Bir XDA geliştiricisi olan blackcodetech tarafından yayımlanan XOSP (Xperia Open Source Project) Rom LG G2’nizde en son Android sürümü 6.0.1 ile tam anlamıyla Xperia deneyimi yaşamanıza olanak sağlıyor. Neredeyse tüm Xperia uygulamalarını bulabileceğiniz bu romu uzun süre bırakamayacaksınız.
Romun Özellikleri:
- CM 13.0 tabanlı
- CM’nin ekstra uygulamalarından arındırılmış
- Marsmallow 2.2 Kernel
- Snap Camera
- ViPER Audio Engine
- Tema seçici
- Knock on/off
- Xperia Bootanimation
- Xperia Z5 sesleri
- Xperia Z5 duvar kağıtları
- Indigo teması
- Stock Browser
- Navigation Bar ON/OFF
- NavBar boyutlandırma
- SlimDim
- HW Keys ON/OFF
- SlimSeek Bar
- Durum çubuğu ağ trafiği göstergesi
- Son uygulamalarda Ram çubuğu
- Toast animasyonları
- Geri tuşuna uzun basarak uygulama kapatma
- Super SU simgesini gizleme
- Xperia uygulamaları
- Xperia Z5 Home
- Saat widget’ı
- Walkman
- Album
- PhotoEditor
- Takvim
- Xperia Keyboard
- Saat
- Sketch
- Video
- Hava durumu
- Haav durumu widget’ı
- Smart Connect
- Audio Recorder
İndirmeler:
- XOSP-5.4-UNOFFICIAL-20160424-211748-d802.zip
- XOSPApps-arm-5.4-25-04-2016.zip
- GApps
- UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
Yükleme Rehberi:
- Telefonunuzu Recovery Modda başlatın
- Wipe: system/data/cache/dalvik cache
- Install: XOSP-5.4 Rom
- Install: XOSPApps
- Install: GApps (Pico versiyonu önerilir)
- Install: SuperSU (İsteğe bağlı)
- Reboot: System
Ekran Görüntüleri:
Romun İncelemesi:
UYARI: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.
ROM yükelniyor, süper hızlı açılıyor. ama tek sorun XOSPApps.zip dosyasının flaşlayamadım. Androidfilehost.com’da yer alan 17 adet dosyanın LG için olan hepsini denedim. Şöyle hata veriyor.
[FAIL] You’re not on XOSP! Aborting… Halbuki ROM’u flaşladıktan sonra hemen deniyorum olmuyor, Gapps paketinden önce de sonra da olmadı. Telefon açıldıktan sonra tekrar girip denedim, yine aynı hata…
cm 13 snapshot için kullandığım ”D802_PATCH_LP_KK-BL_droidth.zip” adlı bootloader var bunu kullanabilirmiyim?
Evet kullanabilirsiniz ancak kesinlik vermiyorum. Kesin çözüm için aşağıdaki linke girip dosyayı indirin ve kullanın;
https://yadi.sk/d/Ce1yAOokuowgS
meraba cloudy g2 3.3 den geçiş yapacağım. bootloader kullanmam gerekir mi? romda root mevcut mu?
Romda root mevcuttur. Roma geçiş için bootstack dosyası kullanın.
https://yadi.sk/d/Ce1yAOokuowgS
https://youtu.be/FnSBa_ZfLtU
Merhabalar.
Sesi çok az çıkıyor nasıl giderebiliriz? Ayrıca aşağıdaki romu da inceleyebilir misiniz? LG uygulamaları olan yani QRemote ve LG kamerası gibi 6.0 Rom var mı ? çünkü kamera ve QRemote’yi çok kullanıyorum.
İyi Çalışmalar.
Selamlar.
Güzel gibi henüz yükledim ve bir hatasını göremedim .
Rom cok guzel ama sim rehberini gormuyo yardimci olursaniz memnun olurum
Rom û sorunsuz yükledim fakat birisini arayaağım zaman telefon restart atıyor kendiliğinden
sadece system, dalvik cache ve cache wipe yaparak romu tekrar yüklemeyi deneyin sizde sistemsel bir hata olmuş olabilir
Arkadaşlar güzel bir rom. Ancak birkaç sorunum var yardım eder misiniz?
1: Sesini nasıl yükseltebilirim?
2: 4 g yani LTE aktifken çoğu geçişlerde şebeke sorunu oluyor. 3 G ye getirdiğimde bir problem yok bunu nasıl hallederiz?
3: Şar süresi 2,5 saati buluyor. Önce kitkatta iken yaklaşık 1 saattte şarj oluyordu.
Yardım edecek olan arkadaşlara şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.
Yardımcı olabilecek bir arkadaş yok m
u?
Arkadaşlar kitkat bootloader kullanın jealy bean bootloader brick te bırakır cihazı
Kurulum
1. Kitkat bootloader flash
2. Reboot recovery
3. Wipe
4. Rom flash
5. Pico gapps flash
6. Supersu flash
7. Reboot system
8. Kurulum
Beyler ben romu sıkıntısız kurdum. Kuramayan arkadaşlar twrp ile kuruyorsa şunu yapsınlar. Twrp > setting > skipping md5 tik atsınlar. Sonra tekrar kursunlar yukarıdaki yöntemden sıkıntı çıkmıyor .
Beyler rom sıkıntılı DENEMEYİN SAKIN ! Telefon Brick oldu zar zor kurtardım benden söylemesi
yükleyemedim telefon kitlendi denemeyin sıkıntılı
Ndm 5 romdayim hangi bootloader i kurayim bbuna gecmek icin
nevax bootloader indirip jellybean bootloader’ı yükleyebilirsiniz
Telefon brick olmuş brick de hallettim telefonu açtım ama tekrar bu romu atmaya korkuyorum. Yüklemeleri düzgün yapıyorum zaten bilmesem brickden herhangi biri kurtaramaz.
Romu filan herşeyi dediğiniz şeklide yaptım fakat reboot system diyince lg yazısı görünüp kayboluyor telefon açılmıyor
Ses Sorunu Var mı ?
Kitkat 4,4,2
Yukleyebilirmiyim
Linklerde sorun mu var…?
hayır linkler çalışıyor
Harika bir rom bence denenmeli henüz hiç bir hataya rastlamadım pil performansı da gayet tatmin edici
Cm 13 wipe yapip gecebilirmiyim
bende dalvik yap