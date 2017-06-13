LG’nin 2014 yılında piyasaya tanıttığı ve 2014 yılının en iyi akıllı telefonu seçilen LG G3 için ROM çalışmaları hızla devam ediyor. LG G3 için çıkarılan yeni ROM, FlymeOS 6.7.6 oldu. Daha önce LG G2 için hazırladığımız makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
LG G3 FlymeOS 6.7.6.5R ROM Özellikleri
- Şebeke optimizasyonu yapıldı.
- Ana ekran ızgara düzeni onarıldı.
- SIM kart kişiler sorunu güncellendi.
- SMS gönderme sorunu giderildi.
- Kilit ekranı alt çubuk sorunu giderildi.
- Klavye sorunları düzeltildi.
- Flyme Topluluk yorum sorunu onarıldı.
- Uygulamalar Flyme 6 sisteme göre güncellendi.
LG G3 FlymeOS 6.7.6.5R İçin Gerekli İndirmeler
FlymeOS 6.7.6.5R Kurulum Rehberi
- İndirdiğiniz dosyaları (ROM ve GApps Paketi) telefonunuza kopyalayın.
- Telefonunuzun sürümüne uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 Root&TWRP ve 6.0 Root&TWRP)
- Root işleminden sonra telefonunuzu TWRP Modu‘nda başlatın.
- Her ihtimale karşı telefonunuzun yedeğini Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçerek alın.
- TWRP’nin ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi uygulayın.
- İşlem bittikten sonra ana menüye geri dönüp Install kısmında kopyaladığınız dosyaları bulun ve sırasıyla ROM – GApps Paketi dosyalarını flashlayın.
- Flashlama işlemi bittikten sonra ana menüde bulunan Reboot bölümüne girip System seçeneğine basarak telefonu yeniden başlatın.
Herhangi bir ScreeShort var mı ? Ayrıca ROM çince mi yoksa ingilizce mi mağazası vs, cevap verriseniz sevinirim 🙂