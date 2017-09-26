[ROM][7.1.2][H815] LG G4 H-ROM V30 PORT Yükleme Rehberi

LG G4 modeli için yeni bir ROM hazırlandı ve bu ROM altyapısı olarak LG V30 kullanıldı. LG G4 H-ROM V30 PORT ile birlikte artık LG V30 hissiyatı yaşanabilecek. Sadece LG G4 H815 modeli için geçerli olan Custom ROM ile ilgili olarak birkaç bilgi de paylaşıldı. Amiral gemisi LG V30, piyasaya Android 7.1.2 Nougat ile çıkıyor ve bunu fırsat bilen geliştirici de ROM içinde Android 7.1.2 Nougat desteği sunuyor. Oldukça şık bir arayüz ile performansı birleştiren geliştiricinin yapmış olduğu V30 PORT ile mükemmel bir işe imza attığı görülüyor.

LG G4 H-ROM V30 PORT Özellikleri

LG V30 Kore yazılımı inşa edilerek yapıldı.

yazılımı inşa edilerek yapıldı. UX 6.0+ arayüzü kullanıldı.

arayüzü kullanıldı. Android 7.1.2 Nougat desteği sunuldu.

desteği sunuldu. LG G4 V29a versiyonu inşa edildi.

versiyonu inşa edildi. LG V30 uygulamaları eklendi.

uygulamaları eklendi. LG V30 Floating Bar ve Kamera uygulamaları eklendi.

ve uygulamaları eklendi. Knock Code minimum olarak 3 kez ayarlandı.

minimum olarak kez ayarlandı. VoLTE desteği sunuldu.

desteği sunuldu. Kore yazılım uygulamalarından arındırıldı.

Kilit ekranında tüm hava animasyon destekleri sunuldu.

sunuldu. Busybox desteği sunuldu.

desteği sunuldu. Root kaldırma seçeneği eklendi.

kaldırma seçeneği eklendi. Görüşmeleri kayıt etme özelliği eklendi.

özelliği eklendi. Sistem, gereksiz uygulamalardan arındırıldı.

Bilinen Hatalar

Ekran döndürüldüğünde Miracast kapanıyor ve Bluetooth özelliği, müzik çalarken kapanıyor. (DÜZELTMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIP FIX İNDİRİN ve FLASHAYIN)

kapanıyor ve özelliği, müzik çalarken kapanıyor. (DÜZELTMEK İÇİN TIKLAYIP İNDİRİN ve FLASHAYIN) LG V30 kamera uygulamasında aksaklıklar bulunuyor. İlk olarak Cinema Modu asla çalışmaz. Kamerada manuel mod seçildiğinde donma oluyor ve en aza indirilmesi için kamera uygulama kullanımını kısmak gerekiyor. Ön kamerada çözünürlük değiştirmek sorun oluşturabilir, kilidi açmak için güç tuşuna basmak gerekebilir.

LG G4 H-ROM V30 PORT Dosyaları

LG G4 H-ROM V30 PORT Kurulum Rehberi

Öncelikle LG G4 H815 modelinize Bootloader Kilidi, Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (Bu işlemleri yapabilmek için buraya tıklayıp yardım alın.)

modelinize ve işlemlerini uygulayın. (Bu işlemleri yapabilmek için tıklayıp yardım alın.) TWRP’nin en son sürümünü kullanın.

İşlemleri tamamladıktan sonra dosyaları telefona atın.

Telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP ‘de ilk olarak Backup kısmına girin. Bu kısımda tüm seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırarak halihazırda bulunan sistemin yedeğini almış olursunuz.

‘de ilk olarak kısmına girin. Bu kısımda tüm seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırarak bulunan sistemin yedeğini almış olursunuz. İşlemler tamamlandıktan sonra TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan Dalvik Cache, Cache, System ve Data seçeneklerini seçip kaydırma yapın.

ana menüsünde > Wipe adımlarını takip edin. Burada bulunan ve seçeneklerini seçip kaydırma yapın. Sistem silindikten sonra ana menüye dönüp Install kısmından dosyaları bulun. Sırasıyla ROM ve FIX dosyaları olacak şekilde flashlayın.

kısmından dosyaları bulun. Sırasıyla ve dosyaları olacak şekilde flashlayın. Flashlama işlemi sonrası Reboot System seçeneğine veya ana menüde Reboot > System adımlarını takip ederek telefonu yeniden başlatın.

LG G4 H-ROM V30 PORT Ekran Görüntüleri