LG Teknik Servis
İLETİŞİM
LG G2’nizin arayüzünden sıkıldıysanız bir XDA geliştirici olan hc dictator sizin için çok güzel bir LG G5 yaması hazırlamış. Bu yama ile LG G2’nizde G5 arayüzü deneyimini yaşayabilirsiniz (tabiiki %100 bir port değil). Sadece Cloudy G2 3.3 üzerinde denendi ve çalıştı. Stock Romda çalışıp çalışmadığı denenmedi. Eğer Stock Romda denerseniz lütfen sonucu bizimle paylaşın.
Lütfen bu modu kullanırken DPI ayarını değiştirmeyin.
Özellikleri ve tema uygulanan uygulamalar:
- framework-res
- lge-res
- apps_floating-res
- lgsystemui (Durum çubuğu)
- lg takvim
- lg hesap makinesi
- lgmusic (Müzik çalar)
- lgincallui (Arama ekranı)
- lgmessage (Mesajlar)
- lgqmemo (Quick memo)
- lgqremote (Quick remote)
- lgfmradio
- lgbrowser
- lggallery (Galeri)
- lgfilemanager (Dosya yöneticisi) ve dahası..
- Yeni yazı tipleri
İndirmeler:
Yükleme Rehberi:
- Reboot recovery
- Install LG-G5_inspired-UX.zip
- Reboot System
Ekran Görüntüleri:
Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.
Kaynak: XDA