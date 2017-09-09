Yüksek ücretler ödeyerek satın aldığımız akıllı telefonlar için orijinal ürünler tercih etmeliyiz. Peki bir ürünün orijinal olduğunu nasıl anlarız? Akıllı telefonlarımız için en çok tercih ettiğimiz ürün “Yedek Batarya” Peki ihtiyaç halinde Orijinal Bataryaları nereden bulabilir ve bir ürünün orijinal olduğunu nasıl anlarız? İnternet üzerinde onlarca Web sitesi orijinal adı altında sahte ürünler ve bataryalar satmakta, bir çok kullanıcıda bu ürünleri satın alarak mağdur olmakta.

Orijinal Batarya Nasıl Anlaşılır?

Bir bataryanın orijinal olduğunu anlamak için bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kaç detaya dikkat ettiğiniz sürece bataryanın orijinal olmadığını anlayabilirsiniz. Aşağıda size vereceğimiz örnekleri inceleyerek ürünlerin arasındaki farkları görebilirsiniz.

Satın aldığınız mağaza önemli

İnternet üzerinden alışveriş yaparken en çok dikkat etmeniz gerekenlerin başında güvenilir olması gerekiyor. Daha önce adını duyduğunuz ve herkes tarafından bilenen e-ticaret sitelerinden alışveriş yapınız. Ayrıca İnternet sitesinin bilinir olması da yetmiyor. Günümüzde N11 ve Gitti Gidiyor tarzı sitelerin içinde farklı şirketlere ait firmaların mağazaları bulunuyor. Durum böyle olunca bu mağazaların orijinal ürün satanları da ve Orijinal olmayan sahte ürün satan mağazalarda var. Ürünü satın almadan mağaza ile iletişime geçmenizi ve iade haklarınızı öğrenmenizde fayda var.

Ucuz ve Orijinal olmayan ürünler telefonunuza ile size ciddi zararlar verebilir. Düşük teknolojik ortamlarda ve güvenlik düzeyi olmayan üretim tesislerinde kaçak yollarla üretilen bataryalar telefon sağlığını ve sizin güvenliğinizi riske atar. Daha az ödeyeceğinizi düşünecek sahte ve kaçak ürünleri satın almayın. Güvenilir mağaza ve dükkanlardan orijinal ürünleri satın alın.

İnternet Üzerinden, LG Orijinal Ürünlerini Nereden Alınır?

Size tavsiyemiz bulunduğunuz şehirde LG Yetkili servislerinden orijinal ürünleri almanızdır. Yaşadığınız şehirde LG Yetkili servisi var mı buradan bakabilirsiniz. Bulunduğunuz şehirde LG Yetkili servisi yoksa ve İnternet üzerinden yedek batarya veya LG Aksesuarları satın almayı düşünüyorsanız LGDestek sitesi tarafından oluşturulan LGDestek Mağazasından Orijinal ürünlere ulaşabilirsiniz. Ürünlerimiz LG Yetkili servisi tarafından Adınıza faturalı olarak adresinize gönderilmektedir ve garantili ürünlerdir. Her hangi bir arıza durumunda tüm LG servislerine elinizde bulunan fatura ile garanti işlemi yaptırabilirsiniz. LG Aksesuarları mağazamıza ulaşmak için buraya tıklayınız.