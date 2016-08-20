LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde orataya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde çıkan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5se ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5se gönderiyor.

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz. diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

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