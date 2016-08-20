Servisteki Telefonlar LG G5 ile Değişiyor!

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LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde orataya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde çıkan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5se ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5se gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz. diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

LG Türkiye Garantili akıllı telefonlarınızın servis işlemlerini hızlandırmak için servis sayfamızdan forumu doldurup gönderiniz. Servisdeki telefonlarınıza kısa sürede çözüm üreteceğiz. Forum Göndermek için TIKLAYIN

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Resul Yusuf Yeşilyurt

    Merhaba. G 3 cihazında kasa çatlakları oluştu. Şarj %90 %80 iken %5 e düşüyor. Aşırı ısınma mevcut ve ısındığı zaman ekran rengi sarılaşıyor. Klavyeyi kapatmama rağmen ekranda siyah ekran kalıyor ve aynı olay aramalarda da mevcut. Servise gönderdim. Nasıl bir işlem uygulanır yardımcı olursanız sevinirim

  • LG G Flex 2 markaya yakın bir model olarak LG G4 veya LG V10 bulunmaktadır. Model değişimi yapıldığında bu iki modelden birini vermeleri muhtemeldir ancak öncelik parça değişimi olacaktır.

  • Anıl Burak Sönmez

    Merhabalar öncelikle g4 cihazimin 25.11.2016 ankart degisimi yapildi ve bu ocak 20de cihazımda hayalet ekran olustu bunun inde servise verdim ve bikaç sorun daha vardı onlarla ilgili hiç bisey yazilmamıs sadece panel degisimi ve yazılım sorunu yaziyor siparis verilcek diye yaziyor benim cihazimin degisme ihtimali nedir full kutu olarak servise verdim cihazimi bunun durumu ne olur 2 parca degisti 2 ay içinde lütfen bilgi verirseniz cok memnun olurum

    • Yüksek ihtimalle parça değişimi olur. Serviste 20 iş günü süresinden fazla kalırsa telefon değişimi yaparlar ya da siz THH’ye şikayet edip para iadesi talebinde bulunabilirsiniz.
      (Faturada yazan miktar geri iade edilir.)

  • Kurban Ç.

    LG G4 kullanıcısıyım telefonum şarjdayken bootloop sorunu oluştu. 1 ay öncesinde abimde de olmuştu fakat ona G4 gönderdiler. Ben yarın götürücem servise sizce G4 mü verirler G5 mi ve ne zaman geri gelir tahmini

    • Parça varsa yüksek ihtimal anakart değişir ve gönderirler. Servisin telefonu tamir etme süresi 20 iş günüdür ve bu yaklaşık 1 aya tekabül ediyor.

  • Volkan Akkoç

    Merhaba iyi günler g4 telefonumda ghost screen sorunu vardı pek dikkate almadım kullanmaya devam ettim bugünde açılma ekranında takılı kaldı açılmıyor şuanda garantiye yollamak istiyorum garantimin bitmesine 6 ay var bu değişime engelmidir birde LG G5 SE nin pembe modelini mi almak zorundayız bir erkek olarak pembe kullanmak istemiyorum renk seçimi yapabilme şansım var mı teşekkürler

    • Stoklara LG G4 modeli girdiği için değişim olduğunda size LG G4 vereceklerdir. 6 ay sürenin kalması değişime engel değil ancak öncelik parça değişimi olur.

  • Selim Yurtseven

    Merhaba, ben bir g3 kullanıcısıyım. Telefonum son günlerde iyice yavaş şarj olmaya başladı. Pilin tamamen dolması bazen saatler sürüyor ve marshmallow güncellemesi sağolsun su gibi akıp bitiyor. Aynı zamanda tüm g3’lerde olduğu gibi mikrofon kısmı çatladı ne zaman kulaklık taksam temassızlık oluyor bazen algılamıyor bazen mikrofonsuz kulaklığımı mikrofonlu gibi algılıyor ana ekranda google launcher3 diye bir şey beliriyor. Isınma sorunu da işin cabası.. Şimdi benim sorum; garantimin dolmasına bir kaç ay var daha ve telefonsuz en fazla 10 gün durabilirim. Gidip bu sorunları belirtsem ve direkt telefon değişim talebinde bulunsam nasıl olur? Eğer kabul ederlerse kaç gün içinde elime ulaşır? Biraz uzun oldu ama dönüş yaparsanız çok sevinirim bu işlerden pek anlamıyorum

    • Bu konuları servis ile birebir görüşmeniz lazım. Size en yakın servise uğrayıp işlemleri yaptırabilirsiniz. stoklarında parça varsa kısa sürede sorunu çözeceklerdir.

  • kadir

    https://uploads.disquscdn.com/images/d387aee3e48547457e3fe12cbc6ffd57b33264d2fd2aff855f8133dbb80301af.png

    Merhaba , LG G4 cihazımı dün servise verdim bootloop sorunu ve goost screen problemindenden dolayı. bugün servis bu sekilde güncellemiş ürünün durumunu . Sizce cihaz degişimi olurmu?

  • kadir

    https://uploads.disquscdn.com/images/d387aee3e48547457e3fe12cbc6ffd57b33264d2fd2aff855f8133dbb80301af.png

    LG G4 cihazımı 2.el almıstım 1 yıl LG TR GARANTİSİ kalmıs , 3 gün kullandım bootloop sorunu oldu bi kere açıldı fakat dikkat ettigimde goost screen sorunu da vardı . dün lg servisine verdim bugün bu sekilde güncellediler.sizce değişim olurmu? onarım mı yapılır?

  • Gönderdiğiniz servise telefon açabilir veya internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    • byza eker

      gönderdiğim servis telefonları açmıyor , bi yerde okudum internetten takip ediyorum dedi onu nasıl yapacağım ??

  • Hursit Ozcan

    Merhabalar Daha öncede Yazmıştım Lg G5 Gold Cihazım degisime girdi ve onaylandi LG Türkiyeyi Aradigimda stok bekliyor deyipduruyorlar bugünde aradıgımda cikıs bekliyor diyorlar telefonum sizce kac gun icerisinde elimde olur bununla ilgilide bilgi paylasimi yapamiyoruz diyorlar. Simdiden tesekkurler Kolay gelsin.

    • Buna kesin bir şey söylemek doğru olmaz ancak merkez, servislere haftasonu depo sağlar ve servisler de çıkışlarını haftaiçi yapar.

  • omur

    LG G3 ü bugün garantiye verdim ilk önce mavi ekran verdi sonra kapandı ve sadece ledler yandı ekran gelmedi cihazın alt ve üst kısımlarında çatlak var arada kendi kendine titiriyordu sizce telefon değişim kararı çıkarmı ?

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