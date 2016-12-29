[R105] LG 360 Cam V10k Yazılım Güncellemesi Yayımlandı

LG 360 Cam için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. LG G5 ile hayatımıza giren ve G5’in arkadaşları olarak karşımıza çıkan 360 Cam, bugün yeni bir iyileştirme güncellemesi aldı. V10e yazılım versiyonu sahip 360 Cam cihazı yeni güncelleme ile V10k versiyonu yükseltilmiş oldu.
LG 360 Cam R105 V10K Yazılım Güncellemesi
LG, Aralık ayı itibari ile akıllı telefonlarına Android 7.0 güncellemesi dağıtmaya başladı. LG 360 Cam için Android 7.0 uyumluluk yaması adı altında kamera iyileştirme yazılımı yayımladı. Yayımlanan güncelleme içeriğine baktığımızda kamera iyileştirmesi olarak görünüyor.
LG 360 Cam V10k Yazılım Güncellemesi Detayları
- Android sürümü: V10k
- Yazılım Sürümü: R105TR V10k
- Dosya Boyutu: 453MB
LG 360 Cam Manager Güncellemesi
Telefonunuz üzerinden LG 360 Cam‘ı yönete bilmeniz için 360 Cam Manager uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bugün 360 Cam Manager uygulaması içinde yeni bir güncelleme mevcut. 5.1.11 sürümünü kullanan 360 Cam Manager yeni uygulama güncellemesi ile 5.2.6 yazılım sürümüne kavuşuyor.
LG 360 Cam Yazılımı Güncellemek İçin
LG 360 yeni yazılımı güncellemek için LG Bridge programı ile bilgisayarınız da güncelleme yapabilirsiniz.
meerhba street view e bağladığımda fotoğraf çekiyo ama uygulamada hata veriyo resim yüklenemedi diye ne yapmak gerek
360 kamera güncellemesi yaparken guncellmeyi başlatıyoruz %35 lerde depolama birimine ulaşılamadı hatası veriyor cihazı yeniden bağlayın diyor napmam gerekiyor
arkadaşlar lgr105 360cameram için v10k yazılım güncellemesi kurdum .Yazılım hatası varmıs sanırım ..
Şu an kullanamıyorum makinamı..Standby da kalıyor..Servise yönlendirdiler..
15 kere aramama rağmen hala telefona yanıt veren yok.. Sanırım servis telefonu arızalı veya operatör istifa etti.
Bundan sonra güncelleme yaparken 2 kere düşünün.
Makinayı nasıl tekrar kullanabilir hale getireceğim Allah bilir..
LG Bridge cihazı görüyor mu? Cihazı görüyorsa güncelleme hatalarını kurtarma yapınız.
Arkadaşta v10 var.Yazılım bilgisinde V20c yazıyor.Bende V20 var yazılım bilgisinde V10k yazıyor normal mi acaba.Bir de V20 de şu an güncel yazılım hangisi acaba teşekkürler.
Genellikle her telefon ilk yazılım versiyonu olan v10 serisi ile gelir. LG V10 çıktığı süreçten itibaren birkaç güncelleme aldı ve bu sürüme ulaştı. LG V20 henüz bi güncelleme almadı. v20 sürüm versiyonuna geçmesi için muhtemelen Android 7.1 işletim sistemi güncelleme olarak verilecektir.
LG G4 BEAT Güncelleme Alacak mı?
LG G4 Beat şuanda bir güncelleme görünmüyor. Sadece güvenlik güncellemesi alabilir.