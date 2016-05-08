LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG Akıllı telefonlarda Radyo uygulaması bazı modellerinde bulunurken, bazı modellerde Radyo bulunmuyor malesef. LG ürettiği tüm modellerde radyo uygulamasını gömülü olarak barındırıyor aslında. Sadece Türkiye cihazlarında Radyo olmasına rağmen çalışmıyor. Bunun sebebi; LG ek bir vergi ödememek için radyo donanımını TR cihazlardan kaldırıyor. Trt bandrolü adı altında bir miktar vergi ödemesi gerekiyor, bu vergiden kaçan LG radyo uygulaması cihazında olmasına ragmen donanım olarak uygulamayı kaldırıyor ve radyo TR cihazlarda çalışmıyor.

İthalat cihazlarda radyo uygulaması bulunuyor mesela LG G3 D855 cihazında Radyo bulunurken LG G3 D855TR cihazında radyo bulunmuyor. LG G2 D802 cihazında çalışan radyo LG G2 D802TR cihazında malesef çalışmıyor.

İthalat cihazlarda radyo uygulamasını aktif etmek için; Uygulamalar-/Güncelleme Merkezi/Uygulama Güncelleme yolunu takip edin.

Aşağı doğru inince boş uygulamalar kısmında FM radyoyu göreceksiniz. Güncelleme veya yükle butonuna tıklayarak Radyo uygulamasını aktif edebilirsiniz.

TR cihazlar için şuan yapılacak bir şey bulunmuyor. Radyo uygulaması hiç bir şekilde çalışmıyor. Bazı apk dosyaları kullanarak test etmememize rağmen cızırtı gelsede radyo uygulamasını aktif etmek mümkün olmuyor.