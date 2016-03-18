Bilindiği gibi LG, efsane telefonu G2’ye yeni güncelleme vermemekte direniyor. Ama bu telefonunuzu 6.0‘a yükseltemeyeceğiniz anlamına gelmiyor tabiiki..

Cyanogenmod geliştiricileri LG G2 için en kararlı ve en az hataya sahip olan CM13 Snapshot sürümünü yayımladı.

CM 13 size ne mi kazandıracak?

  • En güncel saf Android deneyimi (6.0.1 Marshmellow)
  • Daha az ram ve batarya tüketimi
  • Daha az ısınma
  • Daha çok özelleştirme
  • Daha yüksek performans

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  1. Telefonunuza root ve recovery yükleyin. (Nasıl root ve recovery yüklenir)
  2. Telefonunuzu recovery modda başlatın
  3. Wipe: system/data/cach/dalvik cache
  4. Install: Bootloader.
  5. Install: CM13 Rom
  6. Install: Gapps
  7. Reboot System
  8. Eğer romun sesi size kısık gelirse Install sekmesinden VolumeBoost yamasını da yükleyin.

Ekran görüntüleri:

 

Romun incelemesi: (Video eski bir sürüme aittir. Videodaki kamera hatası bu sürümde yoktur.)

 

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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  • Orhan Kılıç

    Merhaba telefonuma bu romun nightly sürümünü yükledim. Pil kullanımı mükemmel. Isınma yok ama bir süre sonra mobil ağ üzerinden internete bağlanamadığımı fark ettim. İnternet açık olduğunda bir uygulamayı veya tarayıcıyı açtığımda şebeke gidiyor. LTE den G2 ye veya G3 e geçersem şebeke bağlantım kopmuyor. Wifi yi kapattığımda telefondan google play e bağlanabiliyorum uygulama indirirken şebeke gidiyor. Mail, Google+, whatsapp gibi uygulamalardan bildirimler geliyor. Mailimi açtığımda okuyabiliyorum fakat resimler görünmüyor. Tarayıcı üzerinden internete bağlandığımda zaman kesinlikle girmek istediğim site açılmıyor, aşımı uyarısı çıkıyor. Lte de ise şebeke kopuyor. Romu defalarca silip yeniden yükledim, değişik gappslarla denedim, son olarak Bliss 6.4 romunu yükledim ama sorunumu çözemedim. Lollipop a dönmek istediğimde yükleme %2 de kalıyor ve işlem kapanıyor. Telefonumu şu anda Bliss rom ile kullanıyorum. Bu yazılımsal bir hatadan mı kaynaklanıyor, acaba çözümü var mı?

  • Turan

    Bu romu kurdum 3 gündür kullanıyorum. Gayet stabil, pil performansı iyi, hızlı. Ancak ben clash of clans oynuyorum.bu oyunda acayip bi kasma oluyo. Stok romda oyun gayet iyiydi. Acaba oyunlar için özel bişeymi yapmamız gerekiyor.

  • İsmail Karaca

    Merhabalar,

    Bu romda orjinal g2 kamerası var mı ? Yoksa da LG kamerasını nasıl yükleyebiliriz bu roma ?

  • hrnkpln

    Hocam stabil nightly snapshot arasindaki farklari soylermisin stabil en iyisimidir bide bu rom belli araliklarla guncelleme alirmi videoda 60fps ozelligi gitmis mesela duzelirmi

    • snapshot sürümleri genel kullanıcılar için idealdir, ortalama ayda bir güncelleme alır. nightly sürümler geliştiriciler için günlük güncellenir.

  • Ahmet

    Bu sürümü yükledim fakat telefonun çekim kalitesinde bariz düşüş oldu. Acaba onu arttırmak için bir yol var mı?

    • romdan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ben de uzun süre kullandım bu romu. bi çakışma olmuş olabilir romu wipesız tekrar yüklemeyi deneyin

  • tunahann

    güncelleme dosyalarını tek bir klasöre atıp flashtool ile güncelleyebilir miyim

  • æsquitas

    Aramalarda sıkıntı yaşayanlar Micro Gapps’ı flaşlasın.

    • turan

      kardeşim bende sıkıntı yaşıyorum.micro gappsı nerden bulabiliriz yardımcı olurmusun

  • cüneyt

    çift tıklamayla ekranı açma kapama varmı?

    • Sadece durum çubuğuna çift tıklama ile kapama var.

  • Yaptım sorunsuz şekilde geldi. Fakat rehberim yok. Sim kişilerim yok. Telefon hafızasında ki kişilerde yok. Yardım edin lütfen.

    • Onur

      Hiçbir problem yokken, bu sorun bende de baş gösterdi. Güncelleme geldi güncellemeyi bir yapıyım bakalım düzelecek mi.

  • Onur

    Hocam romu kurdum ancak iki adet sorunum var, ses yükseltmek için recovery modda başlatıcam fakat reboot recovery uygulamasını kullanırken root gerekiyor diyor. Sanırım telefonda root aktif değil ve nereden aktif edeceğimi de bulamadım ? İkinci olarakta ekranı sadece durum çubuğuna çift dokunarak mı kilitleyebiliyoruz ? Normal G2de ki gibi herhangi biryere dokunarak kilitleyemez miyiz ?

    • Cyanogenmod romlarında şöyle root romun kendisinde var aktif hale getirebilmek için: Telefon Hakkında > Derleme Numarası 7-8 defa basın Geliştirici seçenekleri açılacaktır. Geliştirici Seçenekleri > Root erişimi > Uygulamalar ve ADB diye seçerek root izni gereken uygulamalar artık izin isteyecektir.

  • erkan

    Bu rom mu daha stabil yoksa başka bir rom mu önerirsiniz hangisini kursak 5.0.2 yüklü

    • Sorunsuz kullanıyorum bunun 2 si çıktı yalnız.

  • Hocam şu klavye emojilerini whatsapp stili nasıl yapabilirim ?

  • İsmail OK

    Lg nin quick remote uygulaması var mı bu room da ?

    • quick remote yok fakat google playden peel smart remote’u kurarsanız aynı işlevi ve hatta fazlasını görür

  • herşeyi yaptım gayet sorunsuz bir şekilde yükledim nightlyyi gayet akıcı baya memnunum ama biri beni aradığında telefon soft reboot atıyor istisnasız. ben arayabiliyorum onda sorun yok ama arandığım zaman direk reboot oluyor kimin aradığını bile göremiyorum ne yapmam lazım aynı sorunu yaşayan var mı?

    • snapshot versiyonu yükleyince sorun ortadan kalktı

  • fatih

    ben de yüklemek istiyorum fakat ne kadar güvenli. sorun yaşar mıyım peki

  • Şu Google Arama Çubuğu Nasıl Kalkıyor ?

    Bu Arada Pantera Güzel Grup 🙂

  • fatih

    Merhaba ben de yüklemek istiyorum fakat ne kadar güvenli. sorun yaşar mıyım peki

  • Said

    Hocam meraba şuan bu romu kullanıyorum gayet memnunum ama teli kapattığımda geri açamıyorum lg logosunda kalıyor ve bu sorun her defasından oluyor geçen hard reset atmaya çalışırken farkettim bunu romu en baştan tekrar kurmak zorunda kalıyorum sizce sorun nedir? Stock romda böyle bir sorunla karşılaşmıyordum.

  • Üzeyir Gönül

    Hocam, telefona kurdum ama ne wi-fi üzerinden ne de mobil veriden internete giremiyorum. Sorun nedir acaba?

  • Hocam iyi günler benim romla alakalı size bir kaç sorum olucak.Öncelikle romu birkaç gündür kullanıyorum ve şimdilik gayet stabil görünüyor.Kameranın daha iyi olması için indirebileceğimiz başka bir uygulama var mıdır modla uyumlu olan?Bir de status bar mı deniyor tam bilmiyorum da telefonun üst tarafı işte şarj,sinyal ikonunu olduğu yeri büyütme imkanımız var mıdır?Bana biraz ufak gibi göründü de.

  • Mulayim

    Hocam gece surumu kullaniyorduk. Guncellemeler devam ediyor.

    Bizim gece surumleri ile bu surumun arasinda ne fark var?

    Bu surum daha mi kararlidir. Guncellemeleri bu surum de alir mi?

    Gecelik surumden bu surume gecerken dikkat etmemiz birseyler var mi?

    Tesekkurler…

    • Nightly; bir gecelik sürümdür, her gece yeni bir Nightly sürüm çıkarırlar sende indirirsin. Sürümlerin en başında gelir Nightly, çoğu şey tam yerine oturmamıştır Nightly sürümde. O yüzden çoğunlukla Nightly sürüm önerilmez.
      Nightly sürümden bir sonra gelen sürüm; Snapshot sürümdür.

  • Ali Kır

    Cloudy g2 3.3 den geçerken bir sıkıntı olmaz değil mi ?

  • ÜNAL

    Hocam romu kurdum ama sesi kısık geldi biraz. Volumeboostu tek başına flashlasam olur mu yoksa hepsini tekrar mı flashlamam lazım?

    • Ömer Can Ecer

      sadece volumeboost’u flashlamak yeterli

      • ÜNAL

        Tamam çok sağolun

  • Her şey güzel de iki sorunla karşılaştım. Birincisi ekrana çift tıklayınca kilitleyemedim. İkincisi hızlı şarj özelliği gitmiş gibi geldi. Bu iki hata da giderilirse harika olur. Yine de Lolipop kullanmaktan iyidir. Herkese tavsiye ediyorum.

    • Ömer Can Ecer

      durum çubuğunu tıklayınca kilitleniyor ekran. ayrıca yavaş şarj yazması ufak bi bug aslında mormal şarj ediyor

  • iyi günler burdaki sırayla herşeyi yaparsak uygulamalar, rehber, fotolar silinir mi?

    • Ömer Can Ecer

      herhangi birşey ters gitmezse sadece uygulamalar silinir ama ne olur ne olmaz diye telefonunuzu bilgisayarınıza yedeklemenizi tavsiye ederim.

  • yigit

    kardeşim ben bunu daah önce kurmuştum telefon beklemesi çok şarj yiyordu hala öylemi

    • Ömer Can Ecer

      ben de kullanıyorum bunu herhangi bir sorun yok bende

  • Emirhan

    Telefon sarj olurken yavas sarj oluyor yaziyor ki gercektende yavas sarj ediyo ayarlari kurcaladim bununla ilgili birsey bulamadim adaptor veya kabloyla alakali oldugunu dusunmuyorum cunki romu kurmadan once normaldi yardimci olursaniz sevinirim

    • Ömer Can Ecer

      Yavaş şarj etmiyor bu sadece romdaki ufak bi hata

  • üstat ses dosyasını flashlamak için yine telefonda rootsuzken kiişlemleri mi yapacağız

    • Ömer Can Ecer

      sadece twrp’ye girip insatall’dan volume boost yamasını yükliceksiniz

      • Mesut

        Bu ses yamasını nasıl kaldırabiliriz. Son 2 kademeye alamıyorum bile. Fazla cızırtı oluyo.

      • romu wipesız tekrar yükleyerek eskiye dönebilirsiniz. wipesız yüklemede hiçbir dosyanız silinmez. ama siz yine de bir yedek alın

  • Talha

    Hocam bişey sorsam ?? Ben bi kere format atmıştım, telefondaki fotoğraf ve videoları pc suite ile yedeklemiştim. Format sonrası telefonuma yüklediğimde bütün fotoğraflar videolar filan hepsi tek bi albüm oldu. Ben albümlerin sırasını bozmadan nasıl bu romu yükleyebilirim ?

    • Ömer Can Ecer

      manuel olarak yedek alın. bu romdan sonra pcsuite ile kullanamazsınız telefonunuzu

      • Talha

        Çok sağolun kurdum (İlk kez) çok memnunum. Yeni telefon almış gibi oldum, özellikle kamera performansı eskiye (5.0.2) nazaran çok daha iyi. Tekrardan teşekkürler

  • Seçkin

    Merhaba;
    Bu sürümü yükledikten sonra bir problemle karşılaşırsak eski sürüme dönebilirmiyiz? (5.0.2)

 
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