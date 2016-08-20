LG Teknik Servis İLETİŞİM

CyanogenMod tabanlı olan ROM, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi kullanmaktadır. Saf android olarak adlandırılan Resurrection Remix, şarj ve performansı birarada sunmaktadır. Öncelikle ROM kurulumu için gerekli dosyalarımızı indirelim.

Dosyalarımızı başarıyla indirdikten sonra Android sürümünze uygun Root ve TWRP işlemlerini aşağıdaki linklerden faydalanarak yapınız.

Android 4.4.2 (kitkat) sürümü için Root ve TWRP yazısı;

https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/

Video

https://www.youtube.com/watch?v=0BUedBgPabM



Android 5.0.2 (lollipop) sürümü için Root ve TWRP yazısı;

https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/https://www.lgdestek.net/lg-g2-root-ve-recovery-yuklemek/

Video

https://www.youtube.com/watch?v=xiZldDnD4WI

Uygun yazılar ve videolar sayesinde Root ve TWRP işlemlerini başarıyla tamamladıktan sonra Google Play Store üzerinden “Reboot Recovery” adlı uygulamayı indirelim. Bu uygulama bizim TWRP‘ye girmemizi sağlayacaktır.

Reboot Recovery uygulamasıyla TWRP‘ye geçiş yaptıktan sonra ilk yapacağımız işlem Backup (yedek) almaktır. Backup, bizim zor zamanızda olumsuzluklara karşı kurtarıcımız olacaktır.

Backup (yedek) işlemini başarıyla tamamladıktan sonra dosyalarımızın kurulumu için LG G2 akıllı telefonumuzda bulunan varolan sistemi siliyoruz. Bu işleme Wipe (temizlik) denir.

Wipe (temizlik) işlemini de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra aşağıdaki adımlara göre ROM kurulmuzu yapıyoruz ve kurulumu bitirmiş oluyoruz. Bu adımların hepsini Install kısmından yapıyoruz.

Bootstack flashla.

ROM dosyasını flashla

GAPPS Paketini flashla.

Telefonu yeniden başlat.

NOT= LG G2 akıllı telefonunuzla yapacağınız bu işlemlerle birlikte oluşan sorunlarla ilgili LGDestek.Net ekibi sorumlu değildir.

===ROM İLE İLGİLİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ===