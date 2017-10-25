[ROM][8.0][D855] LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Yükleme Rehberi

Uzun zamandır LG G3 modeli için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi bekleyen kullanıcıları, Aralık 2016’da kavuşmuştu ve sevinmişti. Güvenlik güncellemeleriyle güncelleme politikasını sonlandıran LG G3 modeli için geliştiriciler çalışıp Android 7.0 Nougat işletim sistemi sağlamıştı. Bu sistemi geliştiren yazılımcılar, akıllı telefon için Android 7.1.2 Nougat desteği bile verdi. Bu desteğin ardından akıllara “LG G3 Android 8.0 Oreo ROM gelir mi?” sorusu takıldı. Uzun zamandır Android Nougat ile uğraşan geliştiriciler, resmi olmamakla birlikte Android 8.0 Oreo ROM inşa etti ve LG G3 modeli için kullanıma sundu.

LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Çalışan Özellikler

Mobil Veri

Depolama Alanı

SD Kart seçeneği

Video Oynatıcı

Ses Oynatıcı

Bluetooth

Wi-Fi,

NFC

Bildirim Ledi

USB-OTG desteği

Kablosuz Şarj (telefonda destek yok, çeşitli aksesuarlar ile yapılabilir)

Flash Işığı

Kamera (3.parti uygulamalar daha verimli çalışıyor)

FM Radyo

Dosya Aktarımı

LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Çalışmayan Özellikler

Wi-Fi Hotspot açıldıktan sonra kapatıldığında telefon yeniden başlatılıyor.

açıldıktan sonra kapatıldığında telefon yeniden başlatılıyor. ROM içinde gelen stock kamera odağı yapamıyor, 3.parti kamera uygulamaları çalışabiliyor.

içinde gelen odağı yapamıyor, kamera uygulamaları çalışabiliyor. Ayarlar uygulamasında arama yapmak uygulamayı durduruyor ve kapatıyor.

USB ile dosya transferi gerçekleştirilemiyor. USB hata ayıklama devre dışı bırakılması gerekiyor.

LG G3 Android 8.0 Oreo ROM İçin Gerekli İndirmeler

LG G3 Android 8.0 Oreo ROM Kurulum Rehberi

LG G3 akıllı telefonunuzun hafızasına indirdiğiniz tüm dosyaları kopyalayın.

LG G3 akıllı telefonunuzun Android sürümüne uygun Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. (5.0 için Root&TWP Rehberi ve 6.0 için Root&TWRP Rehberi )

sürümüne uygun ve işlemlerini uygulayın. ve ) Bu işlemlerin ardından telefonu TWRP Modu ‘nda başlatın.

‘nda başlatın. TWRP’nin Backup kısmına girip telefonun halihazırdaki sistemini yedekleyin. Bu işlem, telefonun başına gelebilecek her türlü ihtimale karşı telefonu geri getirebilmek için önemlidir.

kısmına girip telefonun halihazırdaki sistemini yedekleyin. Bu işlem, telefonun başına gelebilecek her türlü ihtimale karşı telefonu geri getirebilmek için önemlidir. Yedek işleminden sonra TWRP ana menüsünde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edip sırasıyla Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizleme işlemini uygulayın.

ana menüsünde > adımlarını takip edip sırasıyla seçeneklerini seçip temizleme işlemini uygulayın. Sistem temizlendikten sonra TWRP ana menüsüne dönüp Install kısmına girin. Bu menüde sırasıyla;

ROM

GApps Paketi

Mr.Bump Dosyası

Magisk Dosyası

SuperSU Dosyası

21c Modem Dosyalarını flashlayın. İşlem bittikten sonra TWRP ana menüsüne dönüp Reboot > System adımlarını takip edip telefonun açılmasını sağlayın.

Android 8.0 Oreo ROM Ekran Görüntüleri