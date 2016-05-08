LG Akıllı telefonlarda Radyo uygulaması bazı modellerinde bulunurken, bazı modellerde Radyo bulunmuyor malesef. LG ürettiği tüm modellerde radyo uygulamasını gömülü olarak barındırıyor aslında. Sadece Türkiye cihazlarında Radyo olmasına rağmen çalışmıyor. Bunun sebebi; LG ek bir vergi ödememek için radyo donanımını TR cihazlardan kaldırıyor. Trt bandrolü adı altında bir miktar vergi ödemesi gerekiyor, bu vergiden kaçan LG radyo uygulaması cihazında olmasına ragmen donanım olarak uygulamayı kaldırıyor ve radyo TR cihazlarda çalışmıyor.

İthalat cihazlarda radyo uygulaması bulunuyor mesela LG G3 D855 cihazında Radyo bulunurken LG G3 D855TR cihazında radyo bulunmuyor. LG G2 D802 cihazında çalışan radyo LG G2 D802TR cihazında malesef çalışmıyor.

Lg g4 radyo ekranı
Lg g4 radyo ekranı

İthalat cihazlarda radyo uygulamasını aktif etmek için; Uygulamalar-/Güncelleme Merkezi/Uygulama Güncelleme yolunu takip edin.
Aşağı doğru inince boş uygulamalar kısmında FM radyoyu göreceksiniz. Güncelleme veya yükle butonuna tıklayarak Radyo uygulamasını aktif edebilirsiniz.

TR cihazlar için şuan yapılacak bir şey bulunmuyor. Radyo uygulaması hiç bir şekilde çalışmıyor. Bazı apk dosyaları kullanarak test etmememize rağmen cızırtı gelsede radyo uygulamasını aktif etmek mümkün olmuyor.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Halil Kündeş

    benim lg g4 de ithalat garantiliydi fm radyo çalışıyordu garantiye yolladım geldi telefonum fm radyo yükledim fakat çalışmıyor frekans buluyor eskisi gibi radyomu açıyor fakat ses gelmiyor çalışmıyor tr malıyla mı karıştı anlamadım gitti 😀 bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

    • Goksel Akar

      Aynı sorun bendede var. Garantiden geldikten sonra benim radyo çalışmadı. Bir gelişme var mı

  • Erkan

    Arkadaşlar Avrupa rom yüklesek ve bölgeyide İngiltere falan göstersek fm radyo çalışır mı? Deneyen oldumu?

    • Ahmet Dizdar

      Donanımda destek olmadığı sürece radyo çalışmaz.

      • Erkan

        Donanımda fm radyo var. Zaten fm çipi snapdragon işlemciye entegre , isteselerde sökemezler. Zaten RDS özelliği çalışıyor , yani kanal ismi hatta şarkı ismi gözüküyor. Sadece radyonun ses çıkışı kapatılmış TR cihazlarda. O yüzden sordum avrupa rom yüklesek çalışma ihtimali var mı diye. Belki IMEI den kitlemiş olabilirler o zaman rom olayıda kurtarmaz durumu.

  • Umut

    Fm radyo islemciyle butun ve fm radyo romsal kapali

  • Serkan

    Kardesim ben radyo yu kurdum ama kayıt linki yok neden acaba

  • ramazan

    çalışmıyor maalesef

  • seval culhaoglu

    bos uygulamalar kisminda fm radyoyu gordum ve telefonuma yukledim. cizirti geliyor fakat istasyon bulamiyor. aktif etmenin bir yolu yok mu.

    • TR cihazlarda malesef yok.

      • Serkan

        Kerim kardeşim ben lg g3 güncelledim radyoyu kurdum ama kayıt butonu yok neden acaba

  • radyocu

    avrupa romu yüklesek çalışır mı aceba,

    • aresvosis

      ben denedim malesef çalışmıyor.