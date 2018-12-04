Birçok yabancı kaynağın sızdırdığı bilgilerle ortaya çıkan Snapdragon 835 ile çalışan LG akıllı telefonu geliyor. Sızdırılan belgelere bakıldığında ve LG firmasının kendi sitesinden yayınladığı kodlarla yeni akıllı telefon modeli onaylanmış oluyor.

LG, Akıllı Telefon Listesine Snapdragon 835 ile Çalışan Bir Model Daha Ekliyor

Özellikle My LG Cell Phones adlı yabancı kaynağın yapmış olduğu haberde yer alan belgeler bu akıllı telefonu onaylıyor. Firmanın OpenSource sitesi üzerinden kontrolleri gerçekleştirilen akıllı telefonun LMX5LG model numarasıyla göründüğü ortaya çıkıyor. Snapdragon 835 işlemcisiyle geldiği farklı bir belgeyle anlaşılan akıllı telefonun kod belgelerinde sensörleri, batarya ve ekran bilgileri haricinde MSMS8998 kodunun olduğu gözüküyor. Bu kod, işlemci dünyasında Qualcomm Snapdragon 835‘i işaret ediyor.

Snapdragon 835 ile geldiğinde dair belgelerin içinde yer alan kodun dokümanı.

Kaynak: My LG Cell Phones

Bunun yanı sıra yeni akıllı telefon modelinin nasıl bir ekrana sahip olacağı da az çok tahmin edilebiliyor. Ekran ile ilgili yer alan kodları karıştırıldığında yeni modelin çentikli ekran tasarımıyla geleceği görülüyor. Bununla birlikte telefonda çentikli ekran dolayısıyla 19,5:9 Full Vision ekran formatı ve beraberinde 2160 x 1440p (QHD+) çözünürlük olması yüksek ihtimaller arasında yer alıyor.

Yeni akıllı telefon modelinin çentikli ekran ile geldiğine dair sızdırılan belge.

Kaynak: My LG Cell Phones

Son olarak LG OpenSource sitesinde bulunan diğer bilgi ise işletim sistemi oluyor. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılıp tanıtılmayacağı bilinmese de CES 2019‘da görülme ihtimali üstünde duruluyor. Buna karşılık yeni akıllı telefon, kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkacak.