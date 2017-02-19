Akıllı telefonların gündelik kullanımda şarjlarının bir tam günü çıkarması için telefonu optimize etmemiz ve olağan dışı çalışan uygulamaları kapatmamız, devre dışı bırakmamız gerekiyor. Daha az giden şarj, bir tam günü çıkarmayan pil, sizi yarı yolda bırakabilir. Telefonumuza hakim olmamız daha fazla enerji harcayan uygulamaları kaldırmamız veya devre dışı bırakmamız gerekiyor. LG akılı telefonlarda bulunan Smart doctor ile telefonunuzu optimize edebilir ve şarj tasarrufu yapabilirsiniz. Şimdilik bu uygulama LG G5 ve LG V20 modelinde bulunuyor. Android 7.0 güncelleme alacak olan LG G4 ve LG V10 modeli içinde yeni güncelleme ile geleceğini düşünüyoruz. Bu yazımızda sizlere Smart doctor nedir? Smart doctor uygulaması ne işe yarar ve nasıl kullanılması gerektiğini anlatacağız.

Smart Doctor Nedir?

Smart Doctor uygulaması telefonunuzu teşhis eder ve telefonu optimize etmek için size bazı ipuçları verir. Batarya ve enerji kullanımına faydası vardır. Aynı zamanda fazla şarj tüketen uygulamaları size bildirir ve yapmanız gerekenleri söyler.

Smart Doctor Nasıl Kullanılır?

Telefonun ekranı kapalıyken bile pil kullanmaya devam eder mi?

Bazı uygulamalar ekran kapalıyken çalışmaya devam edebilir ve pil şarjını kullanabilir. Pil kullanımına devam eden uygulamaları görüntülemek ve bunları kapatmak için, Smart Doctor > Teşhis Et ayarlarını kullanın.

Pilin Şarjını Kullanan Uygulamaların Temizlenmesi

Ayarlar > Genel > Smart Doctor düğmesine basın. Smart Doctor öğesin’den ‘Teşhis et’ düğmesine basın. Ekran kapalıyken bile pil şarjını harcayan teşhis sonuçlarında listelenir. ‘durdur’ düğmesine dokunun.

Şarj Tasarrufu İçin Bilmemiz Gerekenler

Telefonunuzu kullanıyorken, pil tasarrufu yapmak için Wi-Fi , Bluetooth ve GPS özelliğini kapatın.

, ve özelliğini kapatın. Smart Doctor > Güç Tasarrufu özelliği açıldığında arka plan veri kullanımı ve telefon performansı sınırlandırılarak, pil ömrü uzatılır.

özelliği açıldığında arka plan veri kullanımı ve telefon performansı sınırlandırılarak, pil ömrü uzatılır. Smart Doctor, bazı modellerde bulunmaya bilir.

Telefonunda Smart Doctor uygulaması bulunmayan LG G5 ve LG V20 modelleri buradan indirebilir.

indirebilir. Diğer LG modellerinde henüz test etme şansımız olmadı. Yükleyip test edebilirsiniz.

Kullanmak için yazılım sürümü en az Android 7.0 olamalı.

Smart Doctor uygulaması dışında, şarj tasarrufu için yapabileceğiniz bazı püf noktaları bulunuyor. Android 7.0’da Şarj Süresini Uzatma Yöntemleri sayesinde Android 7.0 kullanıcıları şarj sürelerini uzatabiliyor. Kış Aylarında Telefonlarda Yaşanan Aşırı Isınma ve Şarj Sorunu ile bazı uygulamaların ve aşırı ısınan telefon için yapmanız gereken işlemler bulunuyor. Şarj sorunu yaşayan kullanıcılar için Telefonunuz Sarj olmuyor mu? Çözümü burada! makalemizi okuyabilir. Yavaş şarj sorunu yaşıyorsanız LG Akıllı Telefonlarda “Yavaş Şarj Oluyor” Sorunu Çözümü ilgili makalemiz’den bu soruna çözüm üretebilirsiniz.