Telefonumuzun güvenliğini artırmak için oldukça kullanışlı bir özellik. Parmak izi ile ekran kilitini nasıl aktif edeceğinizi anlatmaya çalışacağım. LG V10, LG G5, LG G5 SE ve LG V20 modellerinde bulunan parmak izi özelliği ile içeriklerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Parmak iziniz ile ekran kilitini açın veya kilitli içeriğe erişin.

# Parmak izi ekran kiliti aktif etme

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# Parmak izi tanıma ve güvenlik ayarları

Yukarıda ki menüyü takip ederek geldiğiniz Parmak izi ve Güvenlik menüsünden Parmak izi menüsüne giriş yapıyoruz. Daha önce belirlediğimiz ekran kiliti pinini bize soracak. Şifremizi girdikten sonra, parmak izleri menüsüne erişim sağlıyoruz.

Parmak izi ekleyin

Menüsünden + butonuna tıklayarak parmak izi tanımlama işlemleri yapıyoruz. Parmağınızı güç tuşu veya parmak izi sensörü üzerine yerleştirin. Parmağınızı arka, arkaya farklı bölgelere, Farklı şekilde kaldırıp yerleştirin. Aşağıda ki fotoğrafda da göreceğiniz gibi % işlemi %100 olana kadar devam edin.

Ekran Kilitini Parmak izi için ektinleştirin

Parmak izleri menüsünde bulunan seçenekler menüsünden Ekran Kiliti seçeneğini işaretleyip parmak izi ile ekran kilitini açmayı aktif edebilirsiniz.

İçerik kiliti

Parmak izini tanımladığınız için artık içerik kilitlerinde parmak izi güvenliğini kullanabilirsiniz. Sizin haberiniz olmadan kimse içeriğinize erişim sağlayamaz. Parmak izinizle Galeri ve QuickMemo+ deki kilitli içeriği erişebilirsiniz. Galeri gibi önemli resimlerinizin bulunduğu menüye parmak izini aktif ederek kullanabilirsiniz.