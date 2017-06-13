LG’nin 2014 yılında piyasaya tanıttığı ve 2014 yılının en iyi akıllı telefonu seçilen LG G3 için ROM çalışmaları hızla devam ediyor. LG G3 için çıkarılan yeni ROM, FlymeOS 6.7.6 oldu. Daha önce LG G2 için hazırladığımız makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LG G3 FlymeOS 6.7.6.5R ROM Özellikleri

Şebeke optimizasyonu yapıldı.

yapıldı. Ana ekran ızgara düzeni onarıldı.

SIM kart kişiler sorunu güncellendi.

kart kişiler sorunu güncellendi. SMS gönderme sorunu giderildi.

gönderme sorunu giderildi. Kilit ekranı alt çubuk sorunu giderildi.

Klavye sorunları düzeltildi.

Flyme Topluluk yorum sorunu onarıldı.

yorum sorunu onarıldı. Uygulamalar Flyme 6 sisteme göre güncellendi.

LG G3 FlymeOS 6.7.6.5R İçin Gerekli İndirmeler

FlymeOS 6.7.6.5R Kurulum Rehberi