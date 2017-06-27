Play Store indirme Bekleniyor Hatası Çözümü

Google Play Store’de son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan “indirme bekleniyor” hatasının çözümlerine bakacağız. Genellikle büyük boyuttaki oyunları yükle dediğimizde Play Store indirme bekleniyor diye bir ibare çıkabiliyor. Aslında şöyle baktığımızda bunun bir hata olmadığını söylemek mümkün.

Arka Planda Güncelleme Var mı Kontrol Edin

Play Store uygulaması arka planda telefonda yüklü diğer uygulamaları güncelliyor olabilir. Bunu öğrenmek için Play Store uygulamasını açın. Soldaki menüye tıklayın ve Uygulamalarım ve Oyunlarım menüsüne giriş yapın. Açılan ekranda Güncellemeler menüsünü kontrol edip Uygulama güncelleme işlemlerinin devam edip etmediğini kontrol ediniz. Play Store telefonunuzdaki uygulamaları güncelleme yapıyorsa, güncellemelerin bitmesini bekleyin.

Uygulamaları Otomatik Olarak Güncelleme Ayarları

Play store uygulamasında uygulamaları otomatik olarak güncelle ayarlarını değiştirdiyseniz Play Store indirme bekleniyor ibaresi ile karşılaşa bilirsiniz. Ayarları kontrol etmek ve değiştirmek için; Play Store uygulamasını açınız. Sol üstteki üç çizgili menüye tıklayınız ve açılan menüden Ayarlara giriniz. Genel ayarlar menüsünde göreceğiniz üzere “Uygulamaları otomatik güncelle” menüsüne giriş yapınız. Buradan uygun ayarları kendinize göre ayarlayınız.

Uygulamaları otomatik güncelle

Uygulamaları her zaman otomatik olarak güncelle. (veri ücreti alabilir)

Uygulamaları yalnızca kablosuz bağlantı üzerinden otomatik güncelle.

Uygulama “indirme Bekleniyor” Sorunu

Genellikle yukarıda işlem bu sorunu ortadan kaldırır fakat arka planda güncelleme işlemi yoksa şu işlemleri uygulayın. Ayarlar / Genel/ Uygulamalar menüsünden “Google Play services for Instant Apps” uygulamasını bulup açınız. Depolama seçeneğine girip “verileri temizle” ve “Önbelliği sil” işlemi yapınız.

Google Play Store Verilerini Temizleme

Yukarıda Google Play services for Instant Apps uygulamasının verilerini temizlediniz ama hala aynı hatayı alıyorsanız Google Play Store uygulamasının da verilerini temizleyin. Ayarlar/ Genel/ Uygulamalar/ Google Play Store uygulamasına giriniz. Depolama bölümüne tıklayın ve Verileri temizle ile Önbelliği sil işlemlerini yapıp Play store uygulamasını başlatınız. İndirme bekleniyor hatası çözülmüş olacak.

Büyük Bir Uygulama İndirme ”Kablosuz Bekleniyor”

Bazı uygulamalar mobil veriden indirmek için çok büyük olabiliyor. Mobil veriden indirmek uzun zaman kaybına ve ek ücretlere neden olabilir. Bu yüzden Play Store yüksek boyutlu uygulamaları indirmeden önce size aşağıdaki gibi bir uyarı verir. Yalnızca kablosuz bağlantıdan indir seçeneğini seçtiyseniz ve şuan mobil veriden uygulama indirmeye çalışıyorsanız kablosuz bekleniyor ibaresi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Telefonunuz Wifi ağına bağlandığında kablosuz bekleniyor ibaresi otomatik olarak indiriliyor şeklinde değişecektir. Mobil ağ üzerinden indirmek istiyorsanız, indirme işlemini iptal edip yeniden yükle butonuna basınız. Daha sonra Wifi seçeneğini işaretlemeden devam et dediğinizde indirebilirsiniz veya Wifi ağına bağlanıp indirme işlemine devam edebilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız işlemleri sırası ile gerçekleştirdiğiniz de Uygulama indirilemiyor sorununu çözmüş olacaksınız. Play Store indirilemiyor sorunu hala çözülemediyse bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.