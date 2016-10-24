Merhaba sevgili LGDestek.NET takipçileri, sizlere daha önce LG G3 Fulmics Rom 6.5 Kurulum Rehberi makalemizde LG G3 için yayımlanmış en çok kişiselleştirilebilen custom ROM olan Fulmics v6.5’i tanıtmıştık. Dün itibari ile Fulmics ROM’un geliştiricisi xpirt Fulmics ROM v6.6 sürümünü yayımladı. Bu makalemizde yayımlanan bu yeni güncellemede nelerin değiştiğini ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı detalı bir şekilde bulabilirsiniz.

Fulmics ROM v6.6’nın Özellikleri ve Yenilikleri:

  • v30N Marshmallow tabanlı
  • Eylül 2016 Google Güvenlik Yaması
  • LG G5 UX 5.0 arayüzü
  • Çoklu operatör desteği
  • Root, busybox ve init.d desteği
  • Pil, performans ve hafıza iyileştirmeleri
  • Sqlite desteği
  • LG G5 özellikleri:
    • Time-lapse kamera
    • Snap Mode kamera
    • Efektli video düzenleyici
  • Mini görünüm modu
  • Fulmics ince ayarları
  • Fulmics HUB
  • Fulmics OTA
  • APM (Advanced Power Menu: Reboot, Hot Reboot, Recovery, Safe Mode)
  • Camera: 60 FPS (FullHD), 64Bit (4k), 100% Quality (jpeg)

Fulmics 6.6’daki yenilikler:

  • QuickMemo+ v5.0.16
  • VIPER4Android v2.5.0.5
  • Aroma Yükleyiciye Root Modu eklendi (system/systemless)
  • Çift simli modeldeki ağ değişimi sorunu düzeltildi
  • Kamera sorunları giderildi. Tam olarak çalışan LG G5 kamerası
  • Mikrofon ve hoparlör sorunlar giderildi
  • QuickMemo+’daki Google senkronizasyon sorunu düzeltildi
  • MirrorLink’in kapanma sorunu düzeltildi
  • Bazı uyumluluk sorunları düzeltildi

İndirmeler:

LG G3’ünüzü bir LG G5’e dönüştürmek için aşağıdaki talimatları izleyin!

Fulmics v6.6 Yükleme Rehberi:

  1. Rom dosyasını telefon hafızanıza ya da SD kartınıza kopyalayın.
  2. Telefonunuzu TWRP Recovery modunda başlatın. (Bilmeyenler için LG G3 6.0 Root ve Recovery Yükleme)
  3. Eğer isterseniz TWRP Backup sekmesinden telefonunuzun halihazırdaki sürümünün yedeğini alabilirsiniz. Bu işlem yapacağınız hatalı bir işlemde telefonunuzun eski sürümünü kurtarmanıza olanak sağlar.
  4. TWRP Wipe sekmesinden Advanced Wipe‘a girip System, Data, Cach ve Dalvik Cache dizinlerini işaretleyip wipe işlemini başlatın. (Eğer zaten telefonunuzda Fulmics’in önceki sürümlerinden birini kullanıyorsanız sadece Cache ve Dalvik Cache dizinlerini wipelamanız yeterli. Bu şekilde hiç bir veriniz silinmez.)
  5. TWRP Install sekmesinden FulmicsROM-6.6.zip zipini yükleyin.
  6. TWRP Reboot sekmesinden Reboot System’e tıklayın.

Telefonunuz Fulmics 6.6 yüklü olarak açılacaktır.

Ekran Görüntüleri:

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Uyarı: Yapacağınız hatalardan dolayı oluşacak sorunlardan lgdestek.net sorumlu değildir.

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LGDestek.NET | Android & Teknoloji haberleri editörü.

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  • Berkant Kaya

    Ben bugün yükledim muhteşem rom olmuş kesinlikle yükleyin ama dikkatli yapın yüklerken çöp olmasın telefon yedeğini de alın

  • Berkant Kaya

    Bu romu yüklicektim TWRP Backup ve Root işlemleri için model numaram uymuyor LG-D855TR Benim cihazım alttaki linkteki D855 için telefonumun pil ömrü çok kötü bana önerebileceğiniz rom var mı?(D855TR için)

    https://www.lgdestek.net/lg-g3-6-0-root-recovery-yukleme-23290.html

  • disqus_WJHNjSRJEX

    bende lg g3 var bu yüklüydü 1 ay a yakındır kullanıyordum hiç bir problem yoktu bugün sürekli ekrana lg yazısı gelip durdu bu romu tekrar yükledim wifi çalışmamaya başladı geri kalan herşey çalışıyor bu yardım edermisiniz tekrar açıp kapamayı çok denedim romuda 4 kez yükledim wifi açılmıyor

  • Ebru Erkan

    Bunu yüklesek telefon garanti dışı kalır mı? 2 Ay var garantisinin bitmesine ana kartı yanar diye korkuyorum…

    • Evet telefonunuz garanti dışı kalır.

  • KİNG SPARTACUS

    Arkadaşlar ben bir sürü rom denedim ama bundan şaşmayın. en iyisi ve en stabil olanı bu. GERİSİ BOŞ. yok android 7 falan hikaye hiç birisi bunun kadar stabil çalışmıyor kendi orjınal rom u bıle

  • Ferhat

    Flumics 6.6 rom ile imei ve sebeke sorunuda cözülüyo arkadaslar pc olmadan bilginiz olsun

    • serdar

      nasıl olduğu konusunda yardım edebilirmisin ?

  • arakdaşlar iyi güzelde LG Quick Remote APK mevcutmu elinizde varsa paylaşan olursa sevinirim.yada kurulumu hakkında bilgisi olan.

  • en performanslı hatasız rom bu olmalı kurdum başarılı forumda her romu kurdum denedim en stabil bu ya 🙂

  • Batuhan Ferliçolak

    şahane oldu ellerinize sağlık cenavar gibi oldu makina.

  • NİHAT

    Selam ben Lg g3 kullanıcısıyım bu siteden hemen hemen g3 uyumlu tüm romları indirdim ve kullandım her birisinde beğenmediğim veya sorunlarla karşılaştım anlar oldu..Ama Fulmix.6.6 bua ana kadar ki en iyi rom tek geçerim .g3 kullanılarına dikkatine şarj harika görsellik harika
    Orjinalinden çok daha iyi buna emin olabilirsiniz..
    Yapamayan olursa yardımcı olabildiğim kadarıyla anlatırım..

    • Galip

      Aynen bir lg. G3 kullanicisi olarak bende katiliyorum. Fakat bende şarj biraz daha çabuk bitiyor. Belkide çok uygulama yüklü ondanda kaynaklanabilir. Root mudu yüklerken System/systemless farki nedir bilginiz var mi acaba?

    • Naim

      Bunun kurulumunu nasil yapiyoruz daha once hic root falan yapmadim yardimci olur musun kardesim

  • Ben Mi Yanlış Birşey Yapıyorum Yoksa Turk Telekom Hattında Mobil Veri Çalışmıyor Mu 3 Kere Yeniden Yükledim Olmadı Var Mı Bilen ? Yada Bunu Yükleyen Ve Turk Telekom Hattı Olup Sorun Yaşamayan ?

    • Nasos

      APN’leri kontrol ettiniz mi ?

  • Mustafa

    Bu romu yükledim fakat telefon dahili hafızasına apk dosyasını yüklerken apk dosyalarını çalıştırmıyor.Neden acaba ?

  • baba

    Bankacılık işlemleri rahatlıkla yapabilirim hırsızlık gibi olaylara karsı

  • Galip

    Aroma Yükleyiciye Root Modu eklendi (system/systemless)

    Sysyem veya systemless farkı nedir açıklar mısınız?

  • Mryseb

    Bazı arkadaşkarda sorunlar çıkmış, herkeste böyle mi sorunlar yoksa bazı telefonlardamı sıkıntı oluyor.

  • Ali

    Onnumara rom tebrikler

  • Galip

    Çok güzel ve kaliteli bir rom tavsiye ederim. Fakat şarj çabuk bitiyor. Başkada bir sorun görmedim kamera sorunu düzeltilmiş. Teşekkürler

  • Seref

    Yükledikten sonra mobil veriye bağlanıyor. Ne yapabilirim

  • recep

    SELAMLAR ÖNCELİKLE HERKESE BENDE BU ROMU YÜKLEDİM VE ORJINAL STOCK ROMDAN DAHA HIZLI ŞARJIDA DAHA İYİ GİDİYOR. ÖZELLİKLE G5 BENZETILMESI HARIKA OLMUŞ EN UFAK BI SORUN YAŞAMADIM. ÇİFT TIKLAMA ÖZELLİĞİDE ÇALIŞIYOR. SAYGILAR…

  • Abdullah

    Çift tıklamayla alakalı sorun farklı bi fulmics sürümünde bende de olmuştu. bi şekilde çözülüyordu ama çözümü unuttum.. Yeniden wipe yapıp kurmayı dene..

  • Kerem

    Rehberde sim i okuma özelliği geldimi ona göre yükleyeceğim

  • Lg g3 stylus D690 icin android 6.0 istiyorum link verirmisiniz

  • yusuftan

    kamerası bende böyle cıkmadı..
    birşey daha merak eidyorum ekran kapalıyken cift tıklayarak uyandırdıgınızda kısa yol uygulamaları bunda yok..

    • Ömer Can Ecer

      hatalar bir sonraki güncellemede düezeltilecektir

      • fatih

        direk telefona güncellememi geliyor ?

  • yasin

    6.0 stock mu daha iyi sarj performans baimindan yoksa bu rommu
    Bide resimlerde kamera bolumu ingilizce gozukuyo kuranlardan cevap gerirse bende ona gore kurucam

  • bu işlemleri yaparken fulmıcsrom dosyayı telefona atmak yetıyormu usb ile bilgisayara bağlamak gerekıyor mu tüm işlemler telefon üzerinden mi sadece

  • Burak Tun

    Admin kardeşim yükledim emeğine sağlık yalnız uygulama çekmecesini yeniden kurmak istersem ne yapmam gerek bu şekilde çok dağınık oluyor sanki.

    • Ömer Can Ecer

      ana ekran ayarlarında uygulama çekmeceli modu bulabilirsiniz

  • Adem

    Arkadaşlar herşey çalışıyor mu sıkıntılı olan durum varmı ona göre yükleyelim deneyen arkadaşlar yorum yazarlarsa

    • Ahmt

      Cıft tıklama ile sadce ekran kapanıyor acılmıyor

      • Ömer Can Ecer

        telefonu yeniden başlatıp tekrar deneyin isterseniz

    • Ahmt

      Hocam skntı dewam edıyor hala.yeniden baslattm telefonu

  • yusuftan

    6.5 ila 6.6 arasındaki farklar nelerdir bunlarada ufacıkta olsa deginseniz seviniriz. en azından ne degişmiş biliriz..

    • Ömer Can Ecer

      yazıyı güncelledim

      • Yusuftan

        Teşekkürler güzel kardeşim isabetli olmuş

  • eşref

    sitedeki bütün romları denedim içlerinde en güzel olanı bu. tek kelime adamlar yapmış

  • Okan

    Güncelleme ota olarak gelmedi. Bende 6.5 var simdi bu sürümü kurmaya kalksam telefon daki bütün uygulamaların gidecek. Uygulamalarım silinmeden güncelleme yapma yöntemi var mı? Yardımcı olursan sevinirim.

    • Ömer Can Ecer

      Evet, güncelleme yapacağınız zaman sadece cache ve dalvik cache dizinlerini wipelamanız yeterli, bu kişisel verilerinize zarar vermeyecektir

      • erol

        mrh ben bu dedıklerınızden bisey anlamadım nerden nasıl ındırecez bu fulmucs 6.6 yı

      • Cafer KAYAR

        Önemli bir detay !

 
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