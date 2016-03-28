LG Teknik Servis İLETİŞİM

Merhaba arkadaşlar 1 Nisan 2016 da LTE yani 4,5G şebekesine geçiş yapıyoruz. 4G destekleyen tüm akıllı telefonlar bu şebekeden faydalanabilecek. Ama LG akıllı telefonların bir çoğu 4.5G şebekesini donanım olarak desteklerken yazılım olarak LTE desteği gelmedi yada çok geç gelecek.

4.5G LTE Congif Dosyası İndir

Şebeke ayarlarında 4G veya LTE ayarları yoksa Buradan apk’yı yükleyin ve telefonu yeniden başlatın. Aşağıdaki işlemleri sırası ile gerçekleştirin.

Telefonun Ayarlar menüsüne giriş yapın.

menüsüne giriş yapın. Ayarlar menüsünden Ağlar menüsünde bulunan Mobil Şebekeler veya Daha Fazla seçeneğine tıklayın.

menüsünde bulunan veya seçeneğine tıklayın. Ağ modu menüsüne tıklayın ve GSM/WCDMA/LTE seçeneğini seçiniz.

Yukarıda işlemleri yaptık’dan sonra telefonu bir kez kapatıp açınız. Bulunduğunuz bölgede 4G veya 4.5G şebekesi bulunuyorsa aktif olarak sizde 4.5G kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki lte.config dosyası sadece LG akıllı telefonlar içindir. Diğer modeller için deneme yapmayınız. LG G2 ve LG G3 akıllı telefonlarında test edilip aktif olarak 4.5G şebekesi kullanılmaktadır.