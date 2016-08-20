Servisteki Telefonlar LG G5 ile Değişiyor!

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LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde orataya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde çıkan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5se ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5se gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz. diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Alper T

    Lg g2 telefonumda kenarlarda cok fazla kılcal çatlak vede ekranda beyaz çizgiler çıkıyor ama sürekli kalmıyor yok oluyor tekrar çıkıyor değişimmi olur yoksa hala g2 ler ıcın yedek parca varmı vede bu garantıye gırermı cunku sureklı kalmıyor gıdıyor tekrar gelıyor garantısı 2 ay kaldı bu ısı halletmem lazım acıl cevap verırmısınız???eğer değisirsede stylus felan degıl g serısı ısterım bu mumkunmu yada ekranmı degıstırılır malum g2 ler kalkalı baya oldu yedek parca olamyabılır..

    • Eren Akgündüz

      ekrana bakabilirler ama kasa garantiye girmez ellerinde varsa parayla taktırabilirsin

  • Emine Bahadır

    Merhaba benim telefonumda lg g3. Alalı 1 yıl oldu. Teiefon surekli kapanıp açılıyordu kendi kendine. Cok onemsemedim. Ekranı biraz ayağa. Kalkmıştı sismiş gibi olmuştu. Haatta ayrıldı kenardan belli oluyodu. Bugünde telefonu düşürdüm. Ekranı çatladı ve dokunmatığı hic calışmıyo ne yapmam lazım?

    • Eren Akgündüz

      serviste değişecekler sadece dokunmatik kırıldıysa fazla tutmaz ama ekranda kırıldıysa biraz tuzlu bir fıyat cıkabilir

  • En kısa sürede LG Yetkili servis ile görüşün. Gerekli işlemleri garanti dahilinde yapacaklardır.

  • hazal dölek

    merhaba, lg g4 kullanıcısıyım. telefonum birkaç gün önce dondu ve kapandı. açılmıyor, açılsa da hemen birkaç saniyede donup tekrar kapanıyor. içinde önemli verilerim vardı. alalı bir yıl olmadı. garantisini ise arıyorum arıyorum bulamıyorum,yer yarıldı içine girdi sanki. servise vereceğim ama garantisiz olur mu? ne kadar ücretle olur, cihaz yenileme vs nasıl olur garantisi yokken ? yardımcı olur musunuz 🙁

    • Faturanın olması yeterli. Ürün değişiminde girdiğinde fatura ibraz edilmesi gerekiyor.

  • Abdurrahman Avaz

    Merhabalar ben de lg g4 h815tr kullanicisiyim bende de var ghost screen sorunu şuan için sorun yaratmıyor servise göndersem değişim olur mu yoksa sorun çıkarıncaya kadar beklemem mi gerekiyor ?

  • Mevlut doğan

    Merhaba 2 gun once aldigim lg g5 de led yanigi ve ghist screen sorunu var garantiye yollasam kac gun surer tamir mi yoksa cihaz degisimi mi olur

    • Eğer telefonu alalı 6 ayı geçmediyse ilk 6 ayda oluşan hataları servis ayıplı mal olarak kabul edip yerine telefon vermektedir. Aksi takdirde öncelik parça değişimi olur.

      • Mevlut doğan

        31.12.2016 tarihinde aldım öğrenmek istediğim onarım yada değişim uzun sürer mi ?

      • Mevlut doğan

        Ayrica ghost screen surekli oluyor ısınma fala yokken yani

  • hasan tecer

    merhaba lg g4 h815tr kullanıcısıyım telefon durduk yere kapandı bi daha da açılmıyor logo geliyor kalıyor orada servise göndersem yenisini gönderirler mi ? yada g5 gönderirler mi? anakart değişimi için ücret talep ederler mi yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

    • Servis ile görüşünüz daha net bilgiler alabilirsiniz.

  • babaarslan

    iyi günler. benim lg g3 telefonum var ve 2 haftadır wifi ye bağlanmama sorunu basladi. daha öncesinde de ses sorunu vardı. play store sorunuda var birde… servise göndermem gerekiyormuş ancak garantisi yok telefonumun. benim merak ettiğim ne kadar süre gider ve düzelme ihtimali varmı ? birde garantisi olmadığı için ücreti ne kadar olabilir ? şimdiden tesekküler

  • orhan

    merhaba arkadaşlar,
    16 ay önce vodafone dan kampanyalı LG g4 aldım.4-5 ay sonra ekranı çatladı.fazla önemsemedim.ama bir iki ay sonra telefon kapanmaya başladı.bir gün tamamen kapandı.birdaha açılmamak üzere. teknik servise gönderdim.önce ekranın yapılması gerektiğini söylediler.ben ekranı kırık kullanmak istiyorum,siz diğer soruna odaklanın desem de ikna edemedim.450 tl ödeyerek cam değişti.sonra teknık servis bana anakart problemı olduğunu ve değişim olacağını söylediler. 1 ay sonra LG G5 gönderdildi bana. tabi büyük bir keyifle telefonu kullanıyordum ki,G5 i alalı 1 ay olmadan wifi sorunu yaşamaya başladım.wifi ye bağlanmıyordu.tekrar teknik servisi yolu gözüktü.gecen hafta gönderdim .şuan takip ediyorum ANAKART GOLD SIMTRAY yazılmış teknik servis bilgisine.1 haftaya kadar elimde olacağı söylendi.bekliyorum.bu bilgiler ışığında LG yi değerlendirmeyi size bırakıyorum.(ama kamerası bir harika)

  • Semih Çavuşoğlu

    Tamir tamamlandı&Veri girişi yapılacak yaziyor 2gun oldu servise verdim.

    • Servis, yaşanan bazı olaylardan sonra hızlandı ve bizim dahilimizde bekleyen kişiler beklemekten kurtuldu. 1 hafta içinde anakart + ekran değişimi yapılıp kargolanan telefonlar, elden götürülüp 30 dk’da ekranı değişen telefonlar olduğu gibi sizin bu sürecin hızlı olması da gayet normal. Geçmiş olsun

  • Serdar Akgun

    Merhaba benim 4 degisen lgg4 telefonum mobil servis kapali oldugu halde mobil veri kullanildi diye bende belli araliklarla para kesip duruyor ve telefonda donmalar basladi sizce yine servis yolumu gozukuyor acaba tesekurler

  • Hüseyincan Aygün

    Lg g3 de sürekli kapanıp açılamama sorunu yaşıyordum. Yeşil ekran hatası bile geldi o derece. En son hoparlör patlar gibi ses gelip kapanıp açıldı servise verdim. Sizce değişirmi

    • Ahmet DİZDAR

      LG G3 üretimi durduğu için parça bulunması zor olabilir. Bu yüzden en düşük ihtimal G3 ile değişimi yapılır

  • ali çetin

    Boardi degisen telefonun imei degisirmi ?

    • Ahmet DİZDAR

      Evet değişir. Bu sebeple de bazı anakartı değişen telefonlara “120 gün içerisinde telefonunuz kapanacaktır” uyarısı gelir.

      • Ali çetin

        Evet oyle bi mesaj geldi peki bu durumda ne yapmaliyim ? G4 de hayalet ekran sorunuda var

  • Ali çetin

    Selamün aleykum 1 aralik 2015 te teknosadan aldigim g4 kapandi ve lg logosu geliyo ve tekrar kapaniyo bende Teknosaya biraktim. Cihaz 26.09.2016 da servise ulasti ve 14.10.2016 elime ulasti board degiismis. Ve cihazin. Imei degisirmi telefona kayit disidir 30 gun icinde kapanacaktir diye mesajlar geliyo ben bu durumda ne yapmaliyim? Board degillsen telefonun imei degisirmi.?

    • Anakartiniz degistigi için imei numaranizda degisti bu yuzden bu sekilde mesaj aliyorsunuz.
      Servis imei numaranizi kayit ettirecektir. Merak etmeyin.

      • ali çetin

        Verdiginiz bilgi icin tesekkurler telefonda hayalet ekran sorunu var sürekli donuyo en kücuk uygulamalarda bile yapiyo. Acilmama sorununda servise gonderip degisim istedigimde 6 ay gecen telefonlara degisim yapilmadigini söylediler. Peki ben simdi bu telefonu garantiye göndersem degisim isteyemezmiyim?

  • Ahmet DİZDAR

    Parça temin edilemezse telefona değişim uygulanır ve mavi ekran hatası LG G3’ler anakart üzerinde yaşanan donanımsal bir arızadan dolayı olduğu için kullanıcı hatası diyemezler, garanti dahilinde yaparlar.

    • Nazım

      Peki Çok Teşekkür Ediyorum Bilgiler İçin İyi Çalışmalar Sizlere

  • Semih Çavuşoğlu

    telefon tamirmi olur yeni ürünmü verirler

  • Semih Çavuşoğlu

    g4 iki kere ana karti değişti şimdide hayalet ekran sorunu var servise versem yenisiylemi değiştirirler bir üst modelinimi verirler.

    • Faturanın kimin adına oldugu önemli değil. Fatura olması yeterli. Servis işlem yapar .

  • Erkan Yesilkan

    Kasanın üst kısmında kılcal çatlak, aşırı ısınma sorunu ile birlikte SIM KART TAKILI Mobil ağ siz geçerli bir sim kart takıp yeniden başlatana kadar çalışmayacak şeklinde gün içinde defalarca kapanıp sürekli restart atan, zaman zaman pin kodunu kabul edip zaman zaman etmeyen, zaman zaman şebekeyi görüp, zaman zaman görmeyen bir LGG3’üm var bu sorundan dolayı servise versem anakartı mı değiştirirler acaba yoksa yeni ürün mü verirler? Bu sorunu yaşayıp da servis deneyimi sonucunu paylaşacak olan varsa sevinirim.

  • Caner Yendi

    g3 mavi ekranda kaldı açılmadı şuan serviste anakart değişim diyor cihaz değişir mi ? tamir istemiyorum

    • Ahmet DİZDAR

      Cihaz değişimi için parçanın temin edilememesi veya 20 iş gününün geçmesi gereklidir. Servisin önceliği parça değişimi olacaktır.

  • Emir arıcı

    merhaba benım g4 um lg calıskan elektronıke gıttı ama servıs takıbı yapamıyorum nasıl yapıldıgını anlatırmısınız

    • bazı servislerin maalesef takip sayfaları bulunmamaktadır.

  • Burak Söylemez

    benim de G2 değişim bekliyor yeni telefon yolladılar mı size hangi cihaz geldi

  • Burak Söylemez

    Özgür BAYRAK telefonunuzun yerine hangi cihaz geldi acaba benimde g2 değişim bekliyor süreç nasıl işledi cevaplarsanız sevinirim

    • Alper T

      Acaba senin g2 geldimi noldu benım ekranda da beyaz
      çizgiler çıkıyor sonra kayboluyor daha sonra yine çıkıyor seninki değiştimi yoksa hala yedek parcası varmı yada benımkı garantıye gırermı

  • car3706

    merhaba,benim g4’üm boot loop olayında sonra yenisi ile değişti ancak 6 ay sonra donmalar,takılmalar,kendiliğinden menü açmalar titremelerden sonra servise verdim detaylı testten sonra bir müddet (üreticiden bil bekliyor ibaresini gördüm).sonra yedek parça bekliyor a döndü sorgulattığımda bakalım ne oluçak telefonun hali benzer durumlar yaşayanlar tecrübelerini paylaşırsa sevinirim

  • Gökhan Söğüt

    Bir sene önce LG G4 telefon aldım fakat 6 ay içinde cihaz bozuldu ve değişime gitti. Bana verilen değişim cihazı 6 ay içinde tekrar bozuldu. Cihaz aşırı ısınma yaptı ve bir anda kapandı ayrıca ekranda ghost screen rahatsız edecek şekilde oluştu. Vintek firmasına gittiğimde bana söylenen ekranın ve ana kartın değişeceği oldu. İstanbul’a tatile geldim, elimde yedek telefon yok, navigasyon çok önemli ve telefon bir anda kapanıyor. Bir anda yolda kalıyorsunuz ve serviste, 3000 Lira verip aldığınız telefonu tamir etmeye çalışıyor. Sağ olsunlar ayıplı malları deneme tahtası gibi sürekli bozuk telefonu elinize tutuşturup hadi al bunu kullan 3 / 4 ay sonra geri getirirsin mantığında sanırım LG firmasının elinde bayağı G4 stokları var bunu eritmeye çalışıyor. LG gibi bir firmaya çok teşekkürler paramızla rezil etmeyi başardınız ve mağdur ediyorsunuz.

  • Cansu aa

    Merhaba LG G4 kullanicisiyim telefonumda google player sorunu var hic acilmiyor ne yaptiysam çözüm bulamadim ayarlardan google play verileri temizliyorum açılıyor birsey indiriyorum aradan 1 gun geciyor geri ayni sorun oluyor lutfen yardimci olun. birde arama yaparken karsidaki kisinin telefonu kapali oldugunda bayagi bi bekletikten sonra aradığınız numaraya ulasilamiyor diyor lutfen yardimci olurmusunuz?

  • Ozan Çiftçi

    Merhaba. Azerbaycandan aldigim lg g4 telefonum anakaert yanmasi sebi ile su anda calismiyor. Ben yurtdisindan kesin donus yaptim. Su andabu cihazi yaptiramiyorum. Anlayacaginiz cihaz cöp oldu. Telefonumu severek kullaniyordum. Bu durumum ile ilgili cozum oneriniz nedir. İyi calismalar.

    • Merhaba Ozan.

      LGDestek kullanıcılarına tavsiye ettiğimiz http://tr.mobilclinix.com/ teknik servisi ile görüşün. LGDestek kullanıcılarına indirimli olarak işlem uygulanıyor.

  • Emir arıcı

    merhabalar benım LG G4 telefonum var bu telefonda ısınma bazen şarj olup bazen şarj olmuyodu ve ghost screen sorunu vardı telefonum LG calıskan teknık servısıne gıttı telefonum için değişim olurmu .yukarıdaki haber de ghost screen olan telefonlar LG G5 ıle degişecek yazıyor.

  • G.Kara

    Merhaba arkadaşlar.Ben de Lg g2 telefonumu 21.11 tarihinde vermiştim.Hala yedek parça bekliyor.20 işgünün dolmasına 1 hafta kaldı sonrasında para iadesi hakkım doğuyor diye biliyorum sizce çok mu zor bunu yapabilmek illa Tüketici Hakem Heyetine mi başvurmak gerekiyor? Bir bilginiz varsa varsa duymak isterim.Teşekkürler şimdiden ..

  • Mythrowback Stop

    Merhaba.G3üm bir ay önce telefon açıkken kapanıp tekrar açılma ve wifi açmama.wifi açıkken kapanma sorunu verdi.Servis bataryayı yollayıp değiştirdi.Daha 1 gün geçmeden aynı sorunu yine verdi.Yine servise yolladım.Yaklaşık 1 aydır telefonsuz geziyorum.Eğer bu seferde devam ederse aynı sorun tüketici haklarına başvurucam.Bu sorunu yaşamış olan var mı daha önce?Süreci hızlandırmak için ne yapmalıyım.

    • Emre Alptekin

      Bende de aynı sorun var. 3üncü kez servise verdim telefonu. Benim cihaz delta garantili.Ücret iadesi istedim.Tamir etmişler telefonu alabilirsiniz diye mesaj attılar Hakem heyetine gidicem.Siz de gidin bence

      • Mythrowback Stop

        2.kez verdim.Tamir edemeyeceklerine eminim artık sanırım.İnternette bi ton yorum okudum bazılarınınkı batarya ile geçmiş ama bu wifi sorunu ile birlikte açılıp kapanma verenlerinki tamir edilmiyor bence.Aralık sonunda garantim bitecek.Böyle giderse telefonum 2000tlye almıştım boşa çıkacak.Servis de zaten bana garanti süresi az kaldı diye ima yapıyor.Sanki 2000 tlyi 2yıllık bir telefon için verdim.Bi de üstüne 400 tl de ekran kırılma parası verdim.1 aydır serviste sorun çözmeye gelince bir şey yok ama para almaya gelince her şey var.

      • Emre Alptekin

        20 iş gününü geçtiyse kesinle ücret iadesi alırsın

    • G.Kara

      Sizin 20 işgünü süreniz doldu mu acaba ben de tüketici haklarına başvurmayı ve hızlandırmayı düşünüyorum da bunla ilgili bilgisi olan var mı ki bize yardımcı olsa

    • Arif Kuyucu

      Aynı sorunu yaşıyorum. Yorumlardan ve araştırmalardan sonra servise gitmedim henüz, götürüp vermeli miyim bilemiyorum. LGTürkiye’nin telefon serviste olduğu sürece geçici telefon temin etme hizmeti var mıdır? Galiba minimum 1 ay’lık bir süreyi göze almak gerekiyor. LG aldığıma çok pişmanım. Yeni telefon bile verseler ümidim yok. Youtube’da insanların servis süreçlerine dair videoları da izledikten sonra markadan soğudum resmen. Ne yapıcam bilemiyorum 🙁 Telefonu yaptık diye gönderirlerse ve aynı sorunu yaşarsam gidip direkt kafalarına fırlatırım ben sinirli adamım, elimden bir kaza çıkar diye korkuyorum.

  • Bir dönem lg g4 anakartlari kore’den gelmiyordu. 2 ay bekleyen kullanicilari madur etmemek adina LG Türkiye kisa sürelide olsa bu şekilde sorunu çözdü. Şuan anakart’lar geldiği için değiştirip gönderiliyor.

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