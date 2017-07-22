Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldıkttan sonra birkaç güvenlik güncellemesiyle politikayı kapatan LG G3 modeli için geliştiriciler, ROM çalışmalarına devam ediyor. Android 7.x Nougat desteğinin gelmeyeceği bilinen LG G3 için OctOS ekibi tarafından Android 7.1.2 Nougat tabanlı Oct-N ROM geliştirildi ve kullanıma sunuldu.

LG G3 OctOS ROM Özellikleri

  • Statusbar üzerine internet hız göstergesi ekleme
  • Uygulama boyutlarını (DPI) ayarlama
  • Pixel Launcher eklentisi
  • Güç menüsü özellikleri (Kapat, Yeniden Başlat, Recovery vs.)
  • Ekran videosu çekme
  • Ekran görüntüsü alma
  • Ses tuşlarıyla uygulama kontrol etme
  • Ses tuşlarıyla uyandırma
  • OmniSwitch özelliği (Edge özelliği)

Oct-N ile ilgili İndirmeler

LG G3 Oct-N Kurulum Rehberi

  • İndirdiğiniz dosyaları telefonun hafızasına kopyalayın.
  • Telefonun sürümüne uygun Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 Root&TWRP Rehberi ve 6.0 Root&TWRP Rehberi)
  • Telefonu TWRP Modu‘na alın.
  • TWRP’de ilk olarak yedekleme işlemi yapın. Her türlü ihtimale karşı Backup bölümüne girip tüm dosyaları seçin ve yedekleyin.
  • Yedekleme bittikten sonra Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Karşınıza çıkan Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme yapın.
  • İşlem bittikten sonra TWRP’nin Install kısmından dosyaları bulun ve sırasıyla ROM ve GApps Paketi dosyalarını flashlayın.
  • Flashlama sonrası TWRP’nin Reboot bölümünden üseçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

 

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42 YORUMLAR

  1. Sadece romu yükleyince açılıyor telefon fakat gappsı yükleyince logoda takılıp kalıyor telefon açılmıyor.Neden kaynaklanıyor olabilir.arm 7.1 stock gapps indiriyorum.

  2. Merhabalar. Sorunsuz yükledim. Ama lg klavyeyi de yüklemek istiyorum. Aosp klavye gözüküyor ve kullanışsız. Lg klavyeyi nasıl yükleyebilirim. Bazı Apkları zipleri denedim olmadı.

  5. Merhaba,
    OctOS üçüncü taraf geliştiriciler mi oluyor? Bunların yazılımı kullanmak güvenlik açısında riskli olmaz mı?
    LG firması büyük ayıp yapmış LG G2 modeline bile haddinden fazla destek verdi G3 gibi 4 çekirdekli makineye bu kadar az destek vermesi hiç hoş olmadı, android 7 desteğini de verse güzel olurdu.
    Bir şey soracağım g3 cihazımda en çok sevdiğim ve kullandığım uzaktan kumanda programı Quick Remote yazılımı Fulmics ve OctOS da çalışıyor mu? onların apk yi kendi içindeki uygulama güncellemeden kurulum yapıyorduk.

      • Yaptim kardesim ilk defa rom kullanmiyorum cok yaptim bu isleri wipe yapiyorum yuklemeye gelince baseband hatasi veriyo hicbir rom yukleyemedim sadece fulmics rom yukleyebildim oda berbat.

      • LG G3 modelinde göre bootloader ya da baseband bulup flashlayın. Flashlama bittikten sonra kuruluma geçin.

    • Telefonu kapatıp hard reset atın. TWRP açıldıktan sonra restore kısmından aldığınız yedeği geri yükleyebilir ya da ROM kurulumunu baştan yapabilirsniz.

      • Kardeş hard reset attıktan sonra yeniden TWRP modunda yükledim ama yine açılış ekranında kalıyor öylece bekliyor hiç açılmıyor. Ekranda sarı mavi yeşil kırmızı küçük yuvarlak şeyler dönüyor yanıp sönüyor ama bir türlü açılmıyor.

      • Romu yüklerken dikkat ettim. Rom tamamen yüklenmesine rağmen “no MD5 file found” yazıyor bir yerde. Bundan kaynaklanıyor olabilir.

      • Rom flaslamadan önce bir seçenek işaretiyse ona dikkat edin. Yoksa dosyada sıkıntı var demektir

  10. KArdeşim beni yanlış anlamazsan bir şey soracağım bu uygulamasının ekran görüntüsünü atabilir misin ilk defa deneyeceğim telefonum zaten garanti dışı

    • Telefonu kapatıp hard reset atınız. TWRP açıldığında ROM işlemlerini bir kez daha gözden gezdiriniz. İşlemler sırasında kaçırdığınız bir işlem olabilir. Yükleme işlemini devam ettirmek istemiyorsanız TWRP’nin Restore kısmından aldığınız yedeği geri yükleyebilirsiniz.

      • Kardeş hemen hemen bütün romları denedim fakat hiç bir romda malesef arka kamerayı bir türlü açamadım bu sorunu daha öncede yazdım fakat bunu bir türlü geliştiricilere ileten olmadı Ahmet bey

    • Bu işlemler, genellikle garanti dışı kalan cihazlar için kullanılır. Telefonun güncel kalması için birçok kişi bu işleme başvurur. LG PC Suite ile alakası yoktur.

      • telefonumun garantısı yok zaten romu indirdim bilgisayara telefon takılı nasıl yapacam anlat kardesim ben pek anlamam

      • Telefondan yapılmıyor. Makale içindeki anlatım telefon üzerinden yapılır. Anlatımı uygulayın

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