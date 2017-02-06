Son zamanlarda bazı iddialar ortaya atıldı, LG G6 Snapdragon 835 ile değilde, Snapdragon 820 veya 821 işlemci ile geleceği yönünde. Söylentilere göre Samsung, Snapdragon 835 işlemcilerin tamamını satın alarak, bu yıl piyasaya süreceği Galaxy S8 modelinde kullanacağı yönünde. Samsung tüm işlemcilere el koyuca, LG üreteceği yeni amiral gemisinde Snapdragon 820 veya 821 işlemci kullanacağı görülüyor. Bugün LG-H871 model numarasına ait Snapdragon 820 işlemcili bir LG modeli görüntülendi.

LGH871 Modeli, LG G6’ya Ait Olabilir Mi?

LG-H871 Model numarası ile Snapdragon 820 işlemcili bir akıllı telefon bugün Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Testlerde orta çıkan modelin LG G6 olma ihtimali düşük olsa’da bazı özellikleri ve son günlerde LG G6’nın işlemcisi hakkında çıkan haberler bunu doğrular nitelikte. Geçtiğimiz günlerde LG G6 compact ve Lite modellerinin de sertifika sürecini tamamlayan LG, Geekbench testlerinde görünen bu modelin Lite modeli olma olasılığı da bulunuyor.

Geekbench testlerinde ortaya çıkan bu model, Snapdragon 820 işlemci ve 4GB ram kullanılacağı görünüyor. Android 7.0 ile gelecek modelin özellikleri LG V20 ile aynı işlemci, ram ve işletim sistemine sahip olması LG G6 modelinin mini versiyonu veya LG V20 modelinin Suya dayanıklı bir versiyonu olacağı düşünülüyor. Daha önce LG V20 isia beat adında bir modelin piyasaya sürüleceğini, sizlere duyurmuştuk. Bu ay içinde LG G6 ve yanında gelecek yeni modellerin netlik kazanacağını söyleyebiliriz.