LG G4 modeli için yeni bir ROM hazırlandı ve bu ROM altyapısı olarak LG V30 kullanıldı. LG G4 H-ROM V30 PORT ile birlikte artık LG V30 hissiyatı yaşanabilecek. Sadece LG G4 H815 modeli için geçerli olan Custom ROM ile ilgili olarak birkaç bilgi de paylaşıldı. Amiral gemisi LG V30, piyasaya Android 7.1.2 Nougat ile çıkıyor ve bunu fırsat bilen geliştirici de ROM içinde Android 7.1.2 Nougat desteği sunuyor. Oldukça şık bir arayüz ile performansı birleştiren geliştiricinin yapmış olduğu V30 PORT ile mükemmel bir işe imza attığı görülüyor.
LG G4 H-ROM V30 PORT Özellikleri
- LG V30 Kore yazılımı inşa edilerek yapıldı.
- UX 6.0+ arayüzü kullanıldı.
- Android 7.1.2 Nougat desteği sunuldu.
- LG G4 V29a versiyonu inşa edildi.
- LG V30 uygulamaları eklendi.
- LG V30 Floating Bar ve Kamera uygulamaları eklendi.
- Knock Code minimum olarak 3 kez ayarlandı.
- VoLTE desteği sunuldu.
- Kore yazılım uygulamalarından arındırıldı.
- Kilit ekranında tüm hava animasyon destekleri sunuldu.
- Busybox desteği sunuldu.
- Root kaldırma seçeneği eklendi.
- Görüşmeleri kayıt etme özelliği eklendi.
- Sistem, gereksiz uygulamalardan arındırıldı.
Bilinen Hatalar
- Ekran döndürüldüğünde Miracast kapanıyor ve Bluetooth özelliği, müzik çalarken kapanıyor. (DÜZELTMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIP FIX İNDİRİN ve FLASHAYIN)
- LG V30 kamera uygulamasında aksaklıklar bulunuyor. İlk olarak Cinema Modu asla çalışmaz. Kamerada manuel mod seçildiğinde donma oluyor ve en aza indirilmesi için kamera uygulama kullanımını kısmak gerekiyor. Ön kamerada çözünürlük değiştirmek sorun oluşturabilir, kilidi açmak için güç tuşuna basmak gerekebilir.
LG G4 H-ROM V30 PORT Dosyaları
LG G4 H-ROM V30 PORT Kurulum Rehberi
- Öncelikle LG G4 H815 modelinize Bootloader Kilidi, Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (Bu işlemleri yapabilmek için buraya tıklayıp yardım alın.)
- TWRP’nin en son sürümünü kullanın.
- İşlemleri tamamladıktan sonra dosyaları telefona atın.
- Telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP‘de ilk olarak Backup kısmına girin. Bu kısımda tüm seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırarak halihazırda bulunan sistemin yedeğini almış olursunuz.
- İşlemler tamamlandıktan sonra TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip kaydırma yapın.
- Sistem silindikten sonra ana menüye dönüp Install kısmından dosyaları bulun. Sırasıyla ROM ve FIX dosyaları olacak şekilde flashlayın.
- Flashlama işlemi sonrası Reboot System seçeneğine veya ana menüde Reboot > System adımlarını takip ederek telefonu yeniden başlatın.
G4 BEAT BİR TÜRLÜ ROM VE EKLENSE MUHTEŞEM OLACAK HEP G4 MODELLERE GELİYOR
Geliştiriciler LG G4 beat için çalışma yapmıyorlar.
Android 7.0 la beraber tüm LG G4 lere bootloader kilidi açma izni verilir mi acaba ? böyle bir haber var mı ?
Maalesef açılmayacak. Sadece H815 EUR modeller açılabilecek
Hocam indirdigimiz an guncelleme kullanilir mi
Kurulum yapılması gerekiyor. Root ve Twrp ile özellikle bootloader kilidi ile
Ve de resmi rom ne zaman yayinlanacak.. Bendeki ithal g4 815 bana da gelir mi guncelleme merkezinden ?
Telefon EUR ise yükleyebilirsiniz. Resmi güncelleme Ekim ayı içinde dağıtılacak
Ahmet bey bende g4 815 var 815tr degil ithal. Bunu yuklesem olur mu simdi
İnşallah ekim başlarında gelir resmi android 7.0
nougat ne zaman gelecek acaba eylül de bitti.
Bilenler bu romu bizim 815tr ler için kdz olarak portlaya bilirlermi.
Herhangi bi rom .kdz olarak portlanınca bootloader açılmadan kullanılabiliyormu ki öyle bişe olucağını sanmıyorum ama.
TOT yöntemiyle sağlanabiliyor lakin modem dosyası çalışmayıp şebekede sorun çıkabiliyor
Lg g4 nougat resmi rom mu bu???
hayır, resmi ROM değil.
Ekimde resmi nougat gelecek