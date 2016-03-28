LG Teknik Servis
İLETİŞİM

Merhaba arkadaşlar 1 Nisan 2016 da LTE yani 4,5G  şebekesine geçiş yapıyoruz. 4G destekleyen tüm akıllı telefonlar bu şebekeden faydalanabilecek. Ama LG akıllı telefonların bir çoğu 4.5G şebekesini donanım olarak desteklerken yazılım olarak LTE desteği gelmedi yada çok geç gelecek.

  4.5G LTE Congif Dosyası İndir

Şebeke ayarlarında 4G veya LTE ayarları yoksa Buradan apk’yı yükleyin ve telefonu yeniden başlatın. Aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirin.

  • Telefonun Ayarlar menüsüne giriş yapın.
  • Ayarlar menüsünden Ağlar menüsünde bulunan Mobil Şebekeler veya Daha Fazla seçeneğine tıklayın.
  • Ağ modu menüsüne tıklayın ve GSM/WCDMA/LTE seçeneğini seçiniz.

Yukarıda işlemleri yaptık’dan sonra telefonu bir kez kapatıp açınız. Bulunduğunuz bölgede 4G veya 4.5G şebekesi bulunuyorsa aktif olarak sizde 4.5G kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki lte.config dosyası sadece LG akıllı telefonlar içindir. Diğer modeller için deneme yapmayınız. LG G2 ve LG G3 akıllı telefonlarında test edilip aktif olarak 4.5G şebekesi kullanılmaktadır.

Ayarlarda LTE yok

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124 YORUMLAR

  3. merhaba
    telefonum d855. bu apkyi nisan ayında telefona yükledim gayet güzel çalışıyordu. bugün telefonu sıfırladım dolayısıyla bu uygulama da gitti. buradan tekrar yüklemeye çalştım fakat link açılmıyor. bende yedeklediğim dosyaların içinde apk yi buldum bu kez de yükleme ekranı açılıyor fakat yükle yazan yere tıklanmıyor. kaç kez denememe rağmen aynı sorun oluyo.. neden böyle oluyo acaba bi de nasıl düzelecek yardımcı olabilir misiniz?

  6. Merhaba. Hattım turkcell. Telefon yurtdışı girişli tMobile Lg d851 g3 kullanıyorum. Cihaz yurtdışı.imei si ise nokia eski bi tlf a ait. Internette sorun var sürekli. Arada 2G arada.4G yazıyor. Ve bazen şebeke tamamen gidip sonra.geliyor. internetim ise çok yavaş. Bu konuda ne.yapmalıyım?

  10. Lg g3 d855 32lik 6.0 yüklemesi yaptım ama bende de öte gitti verdiğiniz apk indi yorum fakat paket çözülemedi hatası veriyor yardım edermisiniz

  11. LG G 2 telefona yükkledim.Sorunsuz çalışıyordu.Sonra güncelleme yapınca mobil bağlantım gitti.Şimdi hiçbir şekilde mobil internetim yok.Fabrika ayarlarına dönüyorum,yeniden yazılım yüklüyorum ama hiçbirşey değişmiyor.

  12. Merhaba arkadaşlar. Lg g3 d850 klon imei cihazımda ağ modu yok dolayısı ile 2g 3g 4g seçimi yapamıyorum. Hidden menü dende bu ayarı yapamıyorum sebebini bilmiyorum bir çözümü varmıdır. Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkürler.

    • Hidden Menü’ye girebiliyorsanız yapabilirsiniz. 3845#*850# tuşlayıp girin LTE-Only seçeneğine girip oradam Modem Settings’e oradan da RAT Selection’a basıp istediğiniz ağ modunu seçebilirsiniz

      • Öncelikle cevabın için teşekkürler fakat hidden menüde lte only var ama içeriğinde rat selection sekmesi yok. Sırasıyla şöyle.
        Lte-only, modem settings, lte band selection, en son burada ise alt alta bant 1 bant 2 bant 3 bant 4 bant 5 bant 7 bant 8 bant 17 bant 20 bant 40 var ve yanlarında kutucukları var hepsi tiksiz yani boş. Benim ise asıl sorunum şudur. Telefon ya edge oluyor ki bu çok yavaş yada versa bölgede 4.g yazıyor. Dolayısı ile seçim yapamıyorum. 3 g yi seçemiyorum. Oysaki 3 g ye razıyım. Taktir edersinki avea her yerde 4.5 g yok. O zamanda cihaz edgeye düşüyor. Çözümünü bulabilirsen. Baya bir dua alırsın kardeşim. 🙂

      • Kerim kardeşim yardımın için teşekkürler. Ama benim hidden menüde rad selection diye bir sekme yok. Dolayısıyla orda tıkanıyorum.

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