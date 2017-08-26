[ROM][6.0][D855] LG G3 Clean ROM 2.0 Yükleme Rehberi

Aralık 2016 tarihinde Android 6.0 Marshmallow güncellemesine kavuşan LG G3 modeli bu güncellemeyle birlikte politikayı sonlandırdı. ROM geliştiricileri için bir hedef olan LG G3 için yeni bir Custom ROM derlendi. Yine Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi tabanını kullanan Clean ROM 2.0, LG G3 için uyarlandı ve kullanıma sunuldu. LG G3 Clean ROM 2.0, D855 ve D855TR modelleri için yüklenebilmektedir. ROM, 2015 yılı amiral modeli LG G4′ün UX 4.0 arayüzünü barındırıyor. LG G3 modeli için en son verilen sürüm olan V30g versiyonunu kullanan ROM, geliştiriciler tarafından arındırılarak sunulmaktadır.

LG G3 Clean ROM 2.0 Özellikleri

UX 4.0 arayüz desteği

3 tıklama ile Knock Code kilit seçeneği

Mini görünüm

Status bar üzerinde saat, pil seçenekleri özelleştirme

Xceed kernel desteği

Çift pencere desteği

2017 yılı güvenlik yamaları

Debloated sistem uygulamaları

Google Play Hizmetleri desteği

Hava animasyonları desteği

LG G3 Clean ROM 2.0 için Gerekli İndirmeler

LG G3 Clean ROM 2.0 Kurulum Rehberi

Eğer dosyaları bilgisayara indirdiyseniz telefonun hafızasına atın.

Telefonda ROM kurulumunu gerçekleştirebilmek için telefonun sürüme uygun Root&TWRP işlemlerini uygulayın. ( 5.0 Root&TWRP rehberi ve 6.0 Root&TWRP rehberi )

kurulumunu gerçekleştirebilmek için telefonun sürüme uygun işlemlerini uygulayın. ve ) Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra TWRP 3.0.2.0 dosyasını TWRP ‘nin Install kısmından dosyayı bulup flashlayın. Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP’nin Reboot>Recovery adımlarını takip edin.

dosyasını ‘nin kısmından dosyayı bulup flashlayın. Flashlama işlemi bittikten sonra TWRP’nin adımlarını takip edin. Root&TWRP işlemlerini başarıyla tamamladıktan sonra telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

işlemlerini başarıyla tamamladıktan sonra telefonu ‘nda başlatın. TWRP girişi yaptıktan sonra ilk olarak telefonun yedeğini alın. TWRP’de Backup kısmına girip boyutu olan tüm seçenekleri seçin ve alttaki çubuğu kaydırın. Telefonun başına gelebilecek her türlü ihtimale karşı yedek çok önemlidir.

kısmına girip boyutu olan tüm seçenekleri seçin ve alttaki çubuğu kaydırın. Telefonun başına gelebilecek her türlü ihtimale karşı yedek çok önemlidir. Backup işlemi bittikten sonra TWRP ‘nin ana menüsünde Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edin. Burada Internal Storage ve External SD hariç diğer seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırın.

‘nin ana menüsünde adımlarını takip edin. Burada ve hariç diğer seçenekleri seçip alttaki çubuğu kaydırın. Wipe işlemi bittikten sonra TWRP ‘nin ana menüsünde Install kısmına girip ROM dosyasını bulun. ROM dosyasını bulduktan sonra flashlayın ve yükleme talimatlarını gerçekleştirin.

‘nin ana menüsünde kısmına girip dosyasını bulun. ROM dosyasını bulduktan sonra flashlayın ve yükleme talimatlarını gerçekleştirin. Yükleme bittikten sonra telefonu yeniden başlatın.

LG G3 Clean 2.0 ROM ile ilgili Ekran Görüntüleri