[ROM][6.0.1][NIGHTLY] LG G2 MoKee ROM Kurulum Rehberi

LG G2 D802 için hazırlanmış, Android 6.0.1 Marshmallow mimarisini kullanan MoKee ROM, AOSP tabanlı olup CyanogenMod üzerinde geliştirilmiştir. Nightly sürümü olduğu için her gün hata düzeltme güncellemeleri almaktadır.
LG G2 MoKee ROM Özellikleri
- MoKee Boot Animasyonu
- İnternet Hız Sayacı
- Sanal Tuşlar Özelleştirme
- Status Bar Özelleştirme
- MoKee İkonları
- MoKee zil sesleri, alarm, bildirimler, sistem sesleri
İndirmeler
- D802, D800, D803, D801, VS980, F320 Korea
- Bootstack Dosyası İndir (D802 için geçerli)
- Open GAPPS (Platform: ARM, Android: 6.0, Variant: istediğiniz variantı seçebilirsiniz.)
LG G2 D802 MoKee Nightly Yükleme Rehberi
- İndirdiğiniz dosyaları telefon hafızanıza kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP Recovery modda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 İçin Root ve Recovery Yüklemek)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu eğer yanlış bir işlem yaparsanız telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
- TWRP Install sekmesinden sırayla Bootstack, ROM ve GAPPS ziplerini yükleyin.
- TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın
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ustad ben gecen gün aosp romunu yiklemeye çalıştım ama boot ekraninda takildi açılmadı acaba romu yuklerken siralama hatasimi yaptim simdi seninde bu romu yuklerken ilk bootstack,rom, gapa paketini yükle diye yazmissin ben ilk romu arkasinda gaps paketini ensin bootstack yükledim sorununum acaba ondan oldu
Bataryasi kac saat gider ben miui v8 kullaniyorum bu roma gecmeye deger mi ?
Yapılan testlerde 5-6 saat arası ekran süresi alabilen kullanıcılar oldu.
Lütfen screenshotları düzgün bir şekilde koyarmısınız. Telefondan gözükmüyor.
android 6 mimarili roma neden android 7 gappsı yüklüyoruz hocam ?
Uyarı için teşekkürler. Yazım hatasını düzelttik