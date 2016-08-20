LG Teknik Servis
İLETİŞİM

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CyanogenMod tabanlı olan ROM, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi kullanmaktadır. Saf android olarak adlandırılan Resurrection Remix, şarj ve performansı birarada sunmaktadır. Öncelikle ROM kurulumu için gerekli dosyalarımızı indirelim.

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Dosyalarımızı başarıyla indirdikten sonra Android sürümünze uygun Root ve TWRP işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak yapınız.

Android 4.4.2 (kitkat) sürümü için Root ve TWRP yazısı;
https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/

Video
https://www.youtube.com/watch?v=0BUedBgPabM

Android 5.0.2 (lollipop) sürümü için Root ve TWRP yazısı;
https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/

Video
https://www.youtube.com/watch?v=xiZldDnD4WI

Uygun yazılar ve videolar sayesinde Root ve TWRP işlemlerini başarıyla tamamladıktan sonra Google Play Store üzerinden “Reboot Recovery” adlı uygulamayı indirelim. Bu uygulama bizim TWRP‘ye girmemizi sağlayacaktır.

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Reboot Recovery uygulamasıyla TWRP‘ye geçiş yaptıktan sonra ilk yapacağımız işlem Backup (yedek) almaktır. Backup, bizim zor zamanızda olumsuzluklara karşı kurtarıcımız olacaktır.

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Backup (yedek) işlemini başarıyla tamamladıktan sonra dosyalarımızın kurulumu için LG G2 akıllı telefonumuzda bulunan varolan sistemi siliyoruz. Bu işleme Wipe (temizlik) denir.

TWRP-Wipe-Data

Wipe (temizlik) işlemini de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra aşağıdaki adımlara göre ROM kurulmuzu yapıyoruz ve kurulumu bitirmiş oluyoruz. Bu adımların hepsini Install kısmından yapıyoruz.

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  • Bootstack flashla.
  • ROM dosyasını flashla
  • GAPPS Paketini flashla.
  • Telefonu yeniden başlat.

NOT= LG G2 akıllı telefonunuzla yapacağınız bu işlemlerle birlikte oluşan sorunlarla ilgili LGDestek.Net ekibi sorumlu değildir.

 

===ROM İLE İLGİLİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ===

 

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  • Barry Allen

    Neden yorum atamıyorum :/

  • Barry Allen

    Buyrun ResurrectionRemix-M-v5.7.4 : https://www.androidfilehost.com/?fid=24736025733496880

  • Soner Akbudak

    Link kırık. Bu rom çok güzel ama bi yerden bulamadım?

  • wmsnickers

    Yokmu kardeşim şu linkleri yenileyecek birisi? Bu kadar tutan bi romun linklerini nasıl yenilemiyorsunuz yav ?

  • Fırat Karadag

    Birisi Allah rızası için şu romu paylaşsın. Askerdeyim kullandığım romlar hep sıkıntılı. Hiç biri bu romun yerini tutmuyor.

  • Oğuz Boz

    Telefonum KingRoot ile rootlu halde. Sadece Recovery atıp üzerine kurabilir miyim yoksa baştan stock lollipop rom atıp, root + recovery atıp öyle mi kurmalıyım?

  • Oğuz Boz

    Arkadaşlar LG G2 D802 için v5.7.4 linkini bulamıyorum.Kendi sitelerinde 5.8.0’ı koymuşlar Nougat için olanı fakat o sürüm problemli. 5.7.4 linki olan paylaşabilir mi lütfen?

  • Arkadaşlar merhaba, rom hakkında görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle güzel ve kullanışlı ve çok şık bir rom. Ancak cihazı birkaç kullanımdan sonra kapatıp açtığınızda müzik uygulamasının kapatıldığı uyarısını veriyor. Sim rehberi yok direkt google kişileri çekiyor fakat bir süre sonra senkronize hatası veriyor. Google hesabını kaldırıp yeniden eklediğinizde oturum açma hatası veriyor. Chrome’dan nete girmek istediğinizde web sayfasını açmıyor. xml ile yile başlayan bir kod çıkıyor ve dikkatli bakıldığında 403 access denied ibaresi var. muhtemelen supersu ile ilgili olduğunu düşünüyorum. ayrıca cw mod yok, çünkü girmek istediğimde cw mod açılış ekranı kapanıp açılıyor. Bu bahsettiklerimin hepsi 3G üzerinden internet bağlantısında yapıyor. Şu an işteyim. Akşam eve döndüğümde bir de wifi ile deneyeceğim. Eğer tekrar aynı hataları verirse romu değiştireceğim. Bu hataların neden olduğuyla ilgili bilgisi olan arkadaşım var ise yardımlarını bekliyorum.

  • arkadaşlar rehber google play hesabını görüyor. rehber kayıtlarını aktarıyorum ama olmuyor. bunu nasıl çözeceğim. SİM kart numaraları nasıl göreceğim.

    • Ben ilk kurmamda sorun yaşamamıştım. Fakat ikinci kurmamda google rehberimi görememiştim. Bunun için google apps da nano paketini kurdum sorun çözüldü.

  • Eren

    Merhaba gerçekten rom çok iyiymiş. Ndm 5.5 rom da telefon çok ısınıyordu ve şarjı çok gidiyordu bu romda böyle bir problem yok. bu zamana kadar niye kullanmamışım diye sitem ettim kendime. Ux 5.0 launcher olmuyor bende Xperia cyanogen uyumlu buldum oldu ama ux 5.0 alışmıştım güzeldi. Acaba bu roma uyumlu varmı link verebilirmisiniz. Gapps gibi lg nin uygulamaları olan app paketi var mı. Xperia klavye buldum lg nin klavyesinden çok iyi Türkçe karakterler var.

    • Eren

      Micro USB belleğimi stock romda es dosya yöneticisinde görebiliyordum dosyaları yedekliyordum ama bu romda gözükmüyor çözümü var mı acaba

  • yiğit

    5.7.4 sürümünü kullanıyorum gayet memnunum suan için performans şarj gayet güzel tesekkurler yapımcılarına ve sunan arkadaşlara 😉 ancak bildirim gelince whatsapptan vb. simge üzerinde göstermeyi bulamadım bir bilgisi olan varmı arkadaşlar ?

    • Ömer Can Ecer

      onun için farklı bir launcher kullanmalısınız

      • yiğit

        peki en uygun performansını düşürmüycek bi launcher varmı kardeşim ?

      • Ömer Can Ecer

        Ben ux 5 i seviyorum aslında ama alternatif olarak nova da fena değildir

    • Yiğit

      Peki kardeşim saolasin 😉

  • Emin

    Şimdiye kadar kullandığım en iyi rom gerçekten ayarları karıştırıp biraz kurcalayınca çok iyi şeyler keşfedeceksiniz.
    Gaps paketi olarak nano öneririm stok hem yüksek hemde telefonu ıvır zıvırla doldurur.
    Ses sorunu yaşarsanız cm 13 için olan ses dosyasını flaşlayın yeter.

    • Emin

      6 saatten fazla ekran süresi alıyorum. Cloudy 4 saati göremezdi yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkürler mükemmel bir rom.

  • Emin

    Şu an Gaps Türkiye erişimi ile indirilemiyor vpn yada proxi sitesi kullanarak indirebilirsiniz.

  • caner

    linkler ölmüş lütfen düzeltirmisiniz

    • caner

      çok özür dilerim. linkler canlı….. teşekkürler…

  • soner

    gapss indiremiyorum. kutucuğun içine tik konulmuyor

  • mesuttoksoz

    Pil performansinisteyen arkadaslar icin soyluyorum ozellikle. Hic dusunmeden bu romu kurabilirsiniz. Yaklasik 20 gundur kullaniyorum ve kullanim yogunluguma gore suana kadar en az 2 gun, biraz daha az kullanirsam 2,5 gun cok rahat gidiyor. Ve telefon bostayken neredeyse 2,5 gun boyunca %10 ancak yiyor. Geribkalan hepsi aktif kullanilmis oluyor. Ben devamli 6-6,5 saat ekran kullanimi aldim. Hersey gayet sitabil halde herhangi bir sikinti yoktur.

    Orhan bey snapdragon kamera g2 icin en guzel kameralardan biridir aslinda neden begenmediniz acaba? HTC kamerasinin artisi nedir acaba paylasabilirmisiniz. Daha iyi bir performans veriyorsa deneyelim.

  • Orhan Çolak

    3 4 gündür kullanıyorum. Gerçekten diğer AOSP romlara 5 çeker.

    Şarjda performansta gayet güzel. Çift tıklama ile kullanmak isteyen arkadaşlar ; Nova Launcher kursunlar. Ayarlarını kurcalarsanız yapabilirsiniz. Gayette güzel çalışıyor.

    Birde tavsiyem var; HTC’nin kamera ve galeri uygulaması apk’sı var internette. Onları bulup kullanırsanız memnun olursunuz. Çünkü kendi kamera uygulaması iyi değil.

  • mesuttoksoz

    Arkadaşlar ben site açılır açılmaz 5.7.3. versiyonunu kurdum ve 5.6.0 versiyonuyla arasında dağlar kadar fark var zaten yaklaşık 1 yıl gibi bir fark var. 5.7.3 versiyonunda 1 tane sorun var onun dışında hiçbir alanda sıkıntı ve sorun yok.

    Yüklemek isteyen arkadaşlar 20.09.2016 da 5.7.4 sürümü çıktı onu indirip kursunlar. Ben güncelleme yaptım herhangi bir sorun yoktur.

    Orhan bey ses konusunda hiç sıkıntı yok, konuşma sesi fazla bile diyebilirim, onun dışında ses konusunda sanki elimde başka bir telefon var gibi gayet tok ve güçlü hoparlör sesi veriyor. Rom la beraber AudioFX programı yüklü geliyor ve burada ekolayzır olarak düz veya normal yapınca ses fazla çıkıyor.

    Bende her iki sürümde de(5.7.3 – 5.7.4) çıkan sorunu söyleyeyim ”Yavaş Şarj (1 mA/h)”. Kilit ekranı altında bu yazıyor ve gerçekten de yavaş şarj oluyor 3 saat gibi bir sürede!! 5.6.0 versiyonda yavaş şarj yazıyordu ama hızlı şarj oluyordu. Herkeste bu sorun çıkarmı bilmiyorum. Çözüm bulan arkadaş buraya yazarsa bizlerde uygularız. Ben şimdilik bulamadım.

    • mesuttoksoz

      Arkadaslar rom un pil performansi hakkinda bilgi vereyim. Greenify programindaki agresif doze uygulamasi ile beraber kullaniyorum. Cok yogun kullanimda wifi acikken 6 saat kadar ekran suresi rahat aliyorsunuz. Ayrica son iki gundur pek aktif kullanmiyordum telefonu 30 saatte 2 saat ekran acik kullanarak, yarim saat kadar telefon gorusmesi yapmisken %50 sarj gitmisti.
      Daha once Cloudy3.3 de guzel ekran suresi veriyordu fakat bostayken cok fazla yiyordu buna gore. Doze ozelligi gercekten fark ettiriyor. Ozellikle batarya konusunda performans almak isteyen arkadaslar icin ideal.
      Not: ben bu sureleri pil modu verimlilikteyken aldim.

      • mesuttoksoz

        Arkadaslar romdaki Yavas Sarj sorununun cozumu icin 360 Battery programini yukleyin ve Akilli Sarj ve Sarj bakimi ozelliklerini aktif ettiginiz taktirde normal sarj oluyor ve 1 saat 30 dk da 0 dan 100 e ulasiyor.

  • mesuttoksoz

    RR nin sitesi kapalı olduğu için Resurrection Remix-M-v5.6.0-20151214-d802 romunu kurdum. Öncelikle arkadaşlar v5.6.0 dan güncelleme yaparak 5.7.3 e yükselirmi diye baktım fakat rr sitesi kapalı olduğu içinmidir bilmiyorum yükseltme yapmadı.

    Rom ile ilgili yorumlara gelecek olursak:
    1-Öncelikle rom tam Türkçe değil. %60 Türkçe denebilir. Ayarları yaparken birçok ayarı deneye deneye bulabiliyorsunuz.(ingilizce orta halli ise 🙂

    2- Kurulumdan sonra 5 saat kadar ayarları, yapmak her yönden denemek için hiç elimden bırakmadım ve bu süre içerisinde;
    * 1 kere AOSP klavye durduruldu hatası aldım. (Hata sonrası tekrar denemede sıkıntı olmadı)
    * 2-3 kere tarayıcı durduruldu hatası aldım. (Hata sonrası tekrar denemede sıkıntı olmadı) (chrome yüklerseniz sorun yok)
    * Whatsap hızlı kamera(ön arka ikiside) kullanılamıyor (tüm ekran renkli çizgiler oluyor ve gitmiyor)
    * Kamera uygulaması çok kullanışşız. Çok basıt bir arayüzü var.(Cloudy3.3 kullanırken Snapdragon Kamera kullanıyordum buna da yüklemek istedim fakat yüklenmedi)

    3- Arkadaşlar bu romu kurmamın en büyük sebebi batarya tasarrufunu çok iyi yaptığını öğrenmemdi.(aynı romun Lolipop sürümünde %50 kullanımla 3 saat üstünde ekran süresi alındığını okumuştum bir sitesi)
    Bu konuda kurduğum bu sürümde aynı performansı sağlıyor. Kurduğumdan beri %50 sarjla 3 saat üzerinde ekran kullanımını görmüş oldum.

    4- Rom çok hafif ve çok hızlı. Klavyede msj yazarken bile fark görülüyor. Ram sürekli 1 GB boşta kalıyor.

    5- Telefonun çekim kalitesine de etkisi oldu bende. Cloudy 3.3. de 3G bağlantı yaptığım yerde bununla ara ara 4G ye çıktığını gördüm.

    6- Ses konusunda konuşmada ses seviyesi gayet yüksek, yerine göre kısma ihtiyacı bile duyabilirsiniz. Fakat hoparlörden müzik dinlediğinizde çok fazla yüksek olduğunu söyleyemem.

    7- Kernel ayarlarını tam anlamıyla yaptığınızda da bataryada biraz daha iyileştirme olacaktır.

    8- Birçok arkadaşın merak ettiği çift tıklama olayı ise kapalıyken açmada her noktada sorunuz çalışıyor, açıkken de sadece durum çubuğunda çalışıyor.

    Genel olarak çalışması stabil ve kullanışlı. Benim için şimdilik tek sorun kamera uygulaması onuda halledebilirsem sorun kalmıyacak benim için.

    • Ek bir bilgi daha eklemek istiyorum: Telefonu normal sarja taktığınızda kilit ekranında ”yavaş şarj” yazıyor. Fakat normal hızlı sarj oluyor zaten 0 dan 100 e hiç kullanmadan 1 saat 20 dk gibi bir sürede ulaşıyor.

      • Orhan Çolak

        Ya ORION OS kurdum bende ama aramalarda, mesaj seslerinde, müzik dinlerken falan sesi çok az çıkıyor. VİPER4ANDROID ayarını bir türlü yapamadım. Bu romda da ses seviyesi düşük mü ? Eğer düşük değilse birde bunu deneyeceğim. Çünkü CM13te de aynı sıkıntıyı yaşamıştım.

  • basketbuild bakımda galiba, şu alttari linkteki sizin bahsettiğinizle aynımı?

    Marshmallow Dec 13, 2015 | 04:01PM

    https://www.androidfilehost.com/?w=files&flid=45478

    • Ahmet Dizdar

      Evet, Resurrection Remix resmi sitesi bakımda ve 9 Eylül’de açılacak.

      • bulduğum linkteki “Resurrection Remix-M-v5.6.0-20151214-d802.zip” dosyasını indirip deneyeceğim… bakalım nasılmış…

    • mesuttoksoz

      Alim bey kurduğunuz rom da herhangi bir sıkıntı var mı nedir son durum? site hala kapalı olduğu için en son sizin paylaştığınız var ortada dolaşan.

  • Defolte

    Cm 13 son surumde mobil veri olayini cozen varmi

    • vodafone için mobil veri sorunundan bahsediyorsan eğer hücresel ağ ayararına girip buradan erişim noktası adlarına girin. burada vodafone live seçeneğine tıklayıp menüden APN’yi sil deyip silin ve telefonu yeniden başlatın. artık internete girebilirsiniz.

  • Sopur

    Cm mod gibi imaj yani fabrika ayarlarina geri donme varmi

    • Ahmet Dizdar

      RR ROM, CyanogenMod tabanlı olduğu için olması gerekiyor.

      • Sopur

        imaji ayriyeten yok galiba umarim room un icindedir

  • Onur

    ROM ‘da Sim rehberim gözükmeme sorunu var yine.

  • Onur

    Sim rehberimde ki kişileri göremiyorum yine. OTG desteği de neden bu kadar kötü anlamıyorum CM ‘ de de aynıydı. Adam akıllı veri aktarımı falan yapamıyorum.

  • Onur

    CM13 ‘te görülen sorunlar bunda görülüyor mu ? Rehber sorunu gibi ? Ayrıca çift tıkla ekranı kapatma konusu durum çubuğundan mı yoksa ekranın herhangi bir yerinden mi ?

    • Ahmet Dizdar

      Stock tabanlı ROM olmadığı için çift tıklama durum çubuğundan gerçekleşmektedir. Rehber, mobil veri gibi sorunlar bulunmamaktadır.