Netflix, LG G6 İçin HDR Video Desteği Sunmaya Başladı

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2017 yılında HDR Video destekleyen üç model piyasaya sürüldü. Bunlar; LG G6, Samsung Glaxy S8 ve Galaxy Tab S3. Netflix bir kaç HDR desteği sunan platform’dan birisi fakat şuan çok fazla HDR Video bulunmuyor. Netflix, HDR Video desteğini şuanda, sadece LG G6 destekliyor ve Android uygulamasını LG G6 kullanıcılarına sunmaya başladı.

Netflix, LG G6 HDR Video Desteği

Şu anda HDR ve DolbyVision video izlemek için birkaç şeye ihtiyacınız var. İlk olarak bir LG G6 sahibi olmanız gerekiyor. Daha sonra Netflix v5.0 Android sürümünü yüklemelisiniz. Son olarak, aylık 11,99 ABD dolarına 4 ekranlı akış planına abone olmalısınız. Çoğu kişi 9,99 $’lık 2 ekranlı plana sahip ancak 4K ve HDR video için daha yüksek paketlere abone olmak gerekiyor.

HDR desteği kitaplar, uygulamalar olduğu gibi işaretlenecek ve birçok Netflix orijinalinin Daredevil ve House of Cards dahil olmak üzere HDR akışları var. Netflix uygulamasının V5.0 sürümünde fazla değişiklik ve yenilik görünmüyor; bu nedenle, bir LG G6’nız olmadığı sürece bu güncelleştirmeyi yüklemenize gerek yok.