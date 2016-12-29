Super Mario Run Android için Geliyor! 2016 nın son çeyreğinde en çok konuşulan ve beklenen oyun olan Super Mario Run. Oyun Nintendo tarafından Apple’ın iOS’taki ilk etkinliği olan Eylül’deki etkinliğinde ilan edildi ve birkaç hafta önce, şirketin hisse değerini düşüren oldukça hayal kırıklığına uğramış değerlendirmelere açık hale geldi. Android için sahte APK lar piyasaya sürülmüştü buradaki haberimizde buna değinmiştik. Android ‘e gelmeyeceği söyleniyordu ancak biz her zaman geleceğini düşündük çünkü Android ‘in pazar payı %65.5 civarında bir değere sahip.

Super Mario Run Android için Oynanış Videosu

Şimdi, Android‘de Super Mario Run ‘un ilk görüntüsüne sahibiz. Oyun Play Store sayfası açıldı ve ön kayıt için kullanılabilir olarak gösteriliyor. Oyunun yayınlandığını ve indirilebileceğini bildirene kadar fragmanı izleyip ekran görüntülerini aşağıdan gözlemleyebilirsiniz.

Super Mario Run, Mario ‘nun atlamalarını kontrol ettiğiniz ve ölmeden olabildiğince çok madeni para toplamak için otomatik koşu halinde Bowser ‘a gelene ve onu yenip Prenses Peach ‘i kurtarana kadar.

Oyun içi Görseller

Google Play Store açıklamalarına göre Android oyunu, iOS ile aynı sürüme sahip: Hepsini bir IAP(Oyun içi satın alma) ile açana kadar çok az içerikle ücretsiz bir şekilde de oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunu internet bağlantısı kurarak oynamanız gerekiyor. Eğer oyuna ön kayıt yaptırmak istiyorsanız buradan kayıt olabilirsiniz.