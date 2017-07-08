LG’nin 2016 yılı giriş segment modeli akıllı telefonu LG K10‘un MS428 (MetroPCS) ve K428SG modellerine Android 7.0 Nougat güncelleme dağıtımı başladı. Amerika versiyonu olan iki model için yeni yazılımın kaynak kodları da verildi.

LG K10 USA Android 7.0 Nougat Yazılım Güncellemesi

LG’nin giriş segment modeli olan LG K10 için Amerika’da MS428 ve K428SG modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesi verildi. Dağıtımı 8 Temmuz 2017 tarihinde başlayan yeni sistem güncellemesi V20f versiyonu ile geliyor. Android 7.0 Nougat güncellemesi olan yeni güncelleme yaklaşık 1.3 GB paket boyutu ile geliyor.

Yayın tarihi: 8 Temmuz 2017

8 Temmuz 2017 Android sürümü: 7.0

Güvenlik yama : 1 Nisan 2017

1 Nisan 2017 Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1

MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1 Çekirdek sürümü: 3.10.49

3.10.49 Derleme numarası: NRD90U

NRD90U Yazılım versiyonu: MS42820f

MS42820f Dosya boyutu: 1.22 GB

LG K10 USA V20f Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?

8 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla verilen yeni sistem güncellemesi V20f yazılımını kurmak için telefonunuzda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümünden güncelleyebilirsiniz. Güncelleme OTA üzerinden gelmediyse buraya tıklayarak LG Bridge programı ile bilgisayardan yardım alarak güncelleyebilirsiniz.

Güncellemeyi yapmadan önce;