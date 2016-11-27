Android’in efsanelerinden biri haline gelen LG G2 modeli için geliştiriciler ROM inşalarına devam ediyor. Geçen günlerde AICP 12.1 ile birlikte 7.1 Nougat sürüme kavuşan LG G2 için bu sefer Beanstalk harekete geçti ve kendine has özelleştirdiği 7.1 Nougat işletim sistemi yüklü ROM’unu inşa etti. AICP 12.1 ile birçok özelliği aynı olan Beanstalk 7.1 Nougat ROM’u CM ve RR gibi saf android arayüzünü tercih etmektedir.

ROM’un Özellikleri

Güncel çeviriler

SuperSU güncellendi

FM Radyo eklentisi

AOKP ve AICP romlarının özellikleri kullanıldı

OTG desteği

3-minit battery uygulaması

Bildirimleri gizle/göster özelliği

Sistem animasyonları

Tarih ve saat ayarları

Ekran video kaydı özelliği

Bildirim seslerini ayarlama

Şarjdayken enable/disable özelliği

Beanstalk Boot animasyonu

Beanstalk duvar kağıtları

CM performans seçenekleri

Power menüsünde özellikler (recovery, bootloader ..)

OmniSwitch özelliği (Edge özelliği)

Beanstalk 7.1 Nougat ROM İndirmeler

LG G2 Beanstalk 7.1 ROM Kurulum Rehberi

Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 4.4.2&5.0.2 Root ve TWRP Rehberi) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.

TWRP Install sekmesinden sırasıyla Beanstalk 7.1 Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ