[ROM][LG G2][6.0.1] XOSP 5.3 Xperia Rom

Yazar
LGDestek
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Bir XDA geliştiricisi olan blackcodetech tarafından yayımlanan XOSP (Xperia Open Source Project) Rom LG G2’nizde en son Android sürümü 6.0.1 ile tam anlamıyla Xperia deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor. Neredeyse tüm Xperia uygulamalarını bulabileceğiniz bu romu uzun süre bırakamayacaksınız.

Romun Özellikleri:

  • CM 13.0 tabanlı
  • CM’nin ekstra uygulamalarından arındırılmış
  • Marsmallow 2.2 Kernel
  • Snap Camera
  • ViPER Audio Engine
  • Tema seçici
  • Knock on/off
  • Xperia Bootanimation
  • Xperia Z5 sesleri
  • Xperia Z5 duvar kağıtları
  • Indigo teması
  • Stock Browser
  • Navigation Bar ON/OFF
  • NavBar boyutlandırma
  • SlimDim
  • HW Keys ON/OFF
  • SlimSeek Bar
  • Durum çubuğu ağ trafiği göstergesi
  • Son uygulamalarda Ram çubuğu
  • Toast animasyonları
  • Geri tuşuna uzun basarak uygulama kapatma
  • Super SU simgesini gizleme
  • Xperia uygulamaları
    • Xperia Z5 Home
    • Saat widget’ı
    • Walkman
    • Album
    • PhotoEditor
    • Takvim
    • Xperia Keyboard
    • Saat
    • Sketch
    • Video
    • Hava durumu
    • Haav durumu widget’ı
    • Smart Connect
    • Audio Recorder

İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

  • Telefonunuzu Recovery Modda başlatın
  • Wipe: system/data/cache/dalvik cache
  • Install: XOSP-5.4 Rom
  • Install: XOSPApps
  • Install: GApps (Pico versiyonu önerilir)
  • Install: SuperSU (İsteğe bağlı)
  • Reboot: System

Ekran Görüntüleri:

Romun İncelemesi:

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LGDestek
LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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28 YORUMLAR

  1. ROM yükelniyor, süper hızlı açılıyor. ama tek sorun XOSPApps.zip dosyasının flaşlayamadım. Androidfilehost.com’da yer alan 17 adet dosyanın LG için olan hepsini denedim. Şöyle hata veriyor.
    [FAIL] You’re not on XOSP! Aborting… Halbuki ROM’u flaşladıktan sonra hemen deniyorum olmuyor, Gapps paketinden önce de sonra da olmadı. Telefon açıldıktan sonra tekrar girip denedim, yine aynı hata…

  5. Merhabalar.

    Sesi çok az çıkıyor nasıl giderebiliriz? Ayrıca aşağıdaki romu da inceleyebilir misiniz? LG uygulamaları olan yani QRemote ve LG kamerası gibi 6.0 Rom var mı ? çünkü kamera ve QRemote’yi çok kullanıyorum.
    İyi Çalışmalar.
    Selamlar.

  9. Arkadaşlar güzel bir rom. Ancak birkaç sorunum var yardım eder misiniz?
    1: Sesini nasıl yükseltebilirim?
    2: 4 g yani LTE aktifken çoğu geçişlerde şebeke sorunu oluyor. 3 G ye getirdiğimde bir problem yok bunu nasıl hallederiz?
    3: Şar süresi 2,5 saati buluyor. Önce kitkatta iken yaklaşık 1 saattte şarj oluyordu.
    Yardım edecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.

  10. Arkadaşlar kitkat bootloader kullanın jealy bean bootloader brick te bırakır cihazı
    Kurulum
    1. Kitkat bootloader flash
    2. Reboot recovery
    3. Wipe
    4. Rom flash
    5. Pico gapps flash
    6. Supersu flash
    7. Reboot system
    8. Kurulum

  11. Beyler ben romu sıkıntısız kurdum. Kuramayan arkadaşlar twrp ile kuruyorsa şunu yapsınlar. Twrp > setting > skipping md5 tik atsınlar. Sonra tekrar kursunlar yukarıdaki yöntemden sıkıntı çıkmıyor .

  15. Telefon brick olmuş brick de hallettim telefonu açtım ama tekrar bu romu atmaya korkuyorum. Yüklemeleri düzgün yapıyorum zaten bilmesem brickden herhangi biri kurtaramaz.

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