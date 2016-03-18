Bilindiği gibi LG, efsane telefonu G2’ye yeni güncelleme vermemekte direniyor. Ama bu telefonunuzu 6.0‘a yükseltemeyeceğiniz anlamına gelmiyor tabiiki..

Cyanogenmod geliştiricileri LG G2 için en kararlı ve en az hataya sahip olan CM13 Snapshot sürümünü yayımladı.

CM 13 size ne mi kazandıracak?

  • En güncel saf Android deneyimi (6.0.1 Marshmellow)
  • Daha az ram ve batarya tüketimi
  • Daha az ısınma
  • Daha çok özelleştirme
  • Daha yüksek performans

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  1. Telefonunuza root ve recovery yükleyin. (Nasıl root ve recovery yüklenir)
  2. Telefonunuzu recovery modda başlatın
  3. Wipe: system/data/cach/dalvik cache
  4. Install: Bootloader.
  5. Install: CM13 Rom
  6. Install: Gapps
  7. Reboot System
  8. Eğer romun sesi size kısık gelirse Install sekmesinden VolumeBoost yamasını da yükleyin.

Ekran görüntüleri:

 

Romun incelemesi: (Video eski bir sürüme aittir. Videodaki kamera hatası bu sürümde yoktur.)

 

Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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  • Cm’nin sitesinde sorun var. 31 Aralık’da Lineage Os olarak değişti. Cm sunucuları kapamış olabilir. Siz Lineage Os sitesine bakınız. Bizin sitemizdeki linkleri kısa sürede yeniliyeceğiz.

    • Murat İLİK

      Ben Rom lardan çok anlamam. Stabil bir kere yükleyeyim uzun süre kullanayım. Telefon donmasın yeter. internete bakınca CM 13 ün Snapshot modelini öneriyor herkes. Siz yüklediniz. kullandınız. Ne düşünüyorsunuz?

  • Emin Çelik

    Konudaki ses arttırma dosyası etkisiz kalıyordu. Bir çılgınlık yapıp cloudy 3.3 için olan ses dosyasını kurdum ve sorunsuz çalıştı 3 aydır kullanıyorum bunu.
    Ayrıca CM başlangıç animasyonu sevmeyen varsa benim gibi orijinal Android M animasyonu da var

    Baştan belirteyim bunları LG G2 D802 Modelinde CM 13 de denedim sadece ve sorunsuz çalıştı.
    Ses dosyası
    https://drive.google.com/file/d/0B6r67xhev0lLYW4tMGJGN0pzNU0/view
    Android M orijinal başlangıç animasyonu
    https://drive.google.com/file/d/0B6r67xhev0lLUndMNHdkR09Rb2M/view

  • Ramazan Çetin

    Volumeboost yamasının linkini güncelleme şansımız var mı acaba?

  • ali erus

    3g ve 4g ye bağlanmıyor ( VODAFONE )

    • Emin Çelik

      Erişim noktası ayarlarına gir Vodafone Live yazan apn i sil düzeliyor.

  • Brk

    Gapps 7.1 indirirsem nelerle karşılaşıcam bilgi verir misiniz ? Bide cm 14 ne zaman çıkar G2 için.

    • Ömer Can Ecer

      google uygulamaları çalışmaz ve hatalar alırsınız.. cm 14 için takipteyiz çıkar çıkmaz sizlerle paylaşacağız.

      • Brk

        Teşekkürler

  • İlker

    Meraba cm13 snapshot romuna güncelleme geldi fakat telefonumda bir sorun var. Root erisimini uygulamalar ve adb şeklinde ayarlamama rağmen twrp den su kodlaması güncellemesi yapinca telefon brick olmustu. Su kodlaması yine normal sekilde güncellenmiyor. Rootta bir sıkıntı olabilir mi? Twrpden cm13 güncellemesi yaparsam yine brick olurmu lütfen cevap verin.

    • Emin

      Su kodlaması yada supersu indirmene gerek yoktu bence son sürüm romu indir ve twrp den temiz bir kurulum yap.

  • ahmet

    cyanogenmod 13 6.0 da wifi bağlanmama sorunu yaşıyordum acaba bu romu atınca da o sorunla karşılaşırmıyım başına gelen oldu mu ?

    • ahmet bey yorumu yanlış yere yazdınız galiba ama sorunuzun cevabını vereyim, bende bir ara kurmuştum ve bu sorunları yaşamıştım. ben şuan [6.0.1]LG G2 Resurrection Remix M v5.7.4 rom kullanıyorum. hey yönüyle stabil ve sorunsuz çalışıyor. sitede LG G2 bölümünde bu rom hakkında yorumlarıma bakabilirsiniz.

    • Emin

      WiFi den yana bir problem yok. Vodafone mobil veri de bir sorun vardı oda Live erişim noktasını silince düzeliyor.
      Şimdilik tek sorun yavaş şarj oluyor yazması ama oda önemli sayılmaz du battery Saver pro ile sağlıklı şarj kullanıyorum 1 buçuk saatte %100 oluyor.

      • Gökhan

        Allah razı olsun aynı sorun bende de vardı sayende kurtuldum 🙂

  • İlker

    Meraba cm13 telefonda snapshot yuklu. Root erisimine ”uygulamalar ve adb” seklinde izin verdim ve supersu kurdum. Fakat su kodlaması normal şekilde guncellenmiyor basarısız yazıyor. twrp ile guncelleyince telefon brick oluyor. Rootta bir sıkıntı olabilir mi? Bu sekilde restore yapsam sıkıntı olur mu?

  • üzeyir

    merhaba. ARM 6,0 Linkte yok. ARM 7,1 den başlıyıor.
    Hangisini indirmeliyim?

    Platform:
    ARM 7.1 aroma
    ARM64 7.0 süper
    x86 6.0 stock
    x86_64 full
    Android: 5.1

  • ilker

    Meraba cm13 snapshot romu kullanıyorum stock 5.0.1 romundan backup almıştım. Backupu geri yüklemek için lollipop bootloader gerekir mi?

    • Ahmet Dizdar

      Backup işleminde bootloader ve baseband de yedek alındığı için restore etmek için gerek yok.

  • yigit

    telefon hafızasından ne kadar kullanıyo genel olarak arkadaşlar bu rom ?

    • yigit

      yokmu cevap verecek kimse arkadaşlar

    • ilker

      Bos ram 1.3gb a kadar çıkabiliyo. Telefon hafizasında da stock roma göre daha az kullaniyo.

      • yigit

        Tesekkurler kardes

  • Cinar

    Wolume boost pcye indirdikten sonra mi telefona aticaz

    • Sinan

      Telefon fafizasina at kurulumlari yaptiktan sonra volume bostu da kur reboot sistem yap telefonu yenden baslat

  • soner

    gapss indiremiyorum. kutucuğun içine tik konulmuyor

    • Sinan

      Telefondan mi indirmeyi deniyorsun

      • Soner

        Site de sıkıntı varmış galiba. Düzeldi

  • Sinan

    hepsini yaptım cm ekranında android programları da yükseltildi ama yaklaşık 20 dakikadır preparing to start ta kaldı ekran açılmıyor telefon kapanmıyor da lütfen yardım edin !!!

    • Sinan

      Lg flashtool kur bilgisayarina bu siteden uygun model ve gb uygun stock romunu bul orjinal roma donmeyi dene cozum olacaktir

  • Sinan

    Ben kurdum gayet iyi oldu ama 16 gb hafizamdan sadece 4gb kullanim alani kalmis sorun nerde yasiyorum

    • Sinan

      kardeşim senin preparing to start ekranında ne kadar bekledi benim telefonum orada takılı kaldı açılmıyor 20 dakikadır

      • Sinan

        Muhtemelen biseyleri yanlis yaptin flashtool ile orjinal roma donmeyi dene benimki hemen acildi biraz uygulama yuklemrsi yapti 5dk surdu oda sonra acildi

  • Altan

    Şu an Cloudy 3.3 yüklü. Direk yukarıdaki talimatlara CM13’ü yükleyebilir miyim?

  • Yavaş şarj sorunu çözümünü bilenler paylaşabilir mi?

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