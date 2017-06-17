“SD Kart Beklenmedik Şekilde Çıkarıldı” Sorunu Nasıl Çözülür?

Gün geçtikçe akıllı telefonlar gelişmekte ve bu gelişmeyle birlikte büyük depolama alanları küçük kartlara sığdırılabilmektedir. Akıllı telefonlarda kullanılan SD kart sorununun çözümünü sizler için anlattık.

SD Kart Beklenmedik Şekilde Çıkarıldı Sorunu

Akıllı telefonunuzda kullandığınız SD kartın çıkardığı sorun ile ilgili birçok şikayet dile getiren kullanıcılar, sorunun çözümünü araştırıyor. Her SD kartta bulunan biçim şekli farklı olabiliyor ve bu durum uyumsuzluğa neden olabiliyor.

NTFS ve FAT32

Satın aldığınız SD kartın orijinal olmasına özen göstermekle birlikte bilinen bir marka olmasını da ihmal etmeyin. Aldığınız SD kartı bilgisayarınızda işleme alıp biçimlendirme şeklini NTFS yerine FAT32 yapın. Böylelikle uyumsuzluk ortadan kalkar ve sorunsuzca SD kartı kullanbilirsiniz.

SD Kart Yuva Arızası

Akıllı telefonlarda bulunan SD kart yuvaları bazen hassas olabiliyor. Taktığınız bölümün hasarlı olup olmadığını anlamak için taktığınız SD kartı başka bir telefonda deneyin ve çalışıp çalışmadığından emin olun. Bunun yanı sıra başka telefonda çalışan SD kartı kendi telefonunuza takın ve çalışıp çalışmayacağını test edin. Bu testler sonucunda yuvanın arızalı olup olmadığını anlarsınız.

Arızalı kart yuvasını onarmak için telefonunuz garanti kapsamında ise teknik servise, garanti kapsamında değilse anlaşmalı servisimiz Balaban Servis Elektronik aracılığı ile uygun fiyata yaptırabilirsiniz.