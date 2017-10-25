[ROM][8.0][D855] LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Yükleme Rehberi

Uzun zamandır LG G3 modeli için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi bekleyen kullanıcıları, Aralık 2016’da kavuşmuştu ve sevinmişti. Güvenlik güncellemeleriyle güncelleme politikasını sonlandıran LG G3 modeli için geliştiriciler çalışıp Android 7.0 Nougat işletim sistemi sağlamıştı. Bu sistemi geliştiren yazılımcılar, akıllı telefon için Android 7.1.2 Nougat desteği bile verdi. Bu desteğin ardından akıllara “LG G3 Android 8.0 Oreo ROM gelir mi?” sorusu takıldı. Uzun zamandır Android Nougat ile uğraşan geliştiriciler, resmi olmamakla birlikte Android 8.0 Oreo ROM inşa etti ve LG G3 modeli için kullanıma sundu.
LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Çalışan Özellikler
- Mobil Veri
- Depolama Alanı
- SD Kart seçeneği
- Video Oynatıcı
- Ses Oynatıcı
- Bluetooth
- Wi-Fi,
- NFC
- Bildirim Ledi
- USB-OTG desteği
- Kablosuz Şarj (telefonda destek yok, çeşitli aksesuarlar ile yapılabilir)
- Flash Işığı
- Kamera (3.parti uygulamalar daha verimli çalışıyor)
- FM Radyo
- Dosya Aktarımı
LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Çalışmayan Özellikler
- Wi-Fi Hotspot açıldıktan sonra kapatıldığında telefon yeniden başlatılıyor.
- ROM içinde gelen stock kamera odağı yapamıyor, 3.parti kamera uygulamaları çalışabiliyor.
- Ayarlar uygulamasında arama yapmak uygulamayı durduruyor ve kapatıyor.
- USB ile dosya transferi gerçekleştirilemiyor. USB hata ayıklama devre dışı bırakılması gerekiyor.
LG G3 Android 8.0 Oreo ROM İçin Gerekli İndirmeler
- Magisk Dosyası İndir
- SuperSU İndir
- 21C Modem Dosyası İndir
- Mr.Bump Dosyası İndir
- Android 8.0 ROM Dosyası İndir (en son tarihli zip dosyasını indirin)
- GApps Paketi Dosyası İndir (sırasıyla; ARM – 8.0 – istediğiniz varyantı seçin)
LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Kurulum Rehberi
- LG G3 akıllı telefonunuzun hafızasına indirdiğiniz tüm dosyaları kopyalayın.
- LG G3 akıllı telefonunuzun Android sürümüne uygun Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 için Root&TWP Rehberi ve 6.0 için Root&TWRP Rehberi)
- Bu işlemlerin ardından telefonu TWRP Modu‘nda başlatın.
- TWRP’nin Backup kısmına girip telefonun halihazırdaki sistemini yedekleyin. Bu işlem, telefonun başına gelebilecek her türlü ihtimale karşı telefonu geri getirebilmek için önemlidir.
- Yedek işleminden sonra TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme işlemini uygulayın.
- Sistem temizlendikten sonra TWRP ana menüsüne dönüp Install kısmına girin. Bu menüde sırasıyla;
ROM
GApps Paketi
Mr.Bump Dosyası
Magisk Dosyası
SuperSU Dosyası
21c Modem Dosyalarını flashlayın. İşlem bittikten sonra TWRP ana menüsüne dönüp Reboot > System adımlarını takip edip telefonun açılmasını sağlayın.
Magisk dosyası linki çalışmıyor mu
Lg g4 ne durumda admin?
Son kontrollerin ardından güncellemenin Ekim ayı içerisinde kullanıcı ile paylaşılması planlanıyor.