Merhaba sevgili LGDestek.NET takipçileri, sizlere daha önce LG G3 Fulmics Rom 6.5 Kurulum Rehberi makalemizde LG G3 için yayımlanmış en çok kişiselleştirilebilen custom ROM olan Fulmics v6.5’i tanıtmıştık. Dün itibari ile Fulmics ROM’un geliştiricisi xpirt Fulmics ROM v6.6 sürümünü yayımladı. Bu makalemizde yayımlanan bu yeni güncellemede nelerin değiştiğini ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı detalı bir şekilde bulabilirsiniz.
Fulmics ROM v6.6’nın Özellikleri ve Yenilikleri:
- v30N Marshmallow tabanlı
- Eylül 2016 Google Güvenlik Yaması
- LG G5 UX 5.0 arayüzü
- Çoklu operatör desteği
- Root, busybox ve init.d desteği
- Pil, performans ve hafıza iyileştirmeleri
- Sqlite desteği
- LG G5 özellikleri:
- Time-lapse kamera
- Snap Mode kamera
- Efektli video düzenleyici
- Mini görünüm modu
- Fulmics ince ayarları
- Fulmics HUB
- Fulmics OTA
- APM (Advanced Power Menu: Reboot, Hot Reboot, Recovery, Safe Mode)
- Camera: 60 FPS (FullHD), 64Bit (4k), 100% Quality (jpeg)
Fulmics 6.6’daki yenilikler:
- QuickMemo+ v5.0.16
- VIPER4Android v2.5.0.5
- Aroma Yükleyiciye Root Modu eklendi (system/systemless)
- Çift simli modeldeki ağ değişimi sorunu düzeltildi
- Kamera sorunları giderildi. Tam olarak çalışan LG G5 kamerası
- Mikrofon ve hoparlör sorunlar giderildi
- QuickMemo+’daki Google senkronizasyon sorunu düzeltildi
- MirrorLink’in kapanma sorunu düzeltildi
- Bazı uyumluluk sorunları düzeltildi
İndirmeler:
LG G3’ünüzü bir LG G5’e dönüştürmek için aşağıdaki talimatları izleyin!
Fulmics v6.6 Yükleme Rehberi:
- Rom dosyasını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
- Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme)
- Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
- TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. (Eğer zaten telefonunuzda Fulmics’in önceki sürümlerinden birini kullanıyorsanız sadece Cache ve Dalvik Cache dizinlerini wipelamanız yeterli. Bu şekilde hiç bir veriniz silinmez.)
- TWRP Install sekmesinden FulmicsROM-6.6.zip zipini yükleyin.
- TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.
Telefonunuz Fulmics 6.6 yüklü olarak açılacaktır.
Ekran Görüntüleri:
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