PUBG Oyunu heyecanla oynarken birden ekran mı kararıyor ? Peki nasıl düzeltilir ? Çözümü aslında çok basit olan oyunun çözümü bu yazımızda anlatıyoruz.
PUBG Ekran Kararma Çözümü
Gelmiş geçmiş en iyi mobil aksiyon oyunu olarak nitelendirilen PUBG Mobile, kitleleri kendine çekmeye devam ediyor. Sürekli sorulan ekran kararma probleminin çözümü oldukça basit aslında. Yapmanız gerekenleri adım adım aşağıda anlattık.
Oyunun parlaklık ayarlarını değiştirmek için ESC -> Ayarlar -> Grafikler -> Görüntü ayarları adımlarını takip edin. Bu işlemi yaptıktan sonra oyun halen fazla karanlıksa lütfen ekranınızdaki parlaklık ayarlarını değiştirin.
Parlaklık ayarı yapmak için oyuncularımıza onaylanmamış üçüncü parti uygulamalarını kesinlikle önermiyoruz.
Eğer oyunla alakalı başka sorunlarınız varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. 🙂
İlk oyunda sıkıntı yok ama 3. 4. Oyunlarda telefon el yakiyo resmen
Şarjda oynamamaya dikkat edin. Güncelleme yaptıysanız yedekleme yapıp hard reset atınız.
Lg v20 de oynayamiyorum cok kasiyo napacaz 🙂
Kendim LG V20 modelinde grafiksel olarak HD ve Orta ayarlarda oynuyorum. İnternet iyi çekiyorsa gayet akıcı bir şekilde oynanabiliyor.