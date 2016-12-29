LG 360 Cam için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG G5 ile hayatımıza giren ve G5’in arkadaşları olarak karşımıza çıkan 360 Cam, bugün yeni bir iyileştirme güncellemesi aldı. V10e yazılım versiyonu sahip 360 Cam cihazı yeni güncelleme ile V10k versiyonu yükseltilmiş oldu.

LG 360 Cam R105 V10K Yazılım Güncellemesi

LG, Aralık ayı itibari ile akıllı telefonlarına Android 7.0 güncellemesi dağıtmaya başladı. LG 360 Cam için Android 7.0 uyumluluk yaması adı altında kamera iyileştirme yazılımı yayımladı. Yayımlanan güncelleme içeriğine baktığımızda kamera iyileştirmesi olarak görünüyor.

LG 360 Cam V10k Yazılım Güncellemesi Detayları

Android sürümü: V10k

V10k Yazılım Sürümü: R105TR V10k

Dosya Boyutu: 453MB

LG 360 Cam Manager Güncellemesi

Telefonunuz üzerinden LG 360 Cam‘ı yönete bilmeniz için 360 Cam Manager uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bugün 360 Cam Manager uygulaması içinde yeni bir güncelleme mevcut. 5.1.11 sürümünü kullanan 360 Cam Manager yeni uygulama güncellemesi ile 5.2.6 yazılım sürümüne kavuşuyor.

LG 360 Cam Yazılımı Güncellemek İçin

LG 360 yeni yazılımı güncellemek için LG Bridge programı ile bilgisayarınız da güncelleme yapabilirsiniz.