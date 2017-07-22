Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldıkttan sonra birkaç güvenlik güncellemesiyle politikayı kapatan LG G3 modeli için geliştiriciler, ROM çalışmalarına devam ediyor. Android 7.x Nougat desteğinin gelmeyeceği bilinen LG G3 için OctOS ekibi tarafından Android 7.1.2 Nougat tabanlı Oct-N ROM geliştirildi ve kullanıma sunuldu.
LG G3 OctOS ROM Özellikleri
- Statusbar üzerine internet hız göstergesi ekleme
- Uygulama boyutlarını (DPI) ayarlama
- Pixel Launcher eklentisi
- Güç menüsü özellikleri (Kapat, Yeniden Başlat, Recovery vs.)
- Ekran videosu çekme
- Ekran görüntüsü alma
- Ses tuşlarıyla uygulama kontrol etme
- Ses tuşlarıyla uyandırma
- OmniSwitch özelliği (Edge özelliği)
Oct-N ile ilgili İndirmeler
- LG G3 Oct-N ROM İndir
- GApps Paketi İndir (sırasıyla; ARM – 7.1 – istediğiniz varyantı seçin)
LG G3 Oct-N Kurulum Rehberi
- İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
- Telefonun sürümüne uygun Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi)
- Telefonu TWRP Modu‘na alın.
- TWRP’de ilk olarak yedekleme işlemi yapın. Her türlü ihtimale karşı Backup bölümüne girip tüm dosyaları seçin ve yedekleyin.
- Yedekleme bittikten sonra Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Karşınıza çıkan Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
- İşlem bittikten sonra TWRP’nin Install kısmından dosyaları bulun ve sırasıyla ROM ve GApps Paketi dosyalarını flashlayın.
- Flashlama sonrası TWRP’nin Reboot bölümünden üseçeneği ile telefonu yeniden başlatın.
Sadece romu yükleyince açılıyor telefon fakat gappsı yükleyince logoda takılıp kalıyor telefon açılmıyor.Neden kaynaklanıyor olabilir.arm 7.1 stock gapps indiriyorum.
LG G3 baseband bulup flashlayın ve kurulumu daha sonra yapın
Merhabalar. Sorunsuz yükledim. Ama lg klavyeyi de yüklemek istiyorum. Aosp klavye gözüküyor ve kullanışsız. Lg klavyeyi nasıl yükleyebilirim. Bazı Apkları zipleri denedim olmadı.
link ölü başka bir link ekleyebilirmisiniz ???
Link düzeltildi.
İmei yedeği nasıl alınacak
Merhaba,
OctOS üçüncü taraf geliştiriciler mi oluyor? Bunların yazılımı kullanmak güvenlik açısında riskli olmaz mı?
LG firması büyük ayıp yapmış LG G2 modeline bile haddinden fazla destek verdi G3 gibi 4 çekirdekli makineye bu kadar az destek vermesi hiç hoş olmadı, android 7 desteğini de verse güzel olurdu.
Bir şey soracağım g3 cihazımda en çok sevdiğim ve kullandığım uzaktan kumanda programı Quick Remote yazılımı Fulmics ve OctOS da çalışıyor mu? onların apk yi kendi içindeki uygulama güncellemeden kurulum yapıyorduk.
Nougat tabanlı romda zor yapılır lakin fulmics romda Quick remote çalışır çünkü 6.0 altyapısını kullanıyor
Rom sorunsuz bir şekilde kurdum gayet stabil çalışıyor.yukleme işleminde hata alan arkadaşlar bootloader yuklemelerini tavsiye ederim..
Bootloder için link var mı… Kurulumun başında takılıyor sürekli…
twrp de hata veriyor çözümü nedır
Dosya eksik inmiş olabilir. Kontrol edin ve adımları doğru yaparak yükleyin.
Yaptim kardesim ilk defa rom kullanmiyorum cok yaptim bu isleri wipe yapiyorum yuklemeye gelince baseband hatasi veriyo hicbir rom yukleyemedim sadece fulmics rom yukleyebildim oda berbat.
LG G3 modelinde göre bootloader ya da baseband bulup flashlayın. Flashlama bittikten sonra kuruluma geçin.
Romu ve Gapps paketini sorunsuz yükledim ama telefon açılış ekranında takılıp kalıyor. Yarım saattir bekledim hala aynı.
Telefonu kapatıp hard reset atın. TWRP açıldıktan sonra restore kısmından aldığınız yedeği geri yükleyebilir ya da ROM kurulumunu baştan yapabilirsniz.
Kardeş hard reset attıktan sonra yeniden TWRP modunda yükledim ama yine açılış ekranında kalıyor öylece bekliyor hiç açılmıyor. Ekranda sarı mavi yeşil kırmızı küçük yuvarlak şeyler dönüyor yanıp sönüyor ama bir türlü açılmıyor.
Biraz bekleyin. Optimize ekranı gelecektır. Şarja da dikkat edin.
Romu yüklerken dikkat ettim. Rom tamamen yüklenmesine rağmen “no MD5 file found” yazıyor bir yerde. Bundan kaynaklanıyor olabilir.
Rom flaslamadan önce bir seçenek işaretiyse ona dikkat edin. Yoksa dosyada sıkıntı var demektir
Yorum:telefon hiz durumu nasil sarj konusunda iyimi acaba donma filan varmi bu romda
Ya bu önemli bi soru niye kimse cevaplamıyor?
KArdeşim beni yanlış anlamazsan bir şey soracağım bu uygulamasının ekran görüntüsünü atabilir misin ilk defa deneyeceğim telefonum zaten garanti dışı
Ekran görüntüleri bulunamadı. Bulunduğu zaman eklenecek.
https://www.youtube.com/watch?v=Sz3qPVzWOz0 youtube da video eklemişler ordan bakabilirsin.
Rom sorunsuz şekilde çalışıyor arkadaşlar kamera felan sorunsuz çalışıyor
romu yükledikten sonra telefon bir türlü açılmadı. Ne yapmamız lazım?
Telefonu kapatıp hard reset atınız. TWRP açıldığında ROM işlemlerini bir kez daha gözden gezdiriniz. İşlemler sırasında kaçırdığınız bir işlem olabilir. Yükleme işlemini devam ettirmek istemiyorsanız TWRP’nin Restore kısmından aldığınız yedeği geri yükleyebilirsiniz.
Kardeş hemen hemen bütün romları denedim fakat hiç bir romda malesef arka kamerayı bir türlü açamadım bu sorunu daha öncede yazdım fakat bunu bir türlü geliştiricilere ileten olmadı Ahmet bey
gapps paketını nasıl indireceğiz
GApps Paketi ile ilgili link ve gerekli bilgi verildi. İndirmeler başlığı altına bakınız.
Indirmeler kismindaki gapps paketi mevcut deil
Romu indirdim ama gapps paketi link yok
Varsa direkt link atar msn
Link eklendi.
rom dosyasını flashlarken fail hatası verıyor romu kuramıyorum neden acaba
Rom dosyası eksik inmiş olabilir.
Kontrol edıyorumda rom tam olarak inmiş eksık falan deil.
Su an kullandgum rom fulmıcs 7.5 romu.acaba sorun bu romun twrp sınde mı
Romu kuran arkadaslar var mı acba
bunu nasıl yuklerım peki bana anlat kardesim bir sıkıntı olurmu telefonda
Makaledeki anlatımı uygularsanız doğru şekilde yükleyebilirsiniz. Root yoksa makale içinde verilen linkleri kullanabilirsiniz.
Nasil yapacaz bunu anlamadim bilgisayara baglasak lg suiteden guncellesek olmazmi
Bu işlemler, genellikle garanti dışı kalan cihazlar için kullanılır. Telefonun güncel kalması için birçok kişi bu işleme başvurur. LG PC Suite ile alakası yoktur.
telefonumun garantısı yok zaten romu indirdim bilgisayara telefon takılı nasıl yapacam anlat kardesim ben pek anlamam
Telefondan yapılmıyor. Makale içindeki anlatım telefon üzerinden yapılır. Anlatımı uygulayın