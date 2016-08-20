Servisteki Telefonlar LG G5 ile Değişiyor!

Yazar
Kerim Onaylar
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LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.

LG G3 modellerinde ortaya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde oluşan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir kaç aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar, yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5 SE ile değişim yapılmaya başladı.

LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5 SE gönderiyor.

degişim lgg5

Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.

degişim

Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.

lg g5 degişim

  Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor

Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.

Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz, diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.

DOA değişim nedir? Swap işlem yapılmış ne demek? Hangi telefonlar için değişim işlemi uygulanıyor? gibi sorulan cevaplarını; LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek? makalemizde detaylı olarak anlattık, okumanızı tavsiye ediyoruz.

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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1034 YORUMLAR

  2. Merhaba LG G4 kullanıyorum, 2 sene dolmak üzereyken telefonda hep açılış ekranı kalıyor sanırım ana kartı yanmış, internetten araştırdığım kadarıyla Türkiye Garantili telefonlarda yenisiyle değişim oluyor yazıyor. Servisteki telefonumu internet üzerinden takip ettiğimde parça bekleniyor yazıyor. Bu ne anlama geliyor yeni telefon vermezler mi? Şimdiden teşekkürler.

  4. Selamun aleyküm kardesim yine rahatsız ettim. Lg3 um merkezden ana kart bekliyordu bugün 18 iş gunu merkez ile sabah görüştüm paranız daha temin edilmedi diyip sizin adınızA degisim talebinde bulunacam diyip kapattık. Ardından yolladigim servisi aradim bana dediler ki cihahiniz test asamasina koyduk bugün yda ptesi yolluyacaz. Acaba servis beni oyaliyor mu die tereddute girdim lütfen yardimci olun. Kim doğru söylüyor

  5. Selamun aleyküm kardesim geçende size yazmıştım lg 3 umu servise yolladım ana kart merkezden siparişi verilmis denildi ancak parça hala yok bugün aradim bu hafta içerisinde parçayı temin edeceğini soyledi bende bugün 16. Iş günü dedim bana dediler ki 20 iş günü gunu dolarsa yeni cihaz verilir g3 üretimi olmadığı için g4 verecekler dediler. G4u alan kisilerden hep şikayet aldım g4 u kabul etmeyip g5 talebinde istiyorum desem verirler mi aksi halde para iadesine basvuracam. Lütfen cevap verin

  6. Merhabalar.
    Bende LG G2 mi servise verdim. Ana kart arizasi cikti. Degisim talep etti servis. Merkezden onaylanirsa G2 yoktur sanirim. Hangi cihazi verirler. G5 verirlermi acaba. G4 verirlerse istememe gibi bir hakkim olurmu. Yada 21 gunu gecerse yeni cihaz gonderimi THH ye basvurabilir miyim? Tesekkuler.

  7. LG G4 telefonum var 2 sene dolmadan 3uncu defa servise yolladim telefon kapanip aciliyodu en sonunda hepten kapandi ve acilmadi. Yine ayni sekilde karsilasirmiyim yoksa yeni telefon mu gelir.yardimci olursaniz sevinirim.

  8. Lg3 um ama kartı yandı sarı girisi ndeki çerçeve catlamis durumda 11 gündür serviste ana kart siparişi verilmiş denildi ama ama daha ortada yok ariom parca bekliyoruz diyorlar cevap yazar misiniz lutfen rica ediyorum

      • Peki lg3 ana kart hala uretime devam ediyor mu ve çerçevesi de aynı sekil. Eğer 20 iş günü geçerse lg3 üretimi yok lg 4 lerde sorunlu oluyor g5 mi verirler lütfen cevap verir misiniz

      • Anakart üretimi devam ediyor. Servislerde garanti dışı modellere 600-700 lira arası satılmaktadır. Değişim olarak en iyi ihtimalle LG G4 verilir.

  9. Merhaba ben lg g3 kullanicisiyim telefonumun kulaklık giriş yerinde kendiliğinden oluşan bir çatlak var hatt im başka telefonda çalışıp kendi telefonum da okumuyor ve telefon sürekli kendini resetliyor şarj sorununu söylemiyorum bile bazen şarjın tamamen dolması için 1 gün felan yazıyor , ekranda bazen klavye açık oluyor ve ben bu yüzden telefonumu açamıyorum garantiye gondersem yenisi gelir mi veya bi üst modeli gelir diyo herkes yardımcı olur musunuz teşekkür ederim şimdiden

  10. Selamun aleyküm benim lg3 ekrani kendiliğinden ekrani kararmaya başladı önceki sorunları olan kasa catlamasi ve batarya erken bitmesiyle servise yolladim geçen servisi aradim. Ana kartı yandigini merkez den sipariş verdiklerini belirttiler. Bende merkez olan 4446543 u aradim yolladigim lg servisinin isminide verdim merkezin bana verdiği cevap sizin adınızA ve cihaziniza ait her hangi bir kayıt yok denildi. Yolladigim servisi aradim bana dediler ki bazen sistemlerinde cikmiyor ondandir. Kime inanacagimi bilemedim. Lg3 ana kart kasa catlamasi ve batarya 7 gündür serviste ve tik yok yardimci olur musunuz

  11. Merhaba ben LG G3 kullanıcısıyım.Telefonumu bir kez düşürdüm ve ekranımın üstünde bir çatlak oluştu.Ekranın bazı yerleri dokunmatiği çalışmıyor ve telefonumun hala garantisi var.Telefonumu değişimi veya ekran yenileme gibi bir şansım var mı?Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim 🙂

  13. Merhaba. Kardeşimin de telefonu bir gün kapandı durduk yere açılmadı. LG sorunu kabul edip yenisiyle değiştiriyormuş. Ancak garanti biteli 2hafta olduğu için yapmadılar. Böyle birşey olabilir mi???? O telefonlar sorunluysa kabul etmeliler.

  14. lg g4 kullanıcısıyım telefonum ılk garantıye gıttı anakart yanmıs 2 cı ye gıttı kapandı acılmadı acaba kac tamırden sonra degısım oluyor

  15. merhaba g3 telefonum ekran sararmsndan dolayı 3 kere sevıse gıttı 2 kere ana kart degıstı 1 kere on panel degıstı su an yıne sorun var asırı ısınıyor elde tutulmayacak sevıyede tekrar gonderdım arıza gorulemedı dıe hıc bır ıslem yapılmadan geri geldi ısınmaya bagli ekrann kenarında yıne sararma oluyo sogduktan sonra kayboluyor ne yapmalıyım? işimden dolayı hakem heyetıy’le fln ugrasamıyrum

      • Merhaba ahmet bey g3 telefonum 4. defa tamire gitti ve 21 iş günü içinde bana dönülmedi. THH ye basvuracam ve ucret iadesi isteyecegim fakat cihazın faturası benim adıma düzenli degil butun servis arıza kayıtları adıma kayıtlı ve elimde mevcut bu durumda tuketici hakem heyeti basvurumu kabul eder mi ve ucret iadesine karar verir mi. ucret iadesi fatura nın adına duzenlen miş oldugu kişiye mi yapılmak zorunda.

    • merhaba lg g3 cihazımı yaklaşık 2 hafta önce garantiye yolladım anakart değişimi üstüne beni aradılar ve 319 tl yapım ücreti istediler sizce garanti kapsamı içinde bu ücreti istemeleri doğrumu yada lg g3 cihazını değişimde bulunmaları lazım değilmi gereken sıkıntılarımı da bir kağıda yazıp yollamıstım bana yardımcı olursanız sevinirim..

  16. Merhaba ben LG G4 kullanıcısıyım telefonumda şebeke sorunu var arama yapılmıyor ve başkası arayınca ulaşılamıyor.bende servise verdim acaba yenisi ile değişim olurmu ?

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