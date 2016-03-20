LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG G2’nizin arayüzünden sıkıldıysanız bir XDA geliştirici olan hc dictator sizin için çok güzel bir LG G5 yaması hazırlamış. Bu yama ile LG G2’nizde G5 arayüzü deneyimini yaşayabilirsiniz (tabiiki %100 bir port değil). Sadece Cloudy G2 3.3 üzerinde denendi ve çalıştı. Stock Romda çalışıp çalışmadığı denenmedi. Eğer Stock Romda denerseniz lütfen sonucu bizimle paylaşın.

Lütfen bu modu kullanırken DPI ayarını değiştirmeyin.

Özellikleri ve tema uygulanan uygulamalar:

  • framework-res
  • lge-res
  • apps_floating-res
  • lgsystemui (Durum çubuğu)
  • lg takvim
  • lg hesap makinesi
  • lgmusic (Müzik çalar)
  • lgincallui (Arama ekranı)
  • lgmessage (Mesajlar)
  • lgqmemo (Quick memo)
  • lgqremote (Quick remote)
  • lgfmradio
  • lgbrowser
  • lggallery (Galeri)
  • lgfilemanager (Dosya yöneticisi) ve dahası..
  • Yeni yazı tipleri

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  • Reboot recovery
  • Install LG-G5_inspired-UX.zip
  • Reboot System

Ekran Görüntüleri:

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Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

Kaynak: XDA

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  • çağrı yıldız
  • OuTLaW

    kamera modu varmı bu cloudy 3.3 romda kamera bulanık çekiyor her zaman bunun için mod var mı

  • Furkan

    Usta ben bunu cloudy g2 3.3 ustunde calistirdim oldu ben simdi g4 romuna geri donmek istiyorum acaba stock roma donup tekrar cloudy g2 3.3 kursam veya abska yolu varmi

    • Ahmet Dizdar

      Kullandığınız ROM üzerinde TWRP’ye girip CloudyG2 3.3 kurulumunu baştan yaparsanız G4 romuna kavuşmuş olursunuz

  • Yasar

    Indirmeyi indirdim ama yuklenmedi

  • Sinan

    Ben bu modülü inderdim yaptım ama klavye falan gelmiyor bide bu modülkede kaldırmak istiyorum nasıl yapabilirim

  • S. S

    Hocam bunu yapınca her hangi bir veri kaybı yaşanmıyor değil mi birde ux5 ana ekran modu var mı

    • S. S

      Bide link güncel mi çünkü xda yaa baktım 217mb ama bu link teki 196 mb ta

  • zekeriya

    SELAMIN ALEYKÜM G4 KURULUYORMU VE HERHANGİ BİR SORUN ÇIKARMI ?

    • LG G4 için değildir bu Sadece LG G2 akilli telefonlar icindir.

  • Gökhan

    Hocam İnen Dosyaları Nereye Kopyaliyoruz..

  • Ömer

    Bakın Rom yükledim sonra saçma sapan şeyler oldu telefon kapandı Hard reset attığımda Twrp ekranı tekrar geliyor LG Flash tool ile yüklemeye çalılıyorum fakat %2 de takılıyor Şuan inanılmaz şekilde mağdur durumdayım. Lg up kurdum Lg up Model seçiyorum hata veriyor. Stock Kitkat ve Stock Lolipop romları kdz olarak elimde var ama telefonum açılmıyor bana ne yapmam gerektiğini söylerseniz çok mutlu olurum

    • Mehmet

      Bir tane hem flash bellek hemde telefona takin sandisk al stock romun internete girdiginde 30b/30d xda die arat bulursun

      zip internete indirip sandiske at twrp girip flasla

    • suleyman

      Bu bir yamadir custom rom degil.. Wipe yaptiysan custom rom silinmistir varsa otg usb ile custom rom flashla ve yamayi kur

    • Kadir

      Kardeşim teamwiwer varsa yoksada yükle
      05530341100 bu numaradan bana ulaş saat kaç olursa fark etmez uzak bağlantı ile sana yardımcı olayın dert etme ufak şeyler bunlar

      • Hakan

        Ben de g2 telefonuma yuklemek istiyorum. Bana da yardimci olurmusunuz? Telefondan yazacaktim ancak once buradan iznini almak istedim. Tesekurler!

  • ömer

    Hocam bu yamayı kurarken neler yapacaz bi konunuz varmı bununla ilgili ? Telefonda şuan 5.0.2 L var Sıkıntı çıkmasın

    • Ömer Can Ecer

      telefonunuza root ve recovery yüklemeniz gerekir. g2 root diye sitemizde aratarak ulaşabilirsiniz. daha sonra burada anlattığım gibi yükleyin

  • Ben yapamadim yardimci olurmusunuz?

  • eren

    Cm 13 e kursam olurmu sıkıntı çıkarmı ??

    • Ömer Can Ecer

      sadece stock tabanlı romlarda çalışır.

  • Mustafa

    4.4.2 de indirsek calisirmi bu arayuz tema

    • Ömer Can Ecer

      haır 5.0.2 tabanlı romlarda çalışır

  • Mehmet

    Dil İngilizce mi Tüekçemi

  • Bilal Yılmaz

    Yamayı ilk çıktığından beri kullanıyorum, stabil ve hızlı bir arayüz olmuş tebrikler.
    Rom : Cloudy 3.3

  • merhaba hocam bu yamayı yukledim cynomed 13 e açılış ekranında kaldı ne yapmalıyım recovery moda alamıyorum sadece dowland moda giriyor

  • Abdullah Altun

    Lg G3 için ne zaman yapılacak ben şuan launcher olarak kullanıyorum fakat uygulamaların, ayarlar menüsü falan yapıcak mısınız veya rom var mı geliştirilen?

  • Indirme isleminin baslangicinda indirme durduruldu diyip iptal ediyor iki farkli telefondan denedim olmadi nedense pc kaynaklimi indirmek gerekiyor?

  • Muhittin

    Stock romda çalıştı ama son uygulamalar ekranında tümünü temizle butonu ekrandaki gibi olmadı bi çözümü var mı?

  • Ne yazıkki rehber durduruldu yiyor çok acil bir çözümü nü bulanilirmiyiz

  • G3 içinde yapin lutfen

    • G3 için şuan hazırlanıyor. Yarın gün içinde eklebecek sitete.

  • Smart bullettin gitti yukleme sansim varmi

  • Launcher De Değişikliyok Yok Mu

  • SERDAR

    Selamlar Ömer Bey, lg g5 romunda türkçe dil desteği var mı? ayrıca bu şarj süresi falan nasıl ve tavsiye edermisiniz romu? yardımcı olursanız sevinirim.

    • Ömer Can Ecer

      selam, bu rom değil bu sadece bir yama

  • Eski haline donmek icin napcaz

    • Ömer Can Ecer

      kullandığınız romu wipe’sız olarak tekrar kurarsanız herhangi bir veri kaybı yaşamadan eski haline geri dönebilirsiniz