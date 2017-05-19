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Google, Play Store’un bildirim simgesi ile uygulama logosunu değiştirdi. Google sürekli bir şeyleri yenilemeyi ve değiştirmeyi seviyor, bu özelliğinden de pek vazgeçecek gibi görünmüyor. Google, Play Store uygulamasının yeni bir sürümünü kullanıcılara sunuluyor ve uygulama logosu ile bildirimler için yeni simgeler kullanıyor.

Play Store Yeni Logo



Yeni uygulama simgesi, Google’ın eski Android Market adı verdiği zamanda çıkan alışveriş çantası simgesinin son kalıntılarını artık geride bırakıyor. Artık sadece ek süslemesiz Google Play logosu kullanıyor. Yuvarlak simge varyantının değişmediğini ve sadece arka plandaki çanta simgesinin kaldırıldığını görebilirsiniz.

Bildirim ikonları da küçük bir düzenlemeden geçmiş. Ayrıca Google Play üçgeninin çanta motifini değiştiğini ve logonun ötesine geçen onay işaretiyle hafifçe ayarlandığını görüyoruz. Bildirim simgeleri, içerik mağazasının her biri için farklı renklerde (ör. Uygulamalar, kitaplar, filmler) bulunuyor.

Bu güncellemede hâlâ daha fazla değişiklik arıyoruz ama sadece bir logo güncellemesi. Google‘ın bu güncellemeyi size göndermesini beklemek istemiyorsanız, aşağıdaki güncellemeyi APK dosyasını bağlantısından indirip kurabilirsiniz.

Google Play Apk V7.8.16