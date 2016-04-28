Bir XDA geliştiricisi olan tarafından yayımlanan XOSP (Xperia Open Source Project) Rom LG G2’nizde en son Android sürümü 6.0.1 ile tam anlamıyla Xperia deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor. Neredeyse tüm Xperia uygulamalarını bulabileceğiniz bu romu uzun süre bırakamayacaksınız.

Romun Özellikleri:

CM 13.0 tabanlı

CM’nin ekstra uygulamalarından arındırılmış

Marsmallow 2.2 Kernel

Snap Camera

ViPER Audio Engine

Tema seçici

Knock on/off

Xperia Bootanimation

Xperia Z5 sesleri

Xperia Z5 duvar kağıtları

Indigo teması

Stock Browser

Navigation Bar ON/OFF

NavBar boyutlandırma

SlimDim

HW Keys ON/OFF

SlimSeek Bar

Durum çubuğu ağ trafiği göstergesi

Son uygulamalarda Ram çubuğu

Toast animasyonları

Geri tuşuna uzun basarak uygulama kapatma

Super SU simgesini gizleme

Xperia uygulamaları Xperia Z5 Home Saat widget’ı Walkman Album PhotoEditor Takvim Xperia Keyboard Saat Sketch Video Hava durumu Haav durumu widget’ı Smart Connect Audio Recorder



İndirmeler:

Yükleme Rehberi:

Telefonunuzu Recovery Modda başlatın

Wipe: system/data/cache/dalvik cache

Install: XOSP-5.4 Rom

Install: XOSPApps

Install: GApps (Pico versiyonu önerilir)

Install: SuperSU (İsteğe bağlı)

Reboot: System

Ekran Görüntüleri:

Romun İncelemesi:

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