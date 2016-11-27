Android’in efsanelerinden biri haline gelen LG G2 modeli için geliştiriciler ROM inşalarına devam ediyor. Geçen günlerde AICP 12.1 ile birlikte 7.1 Nougat sürüme kavuşan LG G2 için bu sefer Beanstalk harekete geçti ve kendine has özelleştirdiği 7.1 Nougat işletim sistemi yüklü ROM’unu inşa etti. AICP 12.1 ile birçok özelliği aynı olan Beanstalk 7.1 Nougat ROM’u CM ve RR gibi saf android arayüzünü tercih etmektedir.
ROM’un Özellikleri
- Güncel çeviriler
- SuperSU güncellendi
- FM Radyo eklentisi
- AOKP ve AICP romlarının özellikleri kullanıldı
- OTG desteği
- 3-minit battery uygulaması
- Bildirimleri gizle/göster özelliği
- Sistem animasyonları
- Tarih ve saat ayarları
- Ekran video kaydı özelliği
- Bildirim seslerini ayarlama
- Şarjdayken enable/disable özelliği
- Beanstalk Boot animasyonu
- Beanstalk duvar kağıtları
- CM performans seçenekleri
- Power menüsünde özellikler (recovery, bootloader ..)
- OmniSwitch özelliği (Edge özelliği)
Beanstalk 7.1 Nougat ROM İndirmeler
- LG G2 için Beanstalk 7.1 ROM İndir
- Android 7.1 Nougat GApps Paketi İndir (Platform: ARM / Android: 7.1 / Variant: İstediğiniz varyantı seçebilirsiniz)
LG G2 Beanstalk 7.1 ROM Kurulum Rehberi
- Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 4.4.2&5.0.2 Root ve TWRP Rehberi)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
- TWRP Install sekmesinden sırasıyla Beanstalk 7.1 Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.
- TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.
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