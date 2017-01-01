LG G2 XOSP N ROM yükleme rehberi ile karşınızdayız. Android’in vazgeçilmez efsanelerinden biri olan LG G2 için ROM geliştirmelerine devam ediliyor. Son olarak Android 7.1.1 Nougat tabanında CrDroid, CyanogenMod 14.1 gibi ROM’lar çıkmıştı. Yeni çıkan XOSP N ROM’un diğerlerinden farkı saf Android arayüzüne sahip olmasına rağmen Xperia arayüzü eklenerek ROM’a ayrı bir hava katılmış ve kullanıcılara sunulmuş.

XOSP N ROM’un Özellikleri

Xperia Kilit Ekranı Saati

İnternet Hız Göstergesi

Xperia N Açılış Animasyonu

Xperia XZ Fontları

Xperia XZ Duvar Kağıtları

Özelleştirilebilir Navbar

Statusbar’a çift tıklama ile uyutma

Kilitliyken çift tıklama ile uyandırma

Bildirim Başlıklarında Blur Efekti

Sony Album

Sony Music

Saat/Hava Durumu Widgetları

Hava Durumu Uygulaması

XOSP Ekolayzır

Personalizations Settings (Kişiselleştirme Ayarları)

LG G2 XOSP N 7.1.1 İndirmeler

LG G2 XOSP N 7.1.1 ROM Yükleme Rehberi

Telefonunuzun hafızasına ROM, XOSP N Apps, Bootstack ve GApps dosyalarını kopyalayın.

dosyalarını kopyalayın. Gelecek her türlü olumsuzluklara karşı korunmak için halihazırdaki sistemin yedeğini alın. TWRP’nin Backup bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın.

bölümüne girip hepsini seçin ve yedeği alın. Yedek işlemlerinden sonra Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip sistemi temizleyin.

adımlarını takip edip seçeneklerini seçip sistemi temizleyin. Temizleme işleminden sonra Install kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla ROM’u, XOSP N Apps’i, Bootsatck ve GApps paketini flaslayın.

kısmında kopyaladığınız dosyalardan sırasıyla paketini flaslayın. Yükleme işleminden sonra TWRP’nin Reboot bölümüne girip System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

XOSP N 7.1.1 ROM’un Ekran Görüntüleri

KURULUM VİDEOSU;