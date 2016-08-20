LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde orataya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde çıkan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5se ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5se gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz. diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

LG Türkiye Garantili akıllı telefonlarınızın servis işlemlerini hızlandırmak için servis sayfamızdan forumu doldurup gönderiniz. Servisdeki telefonlarınıza kısa sürede çözüm üreteceğiz. Forum Göndermek için TIKLAYIN

PAYLAŞ
Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

 
Newer Comments  
  • abbas

    LG g4 mu botloop sorunu nedeniyle servise verdim g5 ile değişimi değişirse ne zaman elimde olur

    • Ahmet Dizdar

      20 iş günü süresi içerisinde size temin edilmeye çalışır. En geç 60 güne kadar teslim edilir.

  • Kübra

    17.07.216 tarihinde G3 ümü kapanması ve mavi ekran çıkıp bi sure açılmaması yuzunden gonderdim. Daha sonra 20 iş gününü geçtiği için doa değişim kapsamına alındı. 07.08.216 tarihinden beri beklemedeyim. Tabi herkese olan bana da oldu ne telefonlara cevap veriliyor ne de ne zaman gelecek diye sordugumda bi sure veremeyiz diolar. Ve garantimde 25 ağustos yani bugun bitti. 17 gun oldu. 20 is gununu geçince tuketici haklarına başvurmayı düşünüyorum para iyadesi istemek için. Sizce daha kaç gün beklerim. Ve eger yeni cihaz gelirse garantim bitti ama bi sorun cikarsa verebilir miyim onu?

    • Ahmet Dizdar

      En geç pazartesi günü yeni cihaz verilecektir. Yeni gelen cihazda sorun çıkarsa geri verebilme durumunuz vardır.

      • Tuğçenur Baysal

        İthalatçı garantili lg g4 üm var açılış ekranında kaldı daha alalı 6 ay olmustu, lg teknik servisi yardımcı olur mu

      • Ahmet Dizdar

        Hayır, ithalatçı garantili telefonlara LG Türkiye garantisi ilgilenmemektedir. Kutudan çıkan garantinin üstünde hangi firma yazıyorsa o ilgilenebilir ve gönderdiğinizde anakart değişimi yapılır.

  • Tuncay Bilge

    Gelsin zaten ilk işim gidip başka bir marka telefonla değiştirmek.Bu zamana kadar soran herkese çok memnun olduğumu şiddetle tavsiye ettiğimi söylüyordum ama bundan sonra bu hizmet ilgisizliğinden dolayi sakın bulaşmayın diyeceğim?

  • Okan

    Bugün lg servisine telefonu götürdüm malum çatlak sorundan dolayı bana dedikleri şu cihazı bırak çatlak olduğu için telefonun dış yüzeyini değiştirip geri veriyoruz dedi. Sizce ne yapmalıyım.

    • Ahmet Dizdar

      Çerçeve ve ekran birleşik olduğu için hem çerçeve hem kasa hem de ekran değişmektedir.

      • Okan

        Bana değişim yaparız falan diye teklifte bulunmadılar kasayı değiştirip geri vereceklerini söylediler. O zaman çatlak için değiştirmeye değmez herhalde.

  • mustafa

    merhabalar Bootloop ve ghostscreen ne oluyor acıklarmısınız ve g3 umde bazen ekrana tıklıyom acılmıyo güç tuşu da zor acılıyo boyle servıse gondersem g5 verırlerı mı ??

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      Bootlop anakart yanmasıdır
      Ghost screen ise bir uygulamanın diğer uygulamada gölge şeklinde kalmasına denir. Siz LG G3 cihazınızı bu sorunlarla gönderirseniz güç tuşu değiştirilir ve ekran değişir.

      • mustafa

        çok teşekkür ederim

    • Mumtaz

      Bundan daha kötü bir satış sonrası hizmeti olamaz Aklı olan birdaha LG markasına bulaşmaz

  • Tuncay Bilge

    LG G4 Modeli telefonumu servise vereli bir buçuk ay oldu.Muhtemelen yeni bir telefon vereceklerini söylediler.Teknik servis süresi üç hafta geçti.Bu yeni yapılacak olan teslim ne kadar sürecek Bunların yasal süreleleri yok mu biz neden bekletiliyoruz.Yoksa LG alarak 2300 liramızı çöpe mi attık

    • Ahmet Dizdar

      servis 20 iş günü süresi içerisinde size telefonunuzu tamir edip ya da değişimini yapıp teslim etmek zorundadır. Süreç servise giriş tarihinden itibaren başlar.

      • Tuncay Bilge

        O zaman bizi hangi sebeple bekletiyorlar

  • Dhn23

    Benimm de g3 üm var epey bir çizik var telefonda göndermem halinde değişme imkanları var mı

  • Ahmet

    Ben 1 ay önce lg g4 aldım ve telefonum aşırı ısı yapıyor memnun değilim sorunda düzelcek gibi değil acaba garantiye yollasam g5 ile değişim yaparlarmı

  • Merhabalar cihazım 603k serisi g4’tü bir kere değişim oldu ama gene ghoost screen sorunu ve ısınma olduğu için VİNTEK servisine gönderdim sizce G5 gönderirlermi?

  • Bekir

    Merhaba arkadaşlar benim g3 staylus kendini devamlı kapatip aciliyor arada acilirken logoda takiliyor servise versem g5 gönderirlermi?

  • Comentt26

    merhaba benim g4ümde ghost screen sorunu var servise versem geri dönmesi ne kadar sürer veya değişim ne kadar sürer ?

  • Bulut

    G4 stylus h 542tr modelinin sebeke sorunu için bi çalışması yokmu bu servislerin yada LG genel merkezinin. Cihazı aldıktan sonra iki gün kullandım başka da yok. 10 defa arayanlar anca iki defa ulasabiliyo. Mobil veri sıkıntı. Sıkıntıyı geçtim bi gitti mi mobil veri herşey gidiyo. Çözümü olsa gerek. Müşteri temsilcisiyle konuşuyorum ben derdimi anlatıyorum o karşı tarafta birşeyler yiyo. En son servise yolla diyo kapatiyo. Ve benim gibi binlerce insan mağdur durumda. Lütfen bu konuda tuketicin hakkını yemeyin. Yardımcı olun.

  • Merhaba benim telefonu Lg g3 6.0 da garanit var 1 yıl devam ediyor LG G5 değişimmi

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      Gönderilen arızalı telefonlara değişim yapılıyor. LG servislerinde stok olmadığı için bir üst model verme zorunluluğu doğuyor.

  • Merhaba,
    LG G4 telefonum 2. kez Boot sorunu ile Vintek Servisinde.
    Mesaj geldi parça değişimi yapılcak, sorgulamadada parça değişimi yapılcak deniliyor. LG G5 verirlermi sizce ?

    • Ahmet Dizdar

      Merhaba,

      Parça temin edilemezse merkezden “DO” istenir ve DOA olarak yazılır.

  • Cihan

    Az önce müşteri temsilcisi ile konuştum ve değişime alınan Lg G4 cihazımın yerine bana Lg g5 se cihazını vermeyi teklif ettier oda sadece pembe rengini milyonlarca insanı mağdur ediyorlar ben böyle bir firma görmedim uzak durun 2 aydır değişim bekliyorum ben lg g5 verirler belki dedim g5 se vereceklerini söylediler g3 e de g5se veriyorlar g4e de nasıl bir mantıksa.

  • Batuhan Altınkaynak

    Bende lg v10 var cihazda ghost screen sorunu var ben servise göndersem lg g5 mi verecekler yoksa v serisinin yeni cihazı çıktığında v20 yi mi verecekler? V10 u verip g5 se almaya hiç niyetim yok !!

    • Ahmet Dizdar

      LG G3 ve G4 cihazları servis stoklarında olmadığı için LG G5 verilmektedir. LG V10 cihazı için LG V10 verilmektedir.

  • tijen tor

    LG G4 TELEFONUM EKRAN AÇILMAMA HASTALIĞINA YAKALANDI.13 TEMMUZDA SERVİSE VERDİM.DEĞİŞİM KARARI ALINDI.MERKEZİ ARIYORUM ÇOK ZOR DURUMDAYIM.KALP RAHATSIZLIĞIM VAR TELEFONSUZ YAPAMIYORUM DIYE DEFALARCA ARADIM.HER SEFERİNDE LG G5 SE GÖNDERİYORUZ,BÖYLE BİR TALEBİNİZ YOK,BİZİ TEKRAR ARAYIN,ARAŞTIRIYORUZ, MAİL ATIYORUZ DIYE BAŞTAN SAVIYORLAR.TÜKETİCİ HAKLARINA BİLDİRECEĞİM BU HAFTADA ÇÖZÜMLENMEZSE

  • Isa

    Lg g3 32 gb titan modeli telefonumda sarı leke sorunu vardi garantiye verdim 10 agu. Da telefon cuma gunu elime gecti sadece parca degisimiyapilmis ama telefon baya isindigindan dolayi bidaha bu sorun olacak ne yapmam gerekiyor

    • Ahmet Dizdar

      LG G3 modelinize doğru işlem yapılmıştır. Sorun bir daha tekrar ettiğinde bir daha göndermek zorunda kalacaksınız. 3 kez aynı sorundan servise gittiğinde cihaz değişimi zorunluluğu olacaktır.

  • EFE

    Lg g4 bootlop sorunundan servise yolladım 20 iş günü doldu bana g5 gönderebiliriz yalnız stokta g5 840 pembe varmış ne yapmalıyım arkadaşlar birşey demedim

    • Ahmet Dizdar

      Size göndermek istedikleri model LG G5 SE’dir. Bununla ilgili detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz;
      https://www.lgdestek.net/lg-g5-se-h840tr-ozellikleri/

    • tijen tor

      BANADA lg g% se PEMBE GÖNDERECEKLERDİ YALAN HALA BEKLİYORUM.

      • Furkan ŞAKAR

        Arkadaşlar biraz sabredin. düşünsenize milyon tane g4 bi anda bozuldu LG’yede kızamıyorum. Bide türkiyede servisleri nispeten iş hacmi olarak zayıf. Bu nedenle çoook ciddi bi yıgılma var kitlendi adamlar. benim telefonum geldiginde benimkiyle birlikte 600 adet sıfır değişim telefon gelmişti servise bizzat gördüm. ve bu sadece bir parti mal. Tam 50 günde geldi.

  • Aziz

    G4 beat te batarya sorunu var servise gonderecem banada gonderirlermi

  • Mesut

    Bende de evo garantili g4 var iki kere imei okumama yüzünden servise verdim ve 3 ncü arızayıda verdi aynı şekilde şimdi bi daha yollayacak değişimini isteyecem ama firma olarak çok ilgisizler bakalım ne yapacaklar c ihazim daha 4 aylık bunun 1.5 ayı serviste gecti

    • Ahmet Dizdar

      İthalatçı firmalar hiçbir şekilde cihaz değişimi uygulamamaktadır.

  • Gokhan

    15 temmuzda gonderdigim G3 clhaz 16 ağustosta swap olarak geri geldi. Kapali kutu sifir G3 gonderdiler yine. Ben de G4 veya 5 bekliyodum ama olmadi. Yine aynı cihazi gonderdiler . ust modele sahip olma sansini yakalayanlardan degilim malesef.

    • Arif

      Ne gibi problemlerden dolayı vermiştiniz cihazınızı ?

      • Gökhan

        Anakart arıza yaptı. Önce kendi kendine kapanmaya basladı arada bir yapıyodu önemsememiştim. biliyorum cunku gitti mi 1 ay gelmeyecek idare edeyim diyodum. sonra bi video upload ettim facebooka akabinde çat diye mavi ekran verdi, aynı bilgisayardaki gibi ekran mavi oldu ve resetlemeye basladı sürekli. Açılıştaki LG logosunda dönüp duruyo sonra yine mavi ekran yine reset yine aynı yine aynı falan.. Güvenli kipte açtım hard reset attım vs çözüm olmadı. Sonra servise yolladım Vodafone bayi aracılığı ile, Şengüller firmasında gitti. Temmuz 15inde girişi oldu servise, Ağustos 16 da elime ulaştı. Baktım G3. Aynısı yanı. Şaşırdım bi de yani üretimi yok diye bildiğim bi cihaz bu nasıl oldu da G3 gönderdiler anlamadım. Bi de Şengüller servisindeki eleman G5 gelir demişti…

  • Emrah

    Benim de telefonumda bootloop sorunu oldu servise gonderdim cok yakin bir zamanda istanbul perpa servisine. Birincisi servis kesinlikle telefonlara cevap vermiyor.ikincisi musteri hizmetleri surekli mesgul.Ucuncusu ise G4 telefonumun anakartini degistirmisler dolayisiyla imei numarasi degismis ve bana şak diye bi yasal uyari mesaji geldi .”Telefonunuz kayit disidir eger kaydettirmezseniz 120 gun icinde kapatilacaktir.”Aradim tabi dogal olarak kimseye ulasamadim.Mail attim ona cevap verdiler ama hala bekliyorum.Telefonu g5 le falan degismediler yani.Sikayetimi yapacagim her yere.Lg den uzak durun

  • muammer

    21.07.2016’da G3 cihazımı vintek servise gönderdim telefon değişime girdi şimdi G5 ya da G5se ile mi değişim önericekler telefon yaklaşık 1 haftadır değişim bekliyor daha ne kadar beklerim 30 iş gününün dolmasına az kaldı 30 iş gününden sonra dava açsam kabul olur mu?

    • Ahmet Dizdar

      30 iş günü değil 20 iş günüdür. Cihaz değişimi 20 iş gününden sonra zorunludur. Para iadesi için THH’ye dilekçe ile bavşurabilir ve mahkeme kararıyla para iadesi alabilirsiniz. Servisi hafta içi 09:00-18:00 arası arayarak bilgi almaya çalışınız. Büyük ihtimalle size LG G5 SE gönderilecektir.

  • cengizhan

    Peki ben veridigm zaman ne kadar beklicem simdi millet 2 3 aydan bahsediyor?

    • Ahmet Dizdar

      Servisin süresi 20 iş günüdür. Bu süreyi aştığı zaman servis, zorunlu olarak cihaz değişimi yapmak zorundadır. Müşterilerin 2 ay bekletilme nedeni ise stoklarda telefon olmamasıdır.

      • tijen tor

        İyi ama telefonsuz ne yapmamızı beklıyorlar.Ben hem çalışıyorum hemde kalp rahatsızlığım var.başıma bir şey gelse ne olacak haber veremem bile

  • Halim

    Sorun değil de G3 telefonumun kulaklığı bozulduğu için Vintek servisine götürdüm garanti kapsamı içerisinde. Stok olmadığı için G4 kutusundan çıkan kulaklık ile sorunsuz anında değişim yapıldı 🙂

  • FAHRİ ÇELİK

    Ben bu konuda mağdurun şu anda.servise 29.06.2016 tarihinde LG G3 telefonumu gönderdim.bana cihaziniz değişim olacak diye tam bir ay önce mak attılar. servisi ve LG genel merkezini defalarca aramama rağmen halen değişim olacak telefonum gelmedi.daha dün aradım bana LG 5 SE pembe tek renk var dediler elimizde ama ben bir erkek kullanıcı olarak kabul etmedim.merkez olarak nasıl telefon bulunmaz ellerinde buda düşündürücü .LG genel merkezini stoklarda telefon yok deyip bekleyeceksiniz dediler.hizmetten hiç memmun degilim.eger ki 10gün daha telefonum gelmesin tüketici haklarından ödediğim ücretin geri ödenme talebinde bulunacağım bilginize.
    Süreç çok geç ve yavaş ilerliyor bilginiz olsun arkadaşlar.
    Benim gibi inşaAllah mağdur olmazsınız

  • Mehmet SEVİL

    15 .08.2016 da Vintek Mecidiyeköy’e LG G4 verdim. Anakart değişecek dediler ,değişim için yedek parça bekleniyor diye yazıyor.Sonucu ne olur?

    • fahri ÇELİK

      Benimkinde takdirde parça bekliyor görünüyor ama değişim msji geldi servisten 2aydır bekliyorum sende bayağı beklersin değişim için herhalde

  • Ilhan

    Benim telefonumda catlakalar var servise gondermeyi dusunuyorum g5 ile degismelerini istemiyorum ama kullandigim g3 stylusu yenisiyle degistirirler mi acaba ?

  • Berkay Aykaç

    Şansa bak Lg G4 var ama EVO garantili ithaalatçı onlarda varsa bişey yollayalım varmı bişeyler yazarlar bi bakın ??

    • Kerim Onaylar

      Şuana kadar, ithalatçı garantili telefonlar için elimize ulaşan bir bilgi bulunmuyor.

      • fahri ÇELİK

        Kerim bey emailimi okuduysaniz yardımcı olurmusunuz

 
Newer Comments  