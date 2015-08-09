Çoğu LG G2 kullanıcısı 5.0.2 Lollipop sürümüne geçtikten sonra aşırı ısınma ve hızlı şarj tüketiminden yakınır olmuştu. Bir XDA geliştiricisi olan Cloudyfa hem bu ısınma ve hızlı şarj tüketimi sorularını çözüp hemde LG G4 uygulamalarından bazılarını LG G2 için uyarlayarak Cloudy G2 romunu geliştirdi. Ayrıca Cloudy G2 yüklemek için sadece Lollipop sürümü kullanıyor olmanız gerekmiyor KitKat sürümündende Cloudy G2’ye geçebilirsiniz. Gelin Cloudy G2 hakkında biraz bilgi verip ardından bu romu nasıl telefonunuza yükleyeceğinize gelelim.

Cloudy G2 Romunun Özellikleri:

Lollipop 5.0.2

LG G4 Teması

Full UX 4.0 uyarlaması

Aroma yükleyici

SuperSU

Busybox + runparts

init.d desteği

Debloated

Entegre AdAway host

En son Google Uygulamaları

G4 güç seçenekleri

G4 klavyesi

Tüm hava animasyonları

Çoklu kullanıcı

Tüm telefonu tek elle kullanma

Gelişmiş kamera sürücüsü

Arama Kaydedici

Gelişmiş QRemote

ViPER4Android ekolayzır

Not: Bu işlemlerden önce telefonunuzun yedeğini almanız sizin yararınıza olacaktır.

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

İndirdiğiniz dosyaları telefon hafızanıza kopyalayın. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G2 Root ve Recovery Yüklemek) Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. TWRP Install sekmesine girin. BU ADIM SADECE KİTKAT VEYA DİĞER ROMLARDAN CLOUDY G2’YE GEÇMEK İSTEYENLER İÇİNDİR ZATEN STOCK LOLLIPOP KULLANIYORSANIZ 6. ADIMDAN DEVAM EDİNİZ. BU ADIMI ATLAYINIZ.

Buradan: BootLoader yamasını indirin ve telefon hafızanıza kopyalayın.

yamasını indirin ve telefon hafızanıza kopyalayın. TWRP Recovery’de “Install” sekmesine girin ve BootLoader yamasını yükleyin. Yama yüklenirken yükleme ekranında Lollipop ‘u seçin ve devam edin.

sekmesine girin ve BootLoader yamasını yükleyin. Yama yüklenirken yükleme ekranında ‘u seçin ve devam edin. Telefonunuzu yeniden başlatmayın 6. adımdan devam edin. TWRP Install sekmesinden Cloudy G2 3.3 zipini yükleyin. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Evet hepsi bu kadar LG G4 görünümlü LG G2’nizi güle güle kullanın.

Ekran Görüntüleri:

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