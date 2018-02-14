[ROM][O][8.1] LG G3 AICP 13.1 Yükleme Rehberi

2014 yılının amiral gemisi modeli LG G3 için yeni Custom ROM düzenlendi. Yeni düzenlenen ROM üzerinde Türk imzası bulunuyor. Yeni yapılan Custom ROM, resmi olmamakla birlikte AICP 13.1 olarak geçiyor. Popüler forum sitesi XDA üzerinde “croatan” nickname ile bulunan kişi, LG G3 AICP 13.1 ROM‘unu inşa etti. Resmi olmayan Custom ROM üzerinde Android 8.1 Oreo mimarisi bulunuyor.

Destekleyen Modeller

D85x

VS985

F400

LS990

AICP 13.1 İçinde Bulunan Hatalar

ROM geliştiricisi bu konu hakkında bir paylaşım gerçekleştirmemiş. ROM test edilmediği için içinde bulunan hataların ne olduğu bilinmiyor. Gecelik veya haftalık güncelleme aldığı için bulunan hatalar gideriliyor. Test eden okurlarımız, bizlere yorum yaparak sorunların neler olduğunu iletebilir.

LG G3 AICP 13.1 ROM Özellikleri

İsteğe bağlı parmak iziyle telefonu yeniden başlatma

Statusbar üstüne AICP logosu eklendi

GMS eklenerek batarya optimizasyonu yapıldı

Bildirimlerin sayısı kilit ekranına eklendi

Çift tıklama ile ekranı kilitleme

AICP güncellemeleri için OTA Update entegre edildi

İnternet hız göstergesi statusbar üstüne eklendi

Statusbar üzerine sıcaklık ekleme

VoLTE ikon eklendi

OmniJaws uygulaması eklendi (hava durumu)

Ekran videosu çekebilme özelliği eklendive daha fazlası…

LG G3 AICP 13.1 için Gerekli Dosyalar

LG G3 AICP 13.1 Kurulum Rehberi

LG G3 modelinizin sürümüne uygun Root ve TWRP işlemlerini uygulayın. ( LG G3 Android 5.0 Root&TWRP Rehberi ve LG G3 Android 6.0 Root&TWRP Rehberi )

ve işlemlerini uygulayın. ( ve ) Bu işlemlerden sonra telefonunuzun hafızasına dosyaları atın.

Telefona AICP 13.1 yükleyebilmek için TWRP Modu ‘na girin.

yükleyebilmek için ‘na girin. TWRP ekranında ilk olarak yedek işlemi için Backup bölümüne girin. Bu bölümde tüm seçenekleri işaretleyin ve yedeği alın. Telefonda oluşabilecek problemlere karşı önlem alırsınız.

bölümüne girin. Bu bölümde tüm seçenekleri işaretleyin ve yedeği alın. Telefonda oluşabilecek problemlere karşı önlem alırsınız. Yedekleme işlemi bittikten sonra ana menüde Wipe > Advanced Wipe adımlarını takip edin. Bu kısımda Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini işaretleyin ve temizlemeyi yapın.

adımlarını takip edin. Bu kısımda seçeneklerini işaretleyin ve temizlemeyi yapın. Temizlemenin ardından ana menüde bulunan Install kısmına girin. Burada sırasıyla ROM, GApps ve Root dosyasını flashlayın. ( Root dosyası isteğe bağlıdır )

kısmına girin. Burada sırasıyla ve dosyasını flashlayın. ( ) İşlem bittikten sonra ana menüye dönüp Reboot > System adımlarını takip edin ve telefonu yeniden başlatın.

LG G3 AICP 13.1 Ekran Görüntüleri