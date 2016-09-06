[ROM][6.0.1][NIGHTLY] LG G2 MoKee ROM Kurulum Rehberi

LG G2 D802 için hazırlanmış, Android 6.0.1 Marshmallow mimarisini kullanan MoKee ROM, AOSP tabanlı olup CyanogenMod üzerinde geliştirilmiştir. Nightly sürümü olduğu için her gün hata düzeltme güncellemeleri almaktadır.

LG G2 MoKee ROM Özellikleri

MoKee Boot Animasyonu

İnternet Hız Sayacı

Sanal Tuşlar Özelleştirme

Status Bar Özelleştirme

MoKee İkonları

MoKee zil sesleri, alarm, bildirimler, sistem sesleri

İndirmeler

LG G2 D802 MoKee Nightly Yükleme Rehberi

İndirdiğiniz dosyaları telefon hafızanıza kopyalayın.

Telefonunuzu TWRP Recovery modda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 İçin Root ve Recovery Yüklemek)

başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 İçin Root ve Recovery Yüklemek) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.

TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System , Data , Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.



sekmesinden girip , , ve dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. TWRP Install sekmesinden sırayla Bootstack , ROM ve GAPPS ziplerini yükleyin.

sekmesinden sırayla , ve ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın