Akıllı telefon dünyasının en yeni ve en güçlü işlemcisi Qualcomm Snapdragon 865 tanıtıldı. Firmaların 2020 yılında çıkaracağı akıllı telefonlarında tercih edeceği işlemcinin özellikleri verilere muazzam bir şekilde yansıyor. Özellikle Apple tarafında Android akıllı telefonları kıyasıya bir rekabet içerisine sokacak yeni işlemcinin ilk hangi telefonda yer alacağı da belli oldu.

Qualcomm Snapdragon 865 Özellikleri

Android akıllı telefonlarda gelecek yılın amiral gemisi modelleri için mükemmel bir deneyim yaşatacak işlemcinin üstün özellikleri belirtildi. 2019 yılının işlemcisi Snapdragon 855 ile karşılaştırıldığında mükemmel bir fark ortaya koyan yeni çipset, %25 daha güçlü CPU performansı sağlayacak. Grafik tarafında %20’lik GPU performansıyla öne geçen çipsetin CPU üzerinde %25 ve GPU üzerinde %35 gibi yüksek bir oranda güç tasarrufu batarya performansına yansıyacak.

Tabanında 8 çekirdek ile gelen SD865 işlemci, çalışma prensibini 1-3-4 çekirdek grubu şeklinde yapacak. İçinde bulunan Prime Core, tek özel çekirdek olup Kryo 585 mimarisi altında 2.84 GHz frekansında çalışacak.

Üçlü çekirdek grubuna baktığımızda işlemcinin çekirdekleri aynı mimari (Kryo 585) yapısını kullanıp 2.4 GHz frekansında performans gösterecek. Kalan dörtlü çekirdek grubu ise Kryo 385 mimarisiyle birlikte 1.8 GHz frekans hızı gösterecek.

İşlemcinin grafik biriminde Adreno 650 GPU birimi yer alacak. Bu grafik birimi, akıllı telefonlarda QHD+(2K+) çözünürlükte 144Hz veya UHD (4K) çözünürlükte 60Hz ekran deneyimi sunabilecek.

İçinde bulunan özel bir yapı olan Spectra 480 ISP ile 200 MP çözünürlüklü kameralar kullanılabilecek. Video tarafında ilke imza attıracak grafik birimi, 8K çözünürlükte 30 fps video deneyimini bizlere getiriyor. Bunun yanı sıra 4K çözünürlükte 120 fps ve 720p çözünürlükte 960 fps slow-motion desteklerini bulunduracak.

Bağlantılar konusunda dolu dolu özelliklere sahip olan işlemcinin içinde X55 modem yer alacak. Bu modem ile birlikte 5G üzerinde 7.5 Gbps ve 4G üzerinde 2.5 Gbps internet deneyimleri yaşayabileceğiz. (yeterli altyapı olması koşuluyla)

Wi-Fi 6 desteği ile gelen işlemcinin içinde Hexagon 698 çipi ile birlikte çift motor destekli AI desteği sağlanıp performansta eski işlemciye göre çok daha güçlü yapay zeka sistemi sunulacak.