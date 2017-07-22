Android 6.0 Marshmallow güncellemesini aldıkttan sonra birkaç güvenlik güncellemesiyle politikayı kapatan LG G3 modeli için geliştiriciler, ROM çalışmalarına devam ediyor. Android 7.x Nougat desteğinin gelmeyeceği bilinen LG G3 için OctOS ekibi tarafından Android 7.1.2 Nougat tabanlı Oct-N ROM geliştirildi ve kullanıma sunuldu.

LG G3 OctOS ROM Özellikleri

Statusbar üzerine internet hız göstergesi ekleme

Uygulama boyutlarını (DPI) ayarlama

Pixel Launcher eklentisi

Güç menüsü özellikleri (Kapat, Yeniden Başlat, Recovery vs.)

Ekran videosu çekme

Ekran görüntüsü alma

Ses tuşlarıyla uygulama kontrol etme

Ses tuşlarıyla uyandırma

OmniSwitch özelliği (Edge özelliği)

Oct-N ile ilgili İndirmeler

LG G3 Oct-N Kurulum Rehberi