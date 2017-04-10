LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG 360 Cam için bugün yeni yazılım güncellemesi yayımlandı. Geçtiğimiz Aralık ayında 360 Cam, kamera V10K güncellemesini almıştı. Adından da anlaşılacağı gibi 360 Derece fotoğraflar çekiyor. Bu gelen yeni güncelleme ile akıllı kamera’nın kamera işlevselliğinide artırıldı. Tüm akıllı telefonlara Bluetooth aracılı ile bağlanabiliyor ve geniş açılı 360 derece fotoğraflar çekebiliyor. Geçtiğimiz yıl LG G5 modeline sahip olan kullanıcılara bazı opretörlerde hediye olarak da verilmişti.

LG 360 Cam R105 V10L Yazılım Güncellemesi

Yeni yazılım güncellemesi ile LG 360 Cam Mart ayı güvenlik güncellemesini de almış oldu. Güncelleme içeriğine baktığımızda kamere iyileştirmesi ve güvenlik yaması bulunuyor. Güncellemeyi yapabilmek için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bilgisayarınıza LG Bridge programını indirip 360 Cam kameranızı güncelleyebilirsiniz.

Android sürümü: V10l

V10l Yazılım Sürümü: R105TR V10l

Dosya Boyutu: 453MB

LG 360 Cam Manager Uygulama Güncellemesi

360 Cam modülünün telefonunuz ile tam uyumlu çalışması için 360 Cam Manager uygulamasının telefonunuzda yüklü olması gerekiyor. 360 Cam Manager uygulaması içinde bir güncelleme mevcut. Uygulama 5.2.6 sürümünden 5.2.7 sürümüne yükseltmiş ve bazı hatalar giderilmiş.

LG 360 Cam Yazılımı Güncellemek İçin

LG 360 Cam yeni yazılımı güncellemek için LG Bridge programı ile bilgisayarınız da güncelleme yapabilirsiniz.