[ROOT] LG G4 H815 Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG G4’ün F500K/S/L modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesini sunan firma, diğer modeller için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın uluslararası modeli olan LG G4 H815 için özellikle istenen güncelleme nihayet illegal koşullarla yüklenebiliyor. Popüler forum sitesi olan XDA üzerinden paylaşım yapan @kessaras adlı bir üye bunu başardı. Bu başarısını diğer üyelerle paylaşan kişinin yapmış olduğu portlama ile LG G4 H815 Android 7.0 Nougat güncellemesine kavuşabiliyor. Ancak herkesin kavuşamadığını söyleyen üye, bunun nedenini ne olduğunu da vurguluyor.

LG G4 H815 Android 7.0 Nougat Nasıl Yüklenir?

Piyasaya çıktığında Android 5.1 Lollipop işletim sistemini taşıyan LG G4, kısa sürede Android 6.0 Marshmallow güncellemesini almıştı. Çok kısa sürede güncellenen modelin yeni güncellemeye biraz geç kavuşması, kullanıcılarını üzse de LG yazılımcıları hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında F500K/S/L modelleri için güncellemeyi resmi olarak sunan firmanın Polonya ülkesi için Beta sürümü sunduğunu paylaşmıştık. XDA üyesi, bu beta sürümünü derleyerek LG G4 H815 modeli için yükleme imkanını sağladı. Belirli koşulları olan üyenin “bu güncellemeyi sadece H815 modeli kullanan kişiler yapabilir.” ve “LG G4 H815 Android 7.0 Nougat yüklemesini yapmak isteyenler, telefonlarına ROOT ve TWRP işlemlerini uygulamalıdır.” dedi. Polonyalı bir LG G4 kullanıcısının paylaşmış olduğu beta sürümünü alıp derleyen @kessaras isimli üye, Android 7.0 Nougat rehberini yükleyenlerin V29a sürümüne sahip olacaklarıın da vurguladı.

LG G4 H815 için Android 7.0 Nougat Dosyaları

LG G4 H815 modeli için hazırladığımı Bootloader Kilidi kırma ve Root&TWRP yükleme rehberine buraya tıklayarak ulaşıp işlemleri yapabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra yapmanız gerekenler ise şunlardır;

Telefonda Root ve TWRP yüklendiğinden emin olun.

ve yüklendiğinden emin olun. Verilen dosyaları indirip telefonun hafızasına kopyalayın.

Başarılı bir şekilde telefonu TWRP Modu ‘na alın.

‘na alın. TWRP’nin Backup kısmına telefonun halihazırdaki sistemini yedekleyin. Oluşabilecek sorunlardan dolayı telefonu kurtarmak için backup dosyası geri yüklenerek telefon kurtarılabilir.

kısmına telefonun halihazırdaki sistemini yedekleyin. Oluşabilecek sorunlardan dolayı telefonu kurtarmak için backup dosyası geri yüklenerek telefon kurtarılabilir. Bakcup işleminden sonra TWRP’nin Wipe>Advanced Wipe adımlarını takip edip Cache, Dalvik Cache, System ve Data seçeneklerini seçip temizlemeyi gerçekleştirin.

adımlarını takip edip seçeneklerini seçip temizlemeyi gerçekleştirin. İşlem bittikten sonra TWRP’nin Install kısmına girip sırasıyla v29a KDZ dosyasını ve v29a modem dosyasını flashlayın.

kısmına girip sırasıyla dosyasını ve dosyasını flashlayın. İşlem bitince Reboot System seçeneği ile telefonu yeniden başlatın.

NOT = Bu işlem, sadece LG G4 H815 modeli için geçerlidir ve bu işlemi gerçekleştirmek için telefonda Root&TWRP işlemlerinin yüklü olması gerekmektedir.

UYARI = Bu işlemi gerçekleştirenlerin sorun yaşaması halinde sorumluluk LGDestek.Net ailesine ait değildir.