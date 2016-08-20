LG Teknik Servis
İLETİŞİM

LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde ortaya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde oluşan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir kaç aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar, yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5 SE ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5 SE gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

  Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz, diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

DOA değişim nedir? Swap işlem yapılmış ne demek? Hangi telefonlar için değişim işlemi uygulanıyor? gibi sorulan cevaplarını; LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek? makalemizde detaylı olarak anlattık, okumanızı tavsiye ediyoruz.

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  • Erhan Çelik

    selam arkadaşlar. servise g3 telefonumu verdim. Wifi’e bağlanmıyor. ve ara sıra kapanıp açılıyor. değişim çıkma ihtimali varmı?

  • Erdem

    Arkalaslar bu ayin 5 inde servise gönderdiğim g2 me degisim karari çıkmıştı ve bugün sonuclandi kargoya verildi. Kapali kutu g4 geliyor 🙂

    • Emre Özbay

      valla çok şanslısın birader güle güle kullan, bende de g3 var. bootloop sorunu. 2 hafta sonra cihazı aldım yapamamışlar yarın bi daha götürecem.

      • Erdem

        Teşekkürler kardes insalah sana da g5 verirler

      • Remzi Neseli

        hocam ne kadar garanti süreniz var daha

  • Erdem

    Merhaba lg g2 cihazimi ekran sararmasi hat kopmasi kamera bulanikligi nedeniyle servise gonderdim ertesi gün 6 nisanda servis doa degisim kararı cikardi lg den onay bekleniyo su anda acaba bana hangi cihaz gelir g3 veya g4 gelme sansi var mi

  • Emre Özbay

    LG G3 32 gb kullanıcısıyım, cihazım LG TR garantilidir, teknosa dan almıştım 13 ay önce. cihazım 5 gün önce bootloop sorunu meydana geldi ve servise verdim, g5 ile değişim olur mu ?

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