3 Ocak 2017 tarihinde Las Vegas’ta yapılan etkinlikte Snpadragon 835 işlemcisini tanıtan Qualcoom, oldukça performanslı bir işlemci ortaya koydu. Snapdragon 820 ve 821 işlemcilerinden çok üstün özelliklerle gelen Qualcomm Snapdragon 835, çipsetindeki 8 işlemci ile göze çarpıyor.

8 Çekirdekli Canavar İşlemci: Snpadragon 835

8 çekirdeki Kyro 280 CPU işlemcilerine yer veren Snadragon 835’in 4-4 şeklinde çalışan işlemcilerden hızlı olanları 2.45 GHz, orta hızda olanları ise 1.9 GHz hızında çalışmaktadır. Samsung’un 10 nm’lik işlemcilerinden %27 daha yüksek performans sunacak olan işlemci %40 daha tasarruflu olacak ve bulundurduğu yeni teknoloji olan Quick Charge 4.0, Quick Charge 3.0’dan %20 daha hızlı şarj özelliği kazandıracak.

Snapdragon 835 barındırdığı işlemcilerle birlikte akıllı telefonlarda 32 MP çözünürlüğüne kadar tek kamera veya 16 MP çözünürlüğünde çift kamera desteği verebilecek. 4K video çekiminde 30 fps ve 60 fps destekleyen işlemci kendisini Adreno 540 GPU ile tamamlayacak. Adreno 530’dan 60 kere daha çok renk skalası ve 25 kere daha hızlı 3D render yapabilme gücüne sahip olacak Adreno 540 ve Qualcomm Snapdragon 835 çipsetleri Google’ın Daydream VR platformu ile birlikte çalışacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

Amiral Gemilerinde Kullanılacak

MWC 2017’de tanıtılması beklenen amiral gemileri olan LG G6, HTC 11 ve Samsung Galaxy S8 (bazı ülkelerde) modellerinde Snapdragon 835 işlemcisinin kullanılması bekleniyor.