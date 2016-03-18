Bilindiği gibi LG, efsane telefonu G2’ye yeni güncelleme vermemekte direniyor. Ama bu telefonunuzu 6.0‘a yükseltemeyeceğiniz anlamına gelmiyor tabiiki..

Cyanogenmod geliştiricileri LG G2 için en kararlı ve en az hataya sahip olan CM13 Snapshot sürümünü yayımladı.

CM 13 size ne mi kazandıracak?

En güncel saf Android deneyimi ( 6.0.1 Marshmellow )

saf Android deneyimi ( ) Daha az ram ve batarya tüketimi

Daha az ısınma

Daha çok özelleştirme

Daha yüksek performans

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Telefonunuza root ve recovery yükleyin. ( Nasıl root ve recovery yüklenir ) Telefonunuzu recovery modda başlatın Wipe: system/data/cach/dalvik cache Install: Bootloader. Install: CM13 Rom Install: Gapps Reboot System Eğer romun sesi size kısık gelirse Install sekmesinden VolumeBoost yamasını da yükleyin.

Ekran görüntüleri:

Romun incelemesi: (Video eski bir sürüme aittir. Videodaki kamera hatası bu sürümde yoktur.)

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