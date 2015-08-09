Çoğu LG G2 kullanıcısı 5.0.2 Lollipop sürümüne geçtikten sonra aşırı ısınma ve hızlı şarj tüketiminden yakınır olmuştu. Bir XDA geliştiricisi olan Cloudyfa hem bu ısınma ve hızlı şarj tüketimi sorularını çözüp hemde LG G4 uygulamalarından bazılarını LG G2 için uyarlayarak Cloudy G2 romunu geliştirdi. Ayrıca Cloudy G2 yüklemek için sadece Lollipop sürümü kullanıyor olmanız gerekmiyor KitKat sürümündende Cloudy G2’ye geçebilirsiniz. Gelin Cloudy G2 hakkında biraz bilgi verip ardından bu romu nasıl telefonunuza yükleyeceğinize gelelim.

Cloudy G2 Romunun Özellikleri:

  • Lollipop 5.0.2
  • LG G4 Teması
  • Full UX 4.0 uyarlaması
  • Aroma yükleyici
  • SuperSU
  • Busybox + runparts
  • init.d desteği
  • Debloated
  • Entegre AdAway host
  • En son Google Uygulamaları
  • G4 güç seçenekleri
  • G4 klavyesi
  • Tüm hava animasyonları
  • Çoklu kullanıcı
  • Tüm telefonu tek elle kullanma
  • Gelişmiş kamera sürücüsü
  • Arama Kaydedici
  • Gelişmiş QRemote
  • ViPER4Android ekolayzır

Not: Bu işlemlerden önce telefonunuzun yedeğini almanız sizin yararınıza olacaktır.

İndirmeler:

  1. Cloudy G2 3.3

Yükleme Rehberi:

      1. İndirdiğiniz dosyaları telefon hafızanıza kopyalayın.
      2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve Recovery Yüklemek)
      3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
      4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın.
      5. TWRP Install sekmesine girin.
        • BU ADIM SADECE KİTKAT VEYA DİĞER ROMLARDAN CLOUDY G2’YE GEÇMEK İSTEYENLER İÇİNDİR ZATEN STOCK LOLLIPOP KULLANIYORSANIZ 6. ADIMDAN DEVAM EDİNİZ. BU ADIMI ATLAYINIZ.
        • Buradan: BootLoader yamasını indirin ve telefon hafızanıza kopyalayın.
        • TWRP Recovery’de “Install” sekmesine girin ve BootLoader yamasını yükleyin. Yama yüklenirken yükleme ekranında Lollipop‘u seçin ve devam edin.
        • Telefonunuzu yeniden başlatmayın 6. adımdan devam edin.
      6. TWRP Install sekmesinden Cloudy G2 3.3 zipini yükleyin.
      7. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Evet hepsi bu kadar LG G4 görünümlü LG G2’nizi güle güle kullanın.

Ekran Görüntüleri:

SS_CloudyG2_01 SS_CloudyG2_02 SS_CloudyG2_04 SS_CloudyG2_05 SS_CloudyG2_06 SS_CloudyG2_07

Karşılaştığınız sorunları ekran görüntüsüyle beraber paylaşırsanız çözümü daha kolay olacaktır.

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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  • arda

    merhaba yazılımı yükledim ama ekran kapalıyken knock code calısmıyor arka tusla geri ekranı acmak zorunda kalıyorum telefonu yeniden başlattığımda açılmıyor belli bir süre geçince acılıyor yada telefonu söküp bataryanın soketini söküp tekar takmak zorounda kalıyorum yazılımı tekrar yükledim aynı sonuc sizin tavsıyenız ne olur?

    • Kadir

      Hangi recovery ile yukledin twrp ile yap en iyi verimi ondan alırsın

  • mustafa

    kardeş benim telefonum lolliop 5.0.2 lg g2 . orada bu adımı atlayın demişssin. hangi adımı. bootloader yüklemeden direkt 7. adıma mı geçelim.

    • Ömer Can Ecer

      Evet Bootloader yükleme

  • mustafa

    KARDEŞ BENİM TEL LOLLİPOP. 6.ADIMI ATLAYIP 7DEN Mİ DEVAM EDİCEM. BOOTLOADER FALAN YÜKLEMEYECEK MİYİM

    • Kadir

      Bootloader yüklemeden devam ediceksin

  • AyBaTa

    Selaminaleykum..
    Hocam yurtdisi lg g2 aldim birkacgun once. 4.4.2 yazilim vardi. Lolipop a yukselttim dokunmatik kafayi yedi. Cogu ulkenin lolipop ve kitkat romunu indirip lg flash tool ile flashladiysam da duzelmedi. Sonra bi tamirciye verdim cloudy 3.3 romunu atmis cihaza. Ayrica artik d800 olarak gozukuyor cihaz. Eskiden olmuyordu ama simdi internet hat gelip gidiyor. Telefon konusmalarinda sesim karsiya cok az gidiyor. Nasil
    bi cozum onerirsiniz?

    • ahmet

      kardeşim aynı sorun bendede var nasıl çözdüğünü anlatırmısın teşekkürler

    • Kadir

      Öncelikle senin cihazın 802 mi onu öğren
      Sonra orjinal stock rom u tekrar kur ve kendi güncellemesini yükle
      Ekran düzelecektir

      • Kadir

        Cihaz kendi sürümünü görmediği için büyük ihtimal le çakışma yapıyor ondan dolayı sıkıntılar çıkartıyor
        Bilgisayar gibi mesela ekran kartı ile ram çakışabiliyor öyle düşün
        Orjinal stock rom yükleyip yazılımı güncelleyin problemler ortadan kalkacaktır

  • FERHAT

    Hocam bende bir problem daha var. Fakat bu problem önceki romda da vardı, şimdi değişik bir hal aldı. Belki sizin bir fikriniz vardır. Sorun şu: telefonda bazen internet gidiyor. Internet simgesi olan h’nin altındaki oklardan sadece aşağı doğru olan yanıp sönüyor, diğeri yanmıyor. Ikisi birden yanıp sönmeye başlayınca internet geliyor. Donanımsal olduğunu düşünmüyorum, çünkü telefonu kapatıp açılınca düzeliyor. Bu romu yükledikten sonra daha az olmaya başladı ama yine oluyor arada. Bu sefer bazen E’de kalıyor, H’ye geçemiyor. Bazen de H’de olmasına rağmen tek ok yanıp sönüyor ve internete giremiyorum. Servise vermek istemiyorum, birsürü bekletiyorlar. Bu konu hakkında bir bilginiz var mi acaba?

    • Ömer Can Ecer

      hattın iyi çektiğinden emin olun, düşük hat kalitesi böyle sorunlara yol açabilir. hattın iyi çektiği bir yerde bir kontrol deneyi yapabilirsiniz. onun sonucuna göre bir yol izleyebilirz

      • FERHAT

        Hattın çekip çekmemesi ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü, normal internet kullanımı sırasında, yani interneti kullanırken oluyor. Ve telefonu kapatıp açtığımda düzeliyor.

      • Ömer Can Ecer

        o zaman servisle bi iletişime geçin derim

      • FERHAT

        Bu yazılımla düzelir gibi oldu ama biraz daha deneyip servise gidicem galiba. Teşekkür ederim.

    • Kadir

      Telefonun ısındığı zaman mi yapıyor normal şartlarda da böylemi bi takip et ve burada bize bildir yardımcı olalım

  • aydın

    s.a ömer can ecer ben cloudy g3.3 romunu kurdum kurmasına ama pil çok acayip hızlı bitiyor ve kamera ne yazık ki çalışmayı durdurdu hatası veriyor ve kapatıp açtıgında çok geç açılıyor yaklasık 2 dk kadar sizde de bu sorunlar var mı

    • Ömer Can Ecer

      a.s. dalvik ve cache wipe yaparak tekrar yüklemeyi deneyin.

  • FERHAT

    Çok güzel bir anlatım olmuş, sorunsuz yükledim, teşekkür ederim. Şimdi küçük bir problemim var. Quick window tam olarak çalışmıyor. Yani sadece kapağı açarken ekranı açıyor, onun haricinde başka bir ise yaramıyor. Bazı sitelerde xposed yüklü olduğu için çalışmaz yazmışlar. Bunun çözümü var mi acaba?

    • Ömer Can Ecer

      Rica ederim, hayır o sorunun çözümünü malesef henüz bulamadım.

      • FERHAT

        Bir sorum daha var. Bazen animasyon kapaniyor, yani sayfa gecislerindeki animasyon kalkiyor, sonra düzeliyor. Neden olabilir?

      • Ömer Can Ecer

        geliştirici seçeneklerinden animasyonları 1x yapmayı deneyin

  • Şarjınızın en az %50 olması lazım. Sorun yaşamamak için tam dolu olmasını öneririm.

  • Ygtttt

    Romu yüklerken şarj oranı kaç olmalı ? Ve zip dosyasını telefonda nereye atacağız .

  • Erhan Şahin

    Hocam son durum bu dedigini yaptim ama bisey degismedi 2 saat sonra sarj biticek dio benzinli bmw gibi yemeye basladi sarji:)

    • Ygtttt

      Konuyla alakasız rahatsız ediyorum kusura bakmayın ama rom yüklerken şarj aleti takılı olabilir mi ? Veya yüzde kaç şarj varken işleme başlanabilir en az

    • Ömer Can Ecer

      Bir kaç gün kullanın düzelmesi gerekir, düzelmezse sitede paylaştığım yöntemle batarya kalibrasyonu yaparız.

  • Erhan Şahin

    hocam romu yükledim ama şarj su gibi gidiyor resmen 15 dk da %5 gitti. ve de ampere şarj uygulamasıyla bataryaya ne kadar akım gittiğine baktım 1610 akım alırken şimdi 300 akıma düştü telefon şarj olmuyor resmen yardımlarınızı bekliyorum

    • Ömer Can Ecer

      romu tekrar kurmayı deneyin, bi çakışma ya da eksik bir yükleme olmuş olabilir.

      • Erhan Şahin

        bi kernel vs yüklersek sorun çözülür mü romu tekrar kurmak zahmetli geldi

      • Ömer Can Ecer

        sadece cache ve dalvik cache dizinlerini wipe yaparak romu tekrar kurarsanız uygulamalarınız ve telefon hafızasındaki verileriniz silinmez. kernell çözüm olabilir fakat kernell’ları araştırıp ihtiyacına göre olanını yüklemeniz gerekir.

      • Erhan Şahin

        şarj dolum ve harcanma süresi benim için en önemli olan kısım hocam önerebilceğiniz bi kernel varmı

      • Ömer Can Ecer

        açıkçası kernell’ları incelediğim söylenemez. şarj tüketimi aslında oldukça iyidir cloudy romların. sizde bir sorun olmuştur dediğim gibi tekrar yüklemeyi deneyin derim

      • Erhan Şahin

        peki hocam kernel işine girmeyelim dediğiniz gibi romu tekrar yüklicem.aynı sorun devam ederse ne önerirsiniz 🙂

      • Ömer Can Ecer

        romu kur dediğim gibi sadece cache ve dalvik cache dizinlerini wipe yap veri kaybı yaşamamak için, ardından telefonunu bi yeniden başlat ve full şarj et ve bir gün normal kullan, beğenmezsen performansını bir de batarya kalibrasyonu yaparsın.

      • Erhan Şahin

        saolun hocam dediğinizi yapıcam bi skntıyla karşılırsam sizi tekrar rahatsız ederim 🙂

      • Ömer Can Ecer

        tamamdır, çözülür sorun umarım 🙂

  • mert

    romu yükledim siyah ekranda kaldı öylece açılmıyor

    • Ömer Can Ecer

      sanırım kitkatten geçmeye çalıştınız. bootloader yüklediniz mi?

  • Nurullah Demir

    Romu yukledim ama muzik calar i acinca sist arayuzu durdu diye hata veriyo ne yapavikirim acaba

    • Ömer Can Ecer

      romu tekrar kurmayı deneyin

  • Ogün Güney

    hocam rom u kurdum hiç yanlış bişe yapmadım siyah ekranda kalıyo yardım naapmam lazım?

    • Ömer Can Ecer

      kitkat’ten mi yoksa lollipop’tan mı bu sürüme geçmeye çalışıyordunuz?

      • Ogün Güney

        Kitkattan hocam, 1 kere daha oldu romu bidaha install deyip yukledim lg logo gelip hemen kapaniyodu garantiye vermistim anakarti degistirip verdiler hocam şimdi yine attim olmadi dowload modda lolipop kurdum.Hocam neden yuklenmiyo?

      • Ömer Can Ecer

        KK Bootloader’ı yükledin mi kurulumdan önce? onu büyük harflerle yazmıştım. kitkatten geçerken onu kurmalıydın önce. ama lollipoptan geçerken sıkıntı yok direkt romu yükleyebilirsin

      • Ogün Güney

        Kurdum hocam ama olmadı 🙁
        Dedigin gibi wipe sonra bootloader kk yukle sonra romu flasla dogru yaptigim halde olmuyo hocam belki yuklerken cloudiyi xposedi seciyorum ondanmi oluyo?

      • Ömer Can Ecer

        xposeddan dolayı olmaz.. direkt lollipoptan geçiş yap o zaman sıkıntı çıkmaz bootloadera falan da gerek yok lollipoptan geçerken

      • Ogün Güney

        Sağol hocam bide tavsiye ettiginiz rom varmi?

      • Ömer Can Ecer

        ben bunu öneririm. kitkat’ten sorunsuz geçebilirsin bu roma
        http://lgdestek.net/rom5-1-1lg-g2-resurrection-remix-rom/

      • Ogün Güney

        Hocam lg nin 5.0.2 stock romundayim nasil gecicem (sorularima cevap verdigin icin Allah razi olsun hocam)

      • Ömer Can Ecer

        önemli değil 🙂 neye geçmek istiyorsun? cloudy mi?

      • Ogün Güney

        Resuremixse hocam dowload modda kitkat rom aticam öyle demi hocam sonra yuklucem

      • Ömer Can Ecer

        aynen, zaten talimatlarda ayrıntılı anlatmıştım

      • Ogün Güney

        Hocam son sorum vaktinizi çaliyorum.Şimdi dun ben dowload modda kitkat kdz rom kurmaya calistim %49 da kaldi fakat lolipop kdz indirdim yukledim yuklendi şimdi benim anlamadigim neden kitkat kdz rom yuklenmedi?

      • Ömer Can Ecer

        hata mesajının ekran görüntüsünü paylaşmadan bunun cevabı çok zor olur. bidaha böyle bir haatyla karşılaşırsan ekran görüntüsüyle beraber sorarsan daha iyi olur

      • Ogün Güney

        Bu hata hocam kitkat kdz rom yuklerken bu hatayi verdi.Lolipop yukledim hata vermedi foto alinti hocam

      • Ömer Can Ecer
      • Ogün Güney

        Sağolun hocam Allah razi olsun

      • Ömer Can Ecer

        rica ederim 🙂 halloldu mu?

      • Ogün Güney

        Şuan memnunum hocam sıkılırsam geçicem 🙂

      • Ömer Can Ecer

        tamamdır, nasıl istersen 🙂

  • Mshrn

    Peki Cloudy G2 3.3 den stock rom a nasıl dönebilirim bunu bir anlatabilirmisiniz lütfen kafam çok karıştı da

    • ismail öz

      direk kdz formatıyla flash toolla jely bean dönebilirsin ordan hangisine geçmek istiyorsan. yada kdz yi zip hale getirme yapacaksın twrp den atacaksın.

    • Ömer Can Ecer

      burada anlattığım yüntemle jellybean sürümü yükleyerek geçebilirsiniz.
      http://lgdestek.net/lg-akilli-telefonlara-flashtool-uzerinden-yazilim-yuklemek/

      • barış banko

        hocam ben direk lolipoptan gectim ama romu yüklüyorum telefom acılmıyor TWRP Recovery dönüyor hard reset yaptıktan sonra

  • mustafa

    Birkaç tane daha g4 romu gördüm ama smart notice hiçbirinde yoktu.O g2 için uyumsuz mu acaba?

  • baki deryahan

    ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

  • yiğit

    nedense telefona bilgisayardan romu atamdım yükleniyor diyor kalıyor nedeni nedir acaba

  • Emre

    Çok teşekkür ederim…

    • Ömer Can Ecer

      rica ederim

  • Emre

    Romu direkt stock romun üstüne format atmadan kurdum telefonun hafizasinda program artiklari ve eski datalar kaldi.istediğim hafizayi boşaltmak romu nasil formatlamam gerekiyor…

    • Ömer Can Ecer

      Telefonunuzdaki önemli verilierinizi yedekledikten sonra twrp’ye girip wipe sekmesinden cache, dalvik, system, data seçeneklerini tikleyip wipe işlemini başlatın. Ardından install sekmesinden de romu yükleyin. Eğer bir otg kablonuz var ise romu otg üzerinden bir flash diske atıp internal storagei de silebiliriniz. Romu da otgden yüklersiniz.

  • Emre

    Teşekkür ederim. Gercekten cok kolay ve güzel oldu. Yalnız bir sorum var cloudy romdayken fabrika ayarlarina dönersem herhangi bi sıkıntı olur mu?

    • Ömer Can Ecer

      Rica ederim 🙂 Custom romlarda fabrika ayarlarına dönmek telefonunuzun brick olmasına neden olabilir.

  • Barış

    romu sorunsuz yükledim, tel sorunsuz çalışıyor fakat ısınma bu romda daha çok var, kendi romunda bu kadar olmuyordu! böyle giderse birr ekran daha yakıcam, ısınma için yardım varsa yapayım yoksa kitkat a dönücem :((

    • Ömer Can Ecer

      Isınma aslında fazla değildir cloudy’de isterseniz sadece cache dizinleri ve system’i wipe ederek tekrar yüklemeyi deneyin.

      • BARIŞ

        Internal daki bilgileri bile wipe ladim değişen bir şey olmadi, bu arada geri dönmekte imkansiz, her şeyi denedim dönemedim en son özel rom yapan birinin kernelini ve romunu yüklendikten sonra flash tool ile kendi romunu yükledim. Bu %2 hatası anlatılanların hiçbirisi ile düzelmiyor, başka ancak özel kernel ve rom atmak lazım yani cloudy nin roma müdahale etmek zor.
        Bu arada telefonun donanımsal bir problemi olabilir mi isinma ile ilgili?

  • Serhat

    Yaptım Rootlandı Supersu falan yüklü şuan ama bu seferde recovery mode ile yeniden başlatınca telefonu ölü android simgesi geliyor.

  • Ömer Can Ecer

    bak ikinci fotoğraftaki ilerlememe için şunu dene:
    ctrl+c ‘ye bas o işlem dursun.

    ardından bu kodu gir ve entera bas:
    Send_Command.exe \\.\COM4

    işlemler bitince bu kodu gir ve entera bas:
    sh /data/local/tmp/lg_root.sh dummy 1 /data/local/tmp/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /data/local/tmp/busybox

    • Ömer Can Ecer

      eğer bu işlemlerde işe yaramazsa ctrl+c ye bas ve ardından klavyeden N yazıp entera bas telefon yeniden başlasın işlemleri tekrar yapmayı dene

  • Serhat

    Bu resim ilk telefon kapandıktan sonra;http://i.hizliresim.com/mzEpDZ.png

    Bu ise 2.kapanıp download mode’a geçtiği ve ilerlemediği resim;http://i.hizliresim.com/Eq3N0B.png

  • Serhat

    Bilgisayardada bir ilerleme olmuyor 🙂

    • Ömer Can Ecer

      Bilgisayar ekranının ektan görüntüsünü paylaşır mısınız?

      • Serhat

        Ekran görüntülerini aldımda sizinle nasıl paylaşabilirim.
        Sadece yorum yapılıyo sanırım burdan

      • Ömer Can Ecer

        buraya upload edebilirsin. https://hizliresim.com/

  • Serhat

    Telefonu rootlamaya çalışıyorumda.Gerekli olan işlemleri sırasıyla harfiyen yaptım.OneClick_ROOT_RECOVERY.bat’i çalıştırıyorum bi kaç şey oluyo.Telefon 1 kez kapanıp açılıyo.Açıldıktan sonra 1 kez daha kapanıyo,açıldığı zaman Firmware Update yazısında kalıyo(download mode) ve işlem burda duraksıyo.Yardımcı olur musunuz?

    • Ömer Can Ecer

      O ekranda bir ilerleme olmayacak zaten bilgisayar ekranındaki işlem tamamlanınca telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz

  • Serhat

    Verdiğiniz linki telefona mı atıcam?Bilgisayara kurulmuyoda yüklü program seç falan çıkıyo

  • Serhat

    Rootlama aşamalarını tek tek yapıyorum yanlız 6.maddede telefonuma onay mesajı falan gelmiyor.

    • Ömer Can Ecer

      Zaten 6. Adımda telefona uyarı gelmiyor. 6. Adımda recoveryden wipe yapman gerekiyor

      • Serhat

        Rootlama maddelerinde telefona onay gelicek falan yazıyo.
        Root’tan bahsediyorum recoveryden değil

      • Ömer Can Ecer

        Biraz bilgi vererek sorsanız daha kolay yardımcı olabilirim. 6. Adumda öyle birşey yazmamışım. Lollipop mu yoksa kitkat sürümünü mü rootlamaya çalışıyorsunuz?

      • Serhat

        Lolipoplu olan bölümün 6.maddesi.Rootlama maddelerinde telefona onay gelicek falan yazıyoAma onay kutusu falan telefona gelmiyor.

      • Ömer Can Ecer

        Bilgisayarınızda driverlar eksik olabilir. buradan indirebilirsin: http://18d5a.wpc.azureedge.net/8018D5A/tool/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425
        sonra işlemlere bastan başla.

      • Serhat

        İlginize ve bekletmeden cevap vermenizi takdir ediyorum.
        Çok sağolun denicem birazdan

      • Ömer Can Ecer

        Rica ederim 🙂 yine bir sıkıntı olursa daha açık bi şekilde yazarsanız yardımı daha kokay olacaltır.

  • Oğuz Selçuk

    S.a Nasil Rom Iyimidir Deneyen Oldumu. ?

    • Ömer Can Ecer

      A.s. Romu ben uzun bir süre kullandım gayet güzel, hızlı ve stabil bir rom. Tavsiye ederim ben.

      • ismail öz

        bende uzun süredir kullanıyorum hiç bir sıkıntısı yok diyebilirim ve tavsiye edebilirim.
        Ömer Can ECER kardesim müzik uygulamasında sende de hata veriyor mu?

      • Ömer Can Ecer

        bilmiyorum hiç kullanmadım çünkü 🙂 ben romlarda kullanmadığım uygulamarı silerim. müzik çalar olarakta PowerAmp kullandığım için Müzik uygulamasını silmiştim.

 
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