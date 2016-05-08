LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG Akıllı telefonlarda Radyo uygulaması bazı modellerinde bulunurken, bazı modellerde Radyo bulunmuyor malesef. LG ürettiği tüm modellerde radyo uygulamasını gömülü olarak barındırıyor aslında. Sadece Türkiye cihazlarında Radyo olmasına rağmen çalışmıyor. Bunun sebebi; LG ek bir vergi ödememek için radyo donanımını TR cihazlardan kaldırıyor. Trt bandrolü adı altında bir miktar vergi ödemesi gerekiyor, bu vergiden kaçan LG radyo uygulaması cihazında olmasına ragmen donanım olarak uygulamayı kaldırıyor ve radyo TR cihazlarda çalışmıyor.

İthalat cihazlarda radyo uygulaması bulunuyor mesela LG G3 D855 cihazında Radyo bulunurken LG G3 D855TR cihazında radyo bulunmuyor. LG G2 D802 cihazında çalışan radyo LG G2 D802TR cihazında malesef çalışmıyor.

Lg g4 radyo ekranı
Lg g4 radyo ekranı

İthalat cihazlarda radyo uygulamasını aktif etmek için; Uygulamalar-/Güncelleme Merkezi/Uygulama Güncelleme yolunu takip edin.
Aşağı doğru inince boş uygulamalar kısmında FM radyoyu göreceksiniz. Güncelleme veya yükle butonuna tıklayarak Radyo uygulamasını aktif edebilirsiniz.

TR cihazlar için şuan yapılacak bir şey bulunmuyor. Radyo uygulaması hiç bir şekilde çalışmıyor. Bazı apk dosyaları kullanarak test etmememize rağmen cızırtı gelsede radyo uygulamasını aktif etmek mümkün olmuyor.

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16 YORUMLAR

    • Eğer telefonunuz TR modeli ise çalışmaz çünkü telefonlar TR’de yazılımsal olarak destek alabiliyor ancak donanımsal olarak LG, TRT vergi payını ödemek istemediği için radyoyu kaldırdı.

  3. benim lg g4 de ithalat garantiliydi fm radyo çalışıyordu garantiye yolladım geldi telefonum fm radyo yükledim fakat çalışmıyor frekans buluyor eskisi gibi radyomu açıyor fakat ses gelmiyor çalışmıyor tr malıyla mı karıştı anlamadım gitti 😀 bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ?

      • Donanımda fm radyo var. Zaten fm çipi snapdragon işlemciye entegre , isteselerde sökemezler. Zaten RDS özelliği çalışıyor , yani kanal ismi hatta şarkı ismi gözüküyor. Sadece radyonun ses çıkışı kapatılmış TR cihazlarda. O yüzden sordum avrupa rom yüklesek çalışma ihtimali var mı diye. Belki IMEI den kitlemiş olabilirler o zaman rom olayıda kurtarmaz durumu.

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