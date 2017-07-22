[ROM][7.1.2] LG G2 CrDroid v3.5 Yükleme Rehberi

2014 yılında kavuştuğu Android 5.0.2 Lollipop güncellemesiyle güncelleme politikasını sona erdiren model LG G2 ile ilgili geliştiriciler, Android 7.x Nougat serisi üzerinde çalışıyor. Geliştiriciler, LG G2 için CrDroid v3.5 ROM geliştirdi ve Android 7.1.2 Nougat tabanına uyarladı.

CrDroid v3.5 Özellikleri

Tüm LineageOS modları

Statusbar üzerinde internet hız göstergesi

Statusbar üzerine çift tıklama özelliği

Bildirim ayarlarını kontrol edebilme

Kilit ekranı kısayolları

Saat hızlı geçiş

Kamera hızlı geçiş

Kilit ekranında çift tıklama özelliği

Hızlı PIN ekleme

Widget desteği

Screenshot kısayolu

Son uygulamalar bölümü kontrolü

Alarm hızlı geçiş

Tarih hızlı geçiş

CrDroid v3.5 ile ilgili İndirmeler

CrDroid v3.5 ROM Kurulum Rehberi

İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.

Gerekli Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. ( LG G2 Root&TWRP Rehberi )

ve işlemlerini uygulayın. ( ) Telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP’de her ihtimale karşı Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçerek yedek alın.

bölümüne girip tüm seçenekleri seçerek yedek alın. Yedekleme bittikten sonra Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.

adımlarını takip edip seçeneklerini seçip temizleme yapın. İşlem sonucunda TWRP ‘nin ana menüsüne geri dönüp Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ile GApps Paketi dosyalarını flashlayın.

‘nin ana menüsüne geri dönüp kısmına girin ve sırasıyla dosyalarını flashlayın. İşlem bittikten sonra ana menüye tekrar dönüp Reboot > System adımlarını uygulayın.

CrDroid ROM ile ilgili Ekran Görüntüleri