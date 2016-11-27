Android’in efsanelerinden biri haline gelen LG G2 modeli için geliştiriciler ROM inşalarına devam ediyor. Geçen günlerde AICP 12.1 ile birlikte 7.1 Nougat sürüme kavuşan LG G2 için bu sefer Beanstalk harekete geçti ve kendine has özelleştirdiği 7.1 Nougat işletim sistemi yüklü ROM’unu inşa etti. AICP 12.1 ile birçok özelliği aynı olan Beanstalk 7.1 Nougat ROM’u CM ve RR gibi saf android arayüzünü tercih etmektedir.

ROM’un Özellikleri

  • Güncel çeviriler
  • SuperSU güncellendi
  • FM Radyo eklentisi
  • AOKP ve AICP romlarının özellikleri kullanıldı
  • OTG desteği
  • 3-minit battery uygulaması
  • Bildirimleri gizle/göster özelliği
  • Sistem animasyonları
  • Tarih ve saat ayarları
  • Ekran video kaydı özelliği
  • Bildirim seslerini ayarlama
  • Şarjdayken enable/disable özelliği
  • Beanstalk Boot animasyonu
  • Beanstalk duvar kağıtları
  • CM performans seçenekleri
  • Power menüsünde özellikler (recovery, bootloader ..)
  • OmniSwitch özelliği (Edge özelliği)

Beanstalk 7.1 Nougat ROM İndirmeler

LG G2 Beanstalk 7.1 ROM Kurulum Rehberi

  1. Rom ve GApps dosyalarını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
  2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 4.4.2&5.0.2 Root ve TWRP Rehberi)
  3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.image16
  4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve DalvikCache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
    TWRP-Wipe-Data
  5. TWRP Install sekmesinden sırasıyla Beanstalk 7.1 Nougat ROM’u ve GApps ziplerini yükleyin.Adsız
  6. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

 

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

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PAYLAŞ
Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.
  • Brk

    Lg g2 ye lineage Os çıktı offical olarak ama hala duyurulmadı sitede ben haftalardır takipteyim kendi işimi kendim görüyorum.

    • OuTLaW

      çıkmış ama deneysel ve gecelik olarak yükleme cesareti ister 🙂

  • OuTLaW

    kardeşim bootloader yüklemeye gerek var mı ve baseband linki atarmısın

  • OuTLaW

    konuyu sunan arkadaş basaband yada bootloader yüklemey gerek varsa neden yazmıyorsun mağdur eciyorsun insanları bilmiyorsan paylaşım yapma o zaman

    • Sitede üst kısımda arama butonu var. Telefon modelinizi yazarak bootloader yazıp ilgili makaleye ulaşabilirsiniz.

      • OuTLaW

        sayın admin verdiğini cevap soruya uygunmu sizce

      • ”basaband yada bootloader yüklemey” Derken ne dediniz aceba? bu konuyu biraz açarmısınız.

      • OuTLaW

        bazı arkadaşlar baseband ve bootloader flashlanmalı diyor rom kurlumunda, bende diyorum ki gerek var mı varsa hangisini yüklmeliyiz

      • Öyle bir şeye gerek yok. O konular farklı bir durum için geçerli.

  • Muhammed Karataş

    benim yorumuma yanıt yazdığın için dedim … beanstalk ı kurunca baseband yüklemen gerekiyor sanırım ama konu da belirtmiyor nedense ? sanırım 4.4.2 den yükleyince sorun olmuyor diye …. ben aicp kullanıyorum o da nougat rom … daha öncesinde android 5 stock rom kullanıyordum …. aicp yi ilk yüklediğim de cihaz açılmadı … kdz yükledim …. sonra lolipop bumped baseband yükledim sonra aicp oldu ….

    baseband ,, bootloader kelime anlamını biliyom ama hala ne işe yaradığını anlamadım 🙂 asıl bilmemiz gerekn cihaz susarsa stock roma geçirmek en önemlisi o … bazzen susuyor recovery açılmıyor … sadece download mod oluyo … o zaman kdz yapıyorum

  • Brk

    CynogenMod devamı olan lineagesOS sürümlerini yayınlamış LG g2 için var dediler ama daha gelmemiş diğer telefonlar için burdan bakıp deneyebilrisiniz. https://download.lineageos.org/h811

  • OuTLaW

    bootloader yüklemeye gerek yok mu

    • Muhammed Karataş

      kdz yüklersen fabrika ayarlarına dönderir hiç bişeye gerenk yok

  • Çağdaş Uzel

    LG G2 BeanStalk 7.1 Nougat ROM kurulumdan sonra telefon kapantı ve açılmıyor sadece lg yazısı geliyor 2sn sonra gidiyor. nedenini bilen var mı ?

  • Okan

    şuan bende kurulu ama zaten sıkıntıları var biraz dostum hiç kurmaya gerek yok . Başka rom kurmayı düşünüyorum bende

  • Linklerde sorun yok çalışıyor.

    • Brk

      Ben arkadaşın paylaştığı link için sıkıntılı dedim. 404 not found hatası aldım. Sizinle ilgili bir durum yok.

  • Brk

    Sağolasın. Link arızalı bi bakarsan

  • Okan

    O sıkıntı olmasa güzel rom aslında. Ama öğrendiğim iyi oldu tekrar kurarsam ona göre kullanırım artık. Teşekkür ederim

    • Brk

      Eyvallah roma güncel dosya gelirse paylaşırım sende öyle bişeylere rastlarsan paslarsın.

  • Yasin Koç

    ben yüklüyorum bu resimlerdeki gibi olmuyor cynegone oluyor teması ben pıxel gıbı yapmak istiyorum ama olmuyor sorun nedır aroma ındırıyorum ondan mı ?

  • mujdat karakus

    LG g2 ye kurdum. Donanım performansı harika. Çok hizli ve kullanışlı bir çok özellik eklenmiş.
    Fakat bir hafta kullanımdan sonra çok şık kendi kendine resetlemeye başladı.
    Tekrar kurdum. Fakat sorun devam etti. Bende caynogene geçtim. Bu sorun çözülürse beanstalka hemen geçerim.

  • Kartal3x

    7.1.1 romu kurdum. Şu ana kadar hiçbir problemle karşılaşmadım

  • Recep GÜLTEKİN

    Beyler Vodafone hattı takılıyken nete girmiyor sadece 2G ile çok yavaş giriyor ama Türk Telekom filan efsane giriyor hatta sorun yok başka telefonda filan denedim 4G filan çalışıyor. TOKİ kutupta Vodafone olup bu sorunu yaşayan var mı?

  • Brk

    Romu kurunca eksikleri ve yenilikleri bizle paylaşır mısın bende indirdim başka yerden bulup ama kurmadım.

    • Okan

      Şuanda kullanıyorum ve herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Bence kullanılabilir stabil bi rom olmuş. Ben uzun süre kullanırım gibime geliyor

      • Muhammed Karataş

        okan bey önceki sıkıntılar gitmiş mi ? mobil veri aç kapa sorun oluyo mu ? bahsediyorlardı da

      • Okan

        Mobil veride herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadım. Önceki versiyonda sanırım 4g den 3g ye geçmede sıkıntı vardı ama o sorun giderilmis sorunsuz bi sekilde gecis oluyor hatta suan 3g ile bağlı durumdayım. Ayrıca bugün itibariyle yaptığım test sonucu beanstalk 7.1.1 ile 6 buçuk saat ekran süresi almış bulunmaktayım. Bu telefonumda sanırım gördüğüm en uzun ekran süresi oldu.

      • Brk

        Kulaklıkla bişey dinlerken sesin kendiliğinden artması konusunda ne diyosun?

      • Okan

        Asıl sıkıntı oymuş. Romdan genel olarak çok memnundum fakat ses olayından dolayı hemen farklı bir roma geçiş yaptım ve hatta kulaklığımın bozulmasına sebep oldu çünkü kulaklık sapasağlam durumdaydı aniden bozulmasına baska bi gerekçe bulamadım. Eğer o sorun hakkinda bilgisi olan varsa öğrenmek isterim

      • Brk

        Benim yaşadığım tek sorun Spotify da kulaklıkla şarkı dinlerken herhangi bir tuşa bastığında ses otomatik birden artıyor istemsizce

      • OuTLaW

        kardeşim baseband yada bootloader da yükleyecekmiyiz nasıl yaptın bi zahmet link atarmısın

  • A.S.İ. BİLİŞİM

    suana kadar hıc bır sorunla karsılasmadım cm moddan cok daha ıyı sarj gıdıo.

  • Brk

    Rom güzel ama Cynomogen yerini tutmuyor. Ben şu ana kadar bildirim ekranının şeffaf olmasından başka bi sıkıntı göremedim. Bide arada reset atıyor rom kendi kendine o durum biraz sinirimi bozdu.

  • toredo

    arkdslar rom harika rehber ckmiyor bunun icin vcf dosyasi olarak kaydedin yada gmailnzle senkron edin.ufak tefek sikintilari var bildirim cubugunda ses ve profil ayarlari cikmiyor belkkde ben bulamadim

  • Şerafettin Çağlar

    Yurt dışı h900 cihaza uygulanabilir mi

  • Kartal3x

    Tek sorunum. Tel rehberini ve sim rehberini görmüyor. Gmail rehberini görüyor

  • mitu Allein

    Romu kurdum ama arama yapamıyorum veya gelen aramayı göremiyorum ve cevaplayamıyorum :s ne yapabilirim?
    Fm radyo da gözükmüyor☺️

  • A.S.İ. BİLİŞİM

    romu kurdum lg g2 ıcın cıkmıs en ıyı nougat rom ımeı de ve ananbant surumunde hıcbır sıkıntı yok . butum ozellıklerı calısıyor. ben bu romu test etmek ıcın kurmustum ama su anda kullanıyorum. coooooook ıyı ….

    • Brk

      Bildirim ekranı nasıl düzelir şeffaf oldu

      • ilker

        ayarlar menüsünde trasperency diye bi bölüm var oraya hiç girmemen lazım. bana da oldu romu birkaç kere yüklemek zorunda kaldım.

  • Okan

    Bildirim çubuğu seffaflasti arkadaşlar ne yaptıysam köyü hale getirmesine var mı bilgisi olan

    • ilker

      ayarlar menüsünde trasperency diye bi bölüm var oraya hiç girmemen lazım. bana da oldu romu birkaç kere yüklemek zorunda kaldım.

  • ismail öz

    Rom stabil mi çalışmayan özelliği var mı

  • A.S.İ. BİLİŞİM

    IMEI gözüküyor ama anabant sürümü bilinmiyor diyor herhangibir sıkıntı olurmu ileride

  • A.S.İ. BİLİŞİM

    şimdi romu kuruyorum ne sıkıntısı olup olmadığını görücem

  • Kartal3x

    Eksi yönleri varmı acaba

    • ilker

      transperency e girilince üst panel şeffaf oluyor. sim rehberi gözükmüyor. ayarlar menüsü tam türkçe değil.

  • Romda herhangi bir sıkıntı varmı ??