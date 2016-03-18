Bilindiği gibi LG, efsane telefonu G2’ye yeni güncelleme vermemekte direniyor. Ama bu telefonunuzu 6.0‘a yükseltemeyeceğiniz anlamına gelmiyor tabiiki..
Cyanogenmod geliştiricileri LG G2 için en kararlı ve en az hataya sahip olan CM13 Snapshot sürümünü yayımladı.
CM 13 size ne mi kazandıracak?
- En güncel saf Android deneyimi (6.0.1 Marshmellow)
- Daha az ram ve batarya tüketimi
- Daha az ısınma
- Daha çok özelleştirme
- Daha yüksek performans
İndirmeler:
- Cyanogenmod 13 Snapshot
- Gapps (Önemli: ARM – 6.0 – Nano sürümünü indirin.)
- Bootloader
- VolumeBoost
Yükleme Rehberi:
- Telefonunuza root ve recovery yükleyin. (Nasıl root ve recovery yüklenir)
- Telefonunuzu recovery modda başlatın
- Wipe: system/data/cach/dalvik cache
- Install: Bootloader.
- Install: CM13 Rom
- Install: Gapps
- Reboot System
- Eğer romun sesi size kısık gelirse Install sekmesinden VolumeBoost yamasını da yükleyin.
Ekran görüntüleri:
Romun incelemesi: (Video eski bir sürüme aittir. Videodaki kamera hatası bu sürümde yoktur.)
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