Qualcomm şirketi yakın zamanda resmi twitter hesabı üzerinden yeni işlemcisi olan Snapdragon 835’i duyurdu.

Qualcomm’un merakle beklenen yonga seti önümüzdeki hafta CES 2017 fuarında görücüye çıkacak. İşlemci Quick Charge 4.0 teknolojisi sayesinde kullanıcılara epey bir kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar bu teknoloji ile telefonlarının %50’lik şarj dolumuna 15 dakika gibi bir sürede ulaşabilecek.

Qualcomm Snapdragon Birden Çok Özellik İle Geliyor

Qualcomm mühendislerinin bu özellik üzerinde çok yoğun çalıştığı ve kullanıcıların uzun şarj dolum sürelerini beklemek zorunda kalmayacağı ve yarım saatlik bir sürede tam dolum işlemi gerçekleştireceği belirtiliyor.

Snapdragon 835 hem USB Type-C hem de USB gücü sayesinde kullanılması planlanan telefonlarda oldukça üstün batarya ve pil kullanımı sağlayacaktır. Ayrıca hızlı şarj desteği ile beraber güç dağılımını optimize etmesi ve telefonların verimli bir şekilde çalışabilmesi için sıcaklığın eşit şekilde bölünüp dağıtılması sayesinde daha verimli bir şarj akımı olacak.

Snapdragon 835 ile gelen bir diğer yenilik ise INOV (İntelligent Negotiation for Optimum Voltage) özelliği. Bu özellik sayesinde telefonunuzun herhangi bir zamanda ne kadar güç tükettiğini görebileceksiniz.

Bu yonga seti öncülü Adreno 530’dan %30 daha güçlü ve %40 daha verimli olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Adreno 540 GPU’su 2.2 GHz saat hızında çalışacak.

Snapdragon 835 Yonga Seti Kullanacak Akıllı Telefonlar

LG G6

Samsung Galaxy S8

HTC 11

Xiaomi Mi6

Not: Telefon listesi gelecek bilgiler doğrultusunda güncellenecektir.

Snapdragon 835 Benchmark Skoru

Skora baktığımızda tekli çekirdek performansında 1844 puan alan işlemci çoklu çekirdek performansında 5426 puan alıyor.

Yukarıdaki sonuç Geekbench 4.0.3 sürümü ile 4 GB RAM, Android 7.0 Nougat özelliklerine sahip olan Essential FIH-PM1 isimli ve 8 çekirdekli 1.9 GHz saat hızına sahip telefonda yapılmıştır.