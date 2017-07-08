LG’nin 2016 yılı giriş segment modeli akıllı telefonu LG K10‘un MS428 (MetroPCS) ve K428SG modellerine Android 7.0 Nougat güncelleme dağıtımı başladı. Amerika versiyonu olan iki model için yeni yazılımın kaynak kodları da verildi.
LG K10 USA Android 7.0 Nougat Yazılım Güncellemesi
LG’nin giriş segment modeli olan LG K10 için Amerika’da MS428 ve K428SG modellerine Android 7.0 Nougat güncellemesi verildi. Dağıtımı 8 Temmuz 2017 tarihinde başlayan yeni sistem güncellemesi V20f versiyonu ile geliyor. Android 7.0 Nougat güncellemesi olan yeni güncelleme yaklaşık 1.3 GB paket boyutu ile geliyor.
- Yayın tarihi: 8 Temmuz 2017
- Android sürümü: 7.0
- Güvenlik yama: 1 Nisan 2017
- Ana bant sürümü: MPSS.JO.2.0.c1.2-00020-8909_GEN_PACK-1.90266.1.93441.1
- Çekirdek sürümü: 3.10.49
- Derleme numarası: NRD90U
- Yazılım versiyonu: MS42820f
- Dosya boyutu: 1.22 GB
LG K10 USA V20f Yazılım Güncellemesi Nasıl Yapılır?
8 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla verilen yeni sistem güncellemesi V20f yazılımını kurmak için telefonunuzda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi bölümünden güncelleyebilirsiniz. Güncelleme OTA üzerinden gelmediyse buraya tıklayarak LG Bridge programı ile bilgisayardan yardım alarak güncelleyebilirsiniz.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
- Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Telefon Hakkında simgesine dokunun.
- Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol dokunun.
- Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
- Yeni yazılım yüklenirken telefonunuz birkaç kez otomatik olarak yeniden başlatın.
K430TR K10 sürümüne artık ne zaman nougat yada oreo sürümü gelebilir.Oreo geç gelir belki de Nougat ne zaman gelir(Sorumu görüp cevabınızı yorumlarsınız yaklaşık 1 2 gün sonra sorumu ve cevabımı silseniz mutlu olurum tşkler)
Nougat gelecek ve tahmini olarak Kasım 2017 gibi geleceği düşünülüyor. Oreo güncellemesi gelmeyecek.
Lg magna da android 7.0 nougat alacak mı ?
LG Magna modeliyle ilgili henüz bir bilgi bulunmamaktadır.
Lg k10 430tr ye 1 ay içinde gelcekmiş güncelleme kesin bilgi
Nerden bilion
Lg g4 için ne zaman güncelleme gelecek haberiniz var mı
LG G4 modeli en geç Eylül ayında alacak. Detaylı bilgi için,
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
6.1 de alacak diyordunuz fos çıktı. 6.0’da kaldı…
Merhaba bu guncellemeyi lg x screen alacak mi ?
Merhaba, LG X screen modeli de Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak. Kore modelleri güncellemeyi aldı. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-x-screen-android-7-0-nougat-guncellemesi-basladi-34815/
Lg G4 7.0 Alacakmi Ne Oldu Ya Bu Telefonu Aldigima Pisman Oldum.
LG G4 modeli en geç Eylül ayında alacak. Detaylı bilgi için,
https://www.lgdestek.net/lg-g4-lg-v10-icin-android-7-guncellemesi-lg-tarafindan-onaylandi-32612/
Lg g4 h818p alacak deilmi?
LG G4’ün tüm modelleri Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşacak.
420N modeline ne zaman gelir bi bilginiz var mı
420N modeli ile ilgili henüz bir bilgimiz yok ancak bilgi geldiğinde sitemizde paylaşmış oluruz. Takipte kalın.
Eğer gelmezse custom rom hazırlarmısınız nougat için
Emin olun kesinlikle gelecek.
K430tr ye ne zaman gelecek
Araştırmalarımız devam ediyor. Ne zaman geleceği konusunda kesin bilgi bulunmamaktadır ancak kesin gelecek.
Tmm saol