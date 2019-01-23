PUBG Oyunu heyecanla oynarken birden ekran mı kararıyor ? Peki nasıl düzeltilir ? Çözümü aslında çok basit olan oyunun çözümü bu yazımızda anlatıyoruz.

Son bir yıl içerisinde yaptığı atak ve ortaya koyduğu performans ile büyük ilgi çeken PUBG, dünyanın en iyi oyunları arasında gösteriliyor. Menüsü, büyük oynanış ağı ve sürekli gündem olan gerçekliğiyle PUBG, oyuncularına mükemmel bir deneyim sunuyor. Oyuncuların bağımlı derecesinde gruplar kurarak oynadığı oyunda bir anda öyle bir problem oluyor ki kullanıcıları bezdirecek cinste. Ekran kararma probleminden dolayı, bir anda siyah ekrana düşen oyun sesler devam etse de görüntüyü ekrana veremiyor. Peki PUBG ekran kararma sorunu nasıl çözülür? Detaylar yazımızda Gelen Aramalarda Kamera Flaş'ı Nasıl Açılır? PUBG Ekran Kararma Çözümü

Gelmiş geçmiş en iyi mobil aksiyon oyunu olarak nitelendirilen PUBG Mobile, kitleleri kendine çekmeye devam ediyor. Sürekli sorulan ekran kararma probleminin çözümü oldukça basit aslında. Yapmanız gerekenleri adım adım aşağıda anlattık.

Oyunun parlaklık ayarlarını değiştirmek için ESC -> Ayarlar -> Grafikler -> Görüntü ayarları adımlarını takip edin. Bu işlemi yaptıktan sonra oyun halen fazla karanlıksa lütfen ekranınızdaki parlaklık ayarlarını değiştirin. Parlaklık ayarı yapmak için oyuncularımıza onaylanmamış üçüncü parti uygulamalarını kesinlikle önermiyoruz.

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