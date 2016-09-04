Telefonunuz açtığınızda karşınıza, ”Şuan indirilemiyor, Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.” gibi bir hata alıyorsunuz. Hiç bir dosya ve uygulama indirmediğiniz halde, sürekli karşımıza çıkan bu uyarı bize neyi indiremediğini söylemediği için, ne yapacağımızı da bilmiyoruz.

ilk akıllara gelen soru; En son yüklediğim bir uygulama aceba arka planda, bir şeyler mi indirmeye çalıyor! internet’im kapalı olduğu için mi bu hatayı alıyorum, diye düşünebilirsiniz.

”Şuan indirilemiyor, Daha Sonra Tekrar Deneyiniz.” Uyarısının Anlamı Nedir?

Son zamanlar’da sıklıkla karşılaştığımız bir durum, bunun sebebini şu şekilde sıralayabiliriz. Operatörler son dönemlerde kullanıcılarına Multi Medya içerikli reklamlar göndermeye başladı, ani kısa adı ile MMS mesajları. Sevdikleriniz’den ve arkadaşlarınızdan da size MMS mesajı gelebilir, Bu mesajlar genellikle 5sn -10sn video içeriyor, internet hizmetiniz açık olduğunda MMS mesajları otomatik olarak telefonunuza iner. MMS ayarlarınız da otomatik olarak al seçeneği açıksa tabi ki. İntenret bağlantımız kapalı olduğunda ve telefonu yeni açtığımızda karşımıza MMS mesajları telefona indirilemediği için Şuan indirilemiyor, Daha Sonra Tekrar Deneyiniz. Uyarısı alırsınız, çözümü oldukça basit.

Şuan indirilemiyor, Daha Sonra Tekrar Deneyiniz. Hatası Çözümü!

ilk önce yapacağınız işlem MMS mesajlarınıza ayarlarınıza bakmak. MMS mesajları içinde silmek istemedikleriniz varsa, ilk önce bilgisayarınıza veya hafıza kartınıza bu mesajların yedeklerini alınız. Daha sonra tüm mesajlarını siliniz. Şuan indirilemiyor hatasından kurtulmuş olacaksınız. MMS mesaj kullanmıyorsanız MMS ayarlarınızdan otomatik al seçeneğini kapatabilirsiniz. İstediğiniz zaman MMS mesajları manuel olarak indirme işlemi yaparsınız.