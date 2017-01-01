LG G2 XOSP N ROM yükleme rehberi ile karşınızdayız. Android’in vazgeçilmez efsanelerinden biri olan LG G2 için ROM geliştirmelerine devam ediliyor. Son olarak Android 7.1.1 Nougat tabanında CrDroid, CyanogenMod 14.1 gibi ROM’lar çıkmıştı. Yeni çıkan XOSP N ROM’un diğerlerinden farkı saf Android arayüzüne sahip olmasına rağmen Xperia arayüzü eklenerek ROM’a ayrı bir hava katılmış ve kullanıcılara sunulmuş.

  XOSP N ROM’un Özellikleri

  • Xperia Kilit Ekranı Saati
  • İnternet Hız Göstergesi
  • Xperia N Açılış Animasyonu
  • Xperia XZ Fontları
  • Xperia XZ Duvar Kağıtları
  • Özelleştirilebilir Navbar
  • Statusbar’a çift tıklama ile uyutma
  • Kilitliyken çift tıklama ile uyandırma
  • Bildirim Başlıklarında Blur Efekti
  • Sony Album
  • Sony Music
  • Saat/Hava Durumu Widgetları
  • Hava Durumu Uygulaması
  • XOSP Ekolayzır
  • Personalizations Settings (Kişiselleştirme Ayarları)

  LG G2 XOSP N 7.1.1 İndirmeler

  LG G2 XOSP N 7.1.1 ROM Yükleme Rehberi

  • Telefonunuzun hafızasına ROM, XOSP N Apps, Bootstack ve GApps dosyalarını kopyalayın.
  • Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.
  • Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.
  • Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u, XOSP N Apps’i, Bootsatck ve GApps paketini flaslayın.
  • Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

  XOSP N 7.1.1 ROM’un Ekran Görüntüleri

      

 

  KURULUM VİDEOSU;

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.
  • OuTLaW

    lollipop da aldığım backup dosyasını buna nasıl restore yaparım ayarlarda LG backup olayı yok lbf dosyasını seçerek

  • Serdar Dikmen

    Beyler yardımcı olurmusunuz twrp ye geçemiyorum önceki kullandığım romda ses kısma+güç le geçebiliyordum acil yardım edebilirmisiniz?

    • Telefon kapalı konumda iken. SES KISMA + POWER tuşuna basılı tutun. LG logosunu görünce parmağınızı çekip tekrar aynı tuşara basın.

      • Serdar Dikmen

        Zaten onu kullanıyorum ama tepki vermiyor

      • Serdar Dikmen

        ????

      • OuTLaW

        SES KISMA + POWER tuşuna basılı tutun. LG logosunu görünce parmağınızı çekip ses kısma ve ses açma ya basılı tut kardeşim

  • Recep Eren

    Bence bunu kurmalısın. Üzerine ne zamandır kurmak istediğim dolby atmos kurdum ses muhteşem oldu. Rom orjinaline göre çok hızlı. Aratmıyor orjinali

    • Anil Rumioglu

      hocam dolby atmos u nereden ve nasıl kurdun ?

  • Berkant Kaya

    Abi bunun g3 için uyumlu olanı var mı? Fulmics mi iyi bu mu?

  • Recep Eren

    Emin mısınız denedim ama sorun yok uçak moduna wifiye bağlanabiliyor

  • Recep Eren

    Orjinal roma donebilioz mu acaba sonra

  • mehmet

    slm arkadaşlar lg g2 d802 telfonuma uygun root ve twrp işlemini nasıl yapayım ve yükleyeyim

  • Xposed yükleyebiliyor muyuz? Nougat için xposed yok diye biliyorum da.

  • Serhat Işık

    LG G4 BEAT içiin rom yok mu lütfen yardımcı olur musunuz? 8 gb hafıza çok sıkıntı yaratıyor. Hafıza birleştirme sadece android 7 de var bildiğim kadarıyla.

  • Muhammet Mustafa Boğa

    Bütün bunları yaptıktan sonra begenmeeiğimiz takdirde eski haline geri dönmemiz mümkün müdür? Bide rom resimlerde gösterildiği gibi İngilizce mi?

    • Recep Eren

      Geri dönüş varmı bilmiyorum ama dil ayarlayabiliyorsunuz başlangıçta bütün diller var