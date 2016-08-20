LG Türkiye son zamanlar’da kullanıcılarını mağdur etmemek için servisteki kullanıcı telefonlarını yeni amiral gemisi LG G5 ile değiştiriyor.
LG G3 modellerinde ortaya çıkan kasa çatlağı ve LG G4 modelinde oluşan Bootloop, Ghost screen sorunu yüzünden LG kullanıcıları biraz mağdur oldu. Şimdiye kadar LG Türkiye garantili akıllı telefonlar yine aynı model bir telefon ile değişim yapılıyordu. Yaklaşık son bir kaç aydır Garanti süresi devam eden ve LG Türkiye garantili akıllı telefonlar, yeni amiral gemisi LG G5 ve bir alt modeli LG G5 SE ile değişim yapılmaya başladı.
LG Türkiye Servisinde değişim alan kullanıcılara LG G4 yerine LG G5 veya LG G5 SE gönderiyor.
Telefonunu servise gönderen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre; LG Türkiye servisi, stoklarda LG G3 ve LG G4 olmadığı için, kullanıcılara LG G5 modelini kabul ederseniz gönderelim şeklinde bir beyanda bulunuyor. Daha fazla beklemek istemeyen ve yeni bir model telefon kullanmak isteyen, telefon sahipleri LG’nin bu güzel jestini kabul ediyor.
Şimdilik LG bir üst model gönderse de her kullanıcı için geçerli değil tabi ki. Stoklar da LG G2 modeli olmadığı için bir dönem LG G3 gönderdiklerini biliyoruz. Şimdiler de servis’de ki LG G2 modelleri stoklarda olmadığı zaman kullanıcılara LG Stylus 2 modelini gönderdiğini söyleyebiliriz.
Hangi Telefonlara Değişim kararı çıkıyor
Genel de Bootloop sorunu, yani telefon logo’da kalıyor ve hiç açılmıyor. Böyle bir sorun ile karşılaşırsanız servise göndermenizi tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Ghost Screen sorunu yüzünden de LG değişim kararı çıkarıyor.
Sizde serviste yaşadığınız sorunları yorum yazarak iletirseniz, diğer kullanıcıları bilgilendirmek adına çok iyi olur.
DOA değişim nedir? Swap işlem yapılmış ne demek? Hangi telefonlar için değişim işlemi uygulanıyor? gibi sorulan cevaplarını; LG, ”DOA Değişim Bekliyor” Ne Demek? makalemizde detaylı olarak anlattık, okumanızı tavsiye ediyoruz.
Merhaba Lg Türkiye garantili G3 kullanıyorum yaklaşık 2 ay önce telefon birden bire kapandı mavi ekran hatası verdi ve açamadım İzmirde servise gönderdim bir hafta serviste kaldı anakart değiştirmişler sorun çözüldü ama 3 hafta sonra ekranın sol kenarlarında sarı lekeler belirmeye başladı bunun için tekrar servise verdim aradan 2 hafta geçtikten sonra servisi aradım ekran değişecek parça bekleniyor denilmişti tam 20 iş günü sonunda telefon elime geçti servisten gelen kağıda göre anakart yeniden değişmiş ama ekrandaki lekeler aynı duruyor servisi aradım bir yanlışlık olmuş yeniden servise gönderirseniz tekrar ilgileniriz dediler acaba yeniden servise gönderdiğimde değişim talep etme sansım var mı
Aynı sorundan 3 kez servise gittiğinde talep edilebilir