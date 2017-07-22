[ROM][7.1.2] LG G2 CrDroid v3.5 Yükleme Rehberi
2014 yılında kavuştuğu Android 5.0.2 Lollipop güncellemesiyle güncelleme politikasını sona erdiren model LG G2 ile ilgili geliştiriciler, Android 7.x Nougat serisi üzerinde çalışıyor. Geliştiriciler, LG G2 için CrDroid v3.5 ROM geliştirdi ve Android 7.1.2 Nougat tabanına uyarladı.
CrDroid v3.5 Özellikleri
- Tüm LineageOS modları
- Statusbar üzerinde internet hız göstergesi
- Statusbar üzerine çift tıklama özelliği
- Bildirim ayarlarını kontrol edebilme
- Kilit ekranı kısayolları
- Saat hızlı geçiş
- Kamera hızlı geçiş
- Kilit ekranında çift tıklama özelliği
- Hızlı PIN ekleme
- Widget desteği
- Screenshot kısayolu
- Son uygulamalar bölümü kontrolü
- Alarm hızlı geçiş
- Tarih hızlı geçiş
CrDroid v3.5 ile ilgili İndirmeler
- LG G2 CrDroid ROM İndir
- GApps Paketi İndir (sırasıyla; ARM – 7.1 – istediğiniz varyantı seçin)
CrDroid v3.5 ROM Kurulum Rehberi
- İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
- Gerekli Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (LG G2 Root&TWRP Rehberi)
- Telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP’de her ihtimale karşı Backup bölümüne girip tüm seçenekleri seçerek yedek alın.
- Yedekleme bittikten sonra Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
- İşlem sonucunda TWRP‘nin ana menüsüne geri dönüp Install kısmına girin ve sırasıyla ROM ile GApps Paketi dosyalarını flashlayın.
- İşlem bittikten sonra ana menüye tekrar dönüp Reboot > System adımlarını uygulayın.
31 Comments
Stock Kitkat kullanıyorum. Direk bu ROM a geçebilir miyim yoksa bootstack flashlamam gerekir mi?
bootstack flashlamanız gerekiyor.
Stock Lollipop’dan geçilebiliyor mu? Ve romun kamera performansı nasıl? Kullananlar yorum yaparsa faydalı olur.
Geçiliyor. Stock kamerasına 10 puan verirsen, bu rom 8lik falan. Footej Camera aldım 5 liraya, gayet tatmin edici resimler çekebiliyorum.
Bu sürümde root yetkisi yok. Android 7.1.2 de root işlemi için yapmamız gerekenler nelerdir? Şimdiden teşekkürler.
Twrp üzerinden supersu flashlanabilir
SuperSU ver. 2.79 sürümünü twrp üzerinden kurduktan sonra boot hatası aldım. SuperSU hangi sürümünü kurmamız gerekiyor.
Su kurmana gerek yok. Ayarlar –> Gelistirici Secenekleri –> Kök erişimi seçeneğine git. Oradan açıp kapatılıyor root. Varsayılan olarak kapalı geliyor, elle açmak gerekiyor. Güzel tarafı root için mızmızlanan banka uygulaması v.b. olursa buradan hızlı şekilde kapatmak mümkün. Çok pratik yani.
Konu yayınlandıktan 1 gün sonra 3.6 sürümü çıkmış. Yaklaşık 10 gündür kullanıyorum. Telefon eski günlerindeki gibi, takılma yok, crdroid özelleştirmeleri tüm ihtiyaçları karşılıyor, kendinden AdAway bile var. Pil modları etkili. Tavsiye ederim, sesi de ARISE ile çözebilirsiniz.
ARISE nasıl yükleniyor? xda konusuna baktım ama hiçbir şey anlamadım yardımcı olabilir misin? Şuan AospExtended v4.4 d802 romdayım.
Hocam ben yüklemeye çalıştım, güzel anlatan bi yer vardı ama beceremedim. Çeşitli sorunlarla karşılaştım. Telefon internal storage’yi görmemeye başladı falan, geri zor döndüm. Backup da işe yaramamıştı. Bunu yükleyen bir arkadaşım var, sanırım yüklenmesi gereken bazı kesin modüller varmış, adım adım ondan öğreneceğim tekrar deneyeceğim. Yaptığım zaman tekrar buraya yazarım, o zamana kadar bu şekilde devam edeyim.
Bekliyorum teşekkürler.
Ben Lambda kernel yukluyorum. Synapse isimli bir program da ekliyor menuye. Icerisinden ses seviyesini yukseltmek mumkun. En kolay yontem bu.
Meric peki işe yarıyor mu ses yükseltme belli oluyor mu yani?
Arama ekranı gelmiyor bazen arama oluyor ses geliyor ama ekran yok açamıyoruz çözüm nasıl olur?
Arama ekranı gelmesi için sensörün açık olması lazım. Sensörü kapatan kırılmaz cam varsa çıkarın. Böyle bir şey yoksa ayarlardan sensörü iyileştirecek optimizeler yapmalısınız.
Merhaba, ne zaman 7.0 ve uzeri rom yuklesem gapps flashladigim anda telefon boot animationda kaliyor ve acildigi zaman kurulum sihirbazi yanit vermiyor diyerek kilitleniyor. Lutfem yardim edin.
Bootstack veya bootloader flashlayın
Bu rom için neyle birlikte yüklememi önerirsin?
Merhaba lg g2 7.1 indirdim lakin indirilenler bolumunden alip tlf hafizasina kopyalanmiyor boyle bir secenek yok bu yuzden surum yukseltme islemim olmuyor.
TWRP’nin Install kısmına girdiğinizde Download klasörüne bakınız. İndirilen dosyaları oradan bulabilirsiniz.
Sim numaralarını nasıl gösterebilirim ayarlarda bulamıyorum?
Kardeş bendede aynı čözdün mu ?
yok kardeşim birde wifi dan düşüyordu zırt pırt stock rom a çevirdim tekrardan
Ses az çıkıyor. Çözümü varmıdır? Genel itibariyle rom güzel çalışıyor bu arada.
Ses ile ilgili uygulamalar ile arttırılabilir. Viper4x örnek verilebilir. İnternette bulup yükleyip ayar yapabilirsiniz.
Lambda Kernel yukle. Birlikte Synapse diye bir program da yukleyecek. Icerisinden ses seviyesini yukseltebilirsin.
32gblik g2 ye uyar mı?
Hee iki modele de uygundur.
d855 için bu romdan var mı
Evet, bulunmaktadır.
https://www.lgdestek.net/rom7-0-lg-g3-crdroid-rom-kurulum-rehberi-28349/