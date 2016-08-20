LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde orataya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde çıkan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5se ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5se gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz. diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Berkan

    Merhabalar 2 Sorum Olacak;

    1)Merhabalar LG G4 telefonumun şarjı bitti kapandı normal olarak şarja taktığımda şarj göstergesinde hiç bir ilerleme olmadı , gittim başka bir orjinal batarya aldım ondada aynı şekil olmadı. (3-4 ay felan önce anakart değişmişti şuan bu sorun çıktı)

    2)13/01/2017 yarın itibariyle bian önce garantiye göndermek istiyorum önerebileceğiniz bi servis varmı Ankara İlinde? (Bulunduğum şehre 2 saat uzaklıkta) = DEĞİŞİM YAPAN LG G5 GÖNDEREN SERVİSİN ADINI SİZE BAHSETTİLER Mİ?

  • Öncelik tamir olur ancak parça yoksa merkeze değişim onayı verirler. Değişim onayı kabul edilirse yeni telefon verirler. Her şey servise bağlı

  • LG garanti servisi, telefonun burada garantili olmadığını söyler ancak siz ücret talep ederek yaptırmak isteyip verirseniz tamir ederler. Tamir sonucunda anakart ve ekran takarlar. İkisi yaklaşık 700 lira tutabilir. Ghost screen çözümü de var aşağıdan bakabilirsiniz.

    https://www.lgdestek.net/ghost-screen-sorunu-cozumu-27676.html

  • Sıla123

    Merhaba 1 senedir Lg g3 kullanıyorum ve şuanda da ekranı kendiliğinden kararıyor. Garantiye verdiğimde değişim olur mu

  • Mavi ekran hatası genellikle anakarta bağlı GPU hatası oluyor. GPU grafik birimidir ve ekran kartı olarak bilinmektedir. Servisin elinde parça varsa değişim yapıllıp size 20 iş günü içerisinde teslim edeceklerdir.

  • Servis süreçleri 20 iş günü süresine bağlı değişiyor. Ancak 2 hafta içerisinde her şey yapılır ve size telefon gönderilir.

  • LG G3 akıllı telefonlar piyasadan kaldırıldığı için servis için bulmak zor olur. Bu yüzden servis parça değişimine yapmaya çalışsa bile ilerleyen sürelerde model değişimi yaparlar.

  • hayati eren

    LG G4 telefonum donma sebebiyle iki kere tamire gitti. İlkinde değişim için verilen telefonda da yirmi gün sonra aynı arıza oluşunca tekrar gönderdim. Bu arada telefon servisteyken bana verilen telefonu yere düşürdüm ve üzerindeki camda küçük bir çatlak oluştu. Telefonumun değişim mesajı geldi. Bu telefonu verirken sıkıntı çıkar mı, yoksa vermeden önce camını değiştirmem mi gerekir.

    • Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. Telefonu olduğu gibi teslim edin.

  • Zeynep Çelebi

    Merhaba, yurtdışından aldığım LG G4 telefonum boot sorunu yaşadı, oradaki garantiye gönderdim ve şu anda telefon geldi. Acaba aynı sorunu anakart değişiminden sonra da yaşayan kullanıcılar oldu mu? Bu mümkün mü?

  • Bu şekilde bir uygulama var. Servis doğru bilgi vermiştir. Şöyle bit durumda mevcut; Ellerinde yedek parça olmadığı zaman ve 20 iş günü içerisinde tamir işlemi yapılmadığı zaman yeni ürün ilde değişim yapılabiliyor.

  • ali şahin

    Merhabalar telefonum aşırı ısınıyor ve telefon çok geç açılıyor arada sırada donuyor altta sarj bölümünün yanında hafif çatlak var daha önce ekran yapıldı suan telefonum değisim olur mu yoksa yapılır mı

  • celil

    Merhaba lg g4 kullanıyorum. Bugün telefonda ders notlarıma galeride bakarken telefon bir anda kapandı tekrar açılmadı. Bataryayı çıkartıp tekrar takıp açtığımda logo geliyor ama mavi led yanıp sönmeye başlayınca tekrar kapanıyor. Sım kartı çıkarıp tekrar denediğimde açılıyor ama bu sefer de 2 dk içinde tekrar kapanıyor. Yarın telefonumu garantiye vermeyi planlıyorum. Bu arada telefonumu 01/02/2016 da aldım yani hala garantisi var. Ayrıca telefonumu daha kısa sürede temin etmek ya da g5 ile değişmesini sağlamak için ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkürler.

  • Anakart ellerinde mevcutsa anakart değişir, yoksa LG G4’ün yeni serisiyle değiştirilir.

  • Ekranı çatlattığınız için kullanıcı hatasına girer ve tüm işlemler için sizden ücret talep ederler

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