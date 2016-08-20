Servisteki Telefonlar LG G5 ile Değişiyor!

LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.
LG G3 modellerinde ortaya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde oluşan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir kaç aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar, yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5 SE ile değişim yapılmaya başladı.
LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5 SE gönderiyor.
Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.
Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.
Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor
Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.
Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz, diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.
DOA değişim nedir? Swap işlem yapılmış ne demek? Hangi telefonlar için değişim işlemi uygulanıyor? gibi sorulan cevaplarını; LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek? makalemizde detaylı olarak anlattık, okumanızı tavsiye ediyoruz.
telefon servise verdim lg g4 değişim ürünü bekleniyor yaziyor yeni telefonmu vercekler g4 tekrar veririler
Yeni LG G4 modeli verilecektir.
bekleme süresi ne kadar sürer acaba android sürümü lolipopmu olur
Merhaba LG G4 kullanıyorum, 2 sene dolmak üzereyken telefonda hep açılış ekranı kalıyor sanırım ana kartı yanmış, internetten araştırdığım kadarıyla Türkiye Garantili telefonlarda yenisiyle değişim oluyor yazıyor. Servisteki telefonumu internet üzerinden takip ettiğimde parça bekleniyor yazıyor. Bu ne anlama geliyor yeni telefon vermezler mi? Şimdiden teşekkürler.
Stokta parça olduğundan telefonunuzun anakartı değişecek
Benim garantinin bitmesine 1 ay var telefon gelince garanti bittiğinde aynı hatayı verirse garanti kapsamına girer mi?
Garantide kaldığı süre sayısı kalan güne eklenir. Garanti bittikten sonra oluşan hata için ücretli onarım yapılır.
lg4 hayalet ekran sorunu vardii servise verdim ekranmi değişir acaba
Geçici ise değiştirmezler. Kalıcı sorun ise değiştirirler
2 gündür Serviste Kontrol Asamasında yaziyor
Merkez kararı ile her şey belirlenir
4 günüdür bi gelişme yok ayni Serviste Kontrol Asamasında yaziyor sebep nedir?
Pazartesi her şey netleşmeye başlar.
başka telefon verirlermi acaba
Selamun aleyküm kardesim yine rahatsız ettim. Lg3 um merkezden ana kart bekliyordu bugün 18 iş gunu merkez ile sabah görüştüm paranız daha temin edilmedi diyip sizin adınızA degisim talebinde bulunacam diyip kapattık. Ardından yolladigim servisi aradim bana dediler ki cihahiniz test asamasina koyduk bugün yda ptesi yolluyacaz. Acaba servis beni oyaliyor mu die tereddute girdim lütfen yardimci olun. Kim doğru söylüyor
Merkez kararı veriyor. Parça geldiyse test aşamasına alınabilir
Ahmet kardeş dediniz ya parça gelmiş ise test asamasinda olabilir diye ama merkez öyle demiyor parça temin edilmemiş olup degisim talebinizi alacam dedi. Anladın mi kardesim. Cevap verirsen kardesini mutlu edersin
Servislere anakart parçaları geldi. En az 50 tane her servis için dağıtıldı. Değişimi merkez geri çekip parça değişimine de alabilir.
Peki kardesim tsk ederim ptesiye kdr bekliyecez artik
Selamun aleyküm kardesim geçende size yazmıştım lg 3 umu servise yolladım ana kart merkezden siparişi verilmis denildi ancak parça hala yok bugün aradim bu hafta içerisinde parçayı temin edeceğini soyledi bende bugün 16. Iş günü dedim bana dediler ki 20 iş günü gunu dolarsa yeni cihaz verilir g3 üretimi olmadığı için g4 verecekler dediler. G4u alan kisilerden hep şikayet aldım g4 u kabul etmeyip g5 talebinde istiyorum desem verirler mi aksi halde para iadesine basvuracam. Lütfen cevap verin
LG G4 öncelik ve stokta var ise talep gerçekleşmez. Para iadesi isteyebilirsiniz. Olmazsa THH’ye başvurmalısınız
https://www.lgdestek.net/tuketici-hakem-heyetine-basvuru-nasil-yapilir-32027/
Merhabalar.
Bende LG G2 mi servise verdim. Ana kart arizasi cikti. Degisim talep etti servis. Merkezden onaylanirsa G2 yoktur sanirim. Hangi cihazi verirler. G5 verirlermi acaba. G4 verirlerse istememe gibi bir hakkim olurmu. Yada 21 gunu gecerse yeni cihaz gonderimi THH ye basvurabilir miyim? Tesekkuler.
Buradaki makalemize göz atarmısınız. https://www.lgdestek.net/lg-doa-degisim-bekliyor-ne-demek-31979/
Teşekkürler.
Peki yeni verilen cihaz da 2 yıl garantili mi oluyor?
Yeni verilen cihazda eski cihazın garanti süresi devam eder.
Eski cihazın garanti süresinin son gününde verdim zaten. Şu an doldu. Yeni cihaz verdiler 1 hafta sonra arızalandı diyelim. O durumda ne olur acaba?
LG G4 telefonum var 2 sene dolmadan 3uncu defa servise yolladim telefon kapanip aciliyodu en sonunda hepten kapandi ve acilmadi. Yine ayni sekilde karsilasirmiyim yoksa yeni telefon mu gelir.yardimci olursaniz sevinirim.
Aynı sorundan 3 kez servise giderse cihaz değişimi talep edilebilir. Cihaz değişimi olarak LG G4 verilir.
Lg3 um ama kartı yandı sarı girisi ndeki çerçeve catlamis durumda 11 gündür serviste ana kart siparişi verilmiş denildi ama ama daha ortada yok ariom parca bekliyoruz diyorlar cevap yazar misiniz lutfen rica ediyorum
20 iş günü süresi olduğu için servis merkezden parçayı bekliyordur. Servisin yapacağı hiçbir şey yoktur.
Peki lg3 ana kart hala uretime devam ediyor mu ve çerçevesi de aynı sekil. Eğer 20 iş günü geçerse lg3 üretimi yok lg 4 lerde sorunlu oluyor g5 mi verirler lütfen cevap verir misiniz
Anakart üretimi devam ediyor. Servislerde garanti dışı modellere 600-700 lira arası satılmaktadır. Değişim olarak en iyi ihtimalle LG G4 verilir.
Çok şükür garanti dahilinde ana kart siparişi verilmiş bakalim bekliyorum artik
Merhaba ben lg g3 kullanicisiyim telefonumun kulaklık giriş yerinde kendiliğinden oluşan bir çatlak var hatt im başka telefonda çalışıp kendi telefonum da okumuyor ve telefon sürekli kendini resetliyor şarj sorununu söylemiyorum bile bazen şarjın tamamen dolması için 1 gün felan yazıyor , ekranda bazen klavye açık oluyor ve ben bu yüzden telefonumu açamıyorum garantiye gondersem yenisi gelir mi veya bi üst modeli gelir diyo herkes yardımcı olur musunuz teşekkür ederim şimdiden
Üst model olarak LG G4 verilebilir lakin parçalar servislerde bulunduğu için öncelik parça değişimi olur
Son sorum lg 4 vermeleri halinde kabul etmeyip para iadesi alabilir miyim lütfen cevaplayin
Para iadesi için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmalısınız. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/tuketici-hakem-heyetine-basvuru-nasil-yapilir-32027/
Selamun aleyküm benim lg3 ekrani kendiliğinden ekrani kararmaya başladı önceki sorunları olan kasa catlamasi ve batarya erken bitmesiyle servise yolladim geçen servisi aradim. Ana kartı yandigini merkez den sipariş verdiklerini belirttiler. Bende merkez olan 4446543 u aradim yolladigim lg servisinin isminide verdim merkezin bana verdiği cevap sizin adınızA ve cihaziniza ait her hangi bir kayıt yok denildi. Yolladigim servisi aradim bana dediler ki bazen sistemlerinde cikmiyor ondandir. Kime inanacagimi bilemedim. Lg3 ana kart kasa catlamasi ve batarya 7 gündür serviste ve tik yok yardimci olur musunuz
Soruna hala cevap alamadim cevap yazar misiniz efendim
Merhaba ben LG G3 kullanıcısıyım.Telefonumu bir kez düşürdüm ve ekranımın üstünde bir çatlak oluştu.Ekranın bazı yerleri dokunmatiği çalışmıyor ve telefonumun hala garantisi var.Telefonumu değişimi veya ekran yenileme gibi bir şansım var mı?Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim 🙂
Bende g3 var garantisi bitti ama tekrardan kasa catlagi olustu gotursem alabilirmiyim
Maalesef. Telefonunuz garanti dışı yapılır ve bunun için ücret istenir.
Merhaba. Kardeşimin de telefonu bir gün kapandı durduk yere açılmadı. LG sorunu kabul edip yenisiyle değiştiriyormuş. Ancak garanti biteli 2hafta olduğu için yapmadılar. Böyle birşey olabilir mi???? O telefonlar sorunluysa kabul etmeliler.
Garanti bittikten sonra garanti kapsamı içinde müdahale edilmez. Oluşan sorun, ücrete tabii tutulur ve öyle onarılır.
lg g4 kullanıcısıyım telefonum ılk garantıye gıttı anakart yanmıs 2 cı ye gıttı kapandı acılmadı acaba kac tamırden sonra degısım oluyor
3 kez aynı sorundan servise giderse cihaz değişimi talep edebilirsiniz.
merhaba g3 telefonum ekran sararmsndan dolayı 3 kere sevıse gıttı 2 kere ana kart degıstı 1 kere on panel degıstı su an yıne sorun var asırı ısınıyor elde tutulmayacak sevıyede tekrar gonderdım arıza gorulemedı dıe hıc bır ıslem yapılmadan geri geldi ısınmaya bagli ekrann kenarında yıne sararma oluyo sogduktan sonra kayboluyor ne yapmalıyım? işimden dolayı hakem heyetıy’le fln ugrasamıyrum
Merhaba, telefon arızalarında aynı sorundan 3 kez gönderildiğinde cihaz değişimi uygulanmaktadır. Telefonu gönderdiğiniz servise kanıtlarıyla birlikte cihaz değişimi talep ediniz eğer uygulamazlarsa THH’ye başvurarak para iadesi bile alabilirsiniz;
https://www.lgdestek.net/tuketici-hakem-heyetine-basvuru-nasil-yapilir-32027/
Merhaba ahmet bey g3 telefonum 4. defa tamire gitti ve 21 iş günü içinde bana dönülmedi. THH ye basvuracam ve ucret iadesi isteyecegim fakat cihazın faturası benim adıma düzenli degil butun servis arıza kayıtları adıma kayıtlı ve elimde mevcut bu durumda tuketici hakem heyeti basvurumu kabul eder mi ve ucret iadesine karar verir mi. ucret iadesi fatura nın adına duzenlen miş oldugu kişiye mi yapılmak zorunda.
Faturanın sizin adınıza olması lazım.
yoksa benim ilgili mevzuatta thh ye basvuru hakkım var mı ?
merhaba lg g3 cihazımı yaklaşık 2 hafta önce garantiye yolladım anakart değişimi üstüne beni aradılar ve 319 tl yapım ücreti istediler sizce garanti kapsamı içinde bu ücreti istemeleri doğrumu yada lg g3 cihazını değişimde bulunmaları lazım değilmi gereken sıkıntılarımı da bir kağıda yazıp yollamıstım bana yardımcı olursanız sevinirim..
Merhaba ben LG G4 kullanıcısıyım telefonumda şebeke sorunu var arama yapılmıyor ve başkası arayınca ulaşılamıyor.bende servise verdim acaba yenisi ile değişim olurmu ?
Servislerde stok parça olduğu için değişim ihtimali çok düşüktür.