Suya ve Toza Karşı Dayanıklı IP Sertifikası Nedir?

Bu günlerin mobil cihazlarında teknik özelliklerinde IP kodu ile başlayan numaraları görmekteyiz. Peki nedir bu IP numaraları ve IP Sertifikası ne anlama geliyor?

Özellikle son 1 yıl içerisinde telefon üreticileri suya ve toza dayanıklı ürünler piyasaya sürmeye başladı, her markanın üst segment cihazlarında bu özelliğini görmek mümkün. Tasarım özellikleri kısmında dikkatimizi çeken IPXX kodlaması bu telefonların suya ve toza dayanıklılık düzeylerini gösteriyor.

IP Kodlarının açılımı International Protection Rating den gelmekte ve anlamı, Uluslararası Koruma Derecelendirmesi’dir

IP Sertifikasında Rakamlar Ne Anlama Geliyor?

Anlaşılacağı üzere IPXX sertifikası cihazın suya ve toza ne kadar dayanıklı olduğunun rakamsal karşılığı olarak kabul edilmiş. International Protection’ın kısaltması ile başlayan IP’den sonra gelen ilk rakam cihazın toza, ikinci rakam ise su/sıvı dayanıklılık derecesini belirtiyor. Burada amaç, satın alınacak cihazın ortam koşullarına nasıl uyum sağlayacağı konusunda kullanıcısına fikir vermek.

Rakamların anlamlarına gelecek olursak ilk rakam toza dayanıklılığı temsil etmekte demiştik. 1’den başlayıp en büyük 6’ya kadar olan bir seviye ile temsil edilir. Cihaz üzerinde IP6x ile başlayan bir ifade bu cihazın asla toz toz geçirmeyeceği anlamına gelmektedir. İkinci basamakta olan rakam ise sıvı teması dayanıklılık seviyesini temsil eder. 1 en alt koruma düzeyi ile başlayan bu basamağın son temsil rakamı 8’dir. Cihaz özelliklerinde koruma düzeyi IP68’i görmek kullanıcısına bu cihazın üreticisi şunu demek ister; Asla toz geçirmez, 1-1.5 metre derinlikte (derinlik ayrıca da belirtilebilir), 30 dakika kadar bir zaman diliminde suya karşı dayanıklığını göstermektedir. Burada dikkat edilecek nokta, su teması konusunda üreticiler kesinlikle su geçirmez tabirini kullanmamaktadırlar. Sıvı temasına karşı dayanıklıdır cümlesi kullanılmaktadır.

IP Sertifika Basamaklarının Anlamları

IP1x- Çapı 50 mm (5 cm) olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere elin dışı, kalın bir boru, sopa… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

IP2x- Çapı 12,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere parmak, dolmakalem arkası… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

IP3x- Çapı 2,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tornavida, ortalama bir kablonun erkek ucu… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

IP4x- Çapı 1 mm olan katı cisme karşı koruma:Tehlikeli bölümlere tel, kalem ucu… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

IP5x- Toza karşı koruma: Tehlikeli bölümlere toz girişini zarar vermeyecek düzeylere indirme.

IP6X- Toz geçirmez: Toz girişi tam anlamıyla engellenmiştir.

IPx1- Düşey olarak düşen su damlasına karşı koruma: Tavandan ya da başka bir yerden cihaza dik olarak damlayan suya karşı koruma.

IPx2- Mahfaza 15° ye kadar eğik olarak düşen su damlalarına karşı koruma: Rüzgârlı havada yağan yağmur ve benzerlerine karşı koruma.

IPx3- Su püskürtmesine karşı koruma: Fıskiyeden, yangın alarm suyundan gelen ya da bu şekilde geliş açısı olan sulara karşı koruma.

IPx4- Su sıçramasına karşı koruma: Yerden sıçrayan, tavandan damlayan, rüzgarla gelen… her yönden sıçrayan sulara karşı koruma.

IPx5- Su fışkırtmasına karşı koruma: Hortumdan gelen su gibi tazyikli sulara karşı koruma.

IPx6- Güçlü su fışkırtmasına karşı koruma: İtfaiye hortumu ve bu şiddetteki tazyikli sulara karşı koruma.

IPx7- Suya 30 dk’dan kısa süreli daldırmalara karşı dayanıklılık: Suya düşmeye, kısa süreli su baskınlarına karşı koruma.

IPx8- Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma: Su içinde uzun süre çalışabilme özelliği.

Bir örnekle inceleyecek olursak: IP66

– 1. basamağındaki ‘6’ dan katı cisimlere karşı korumasının toz geçirmeyecek seviyede olduğunu

– 2. basamağındaki ‘6’ dan sıvılara karşı korumasının güçlü su fışkırtmasına karşı koruma düzeyinde olduğunu anlıyoruz.

Yukarıda anlattığımız her ne kadar bir standart olsa da; aklınızda olması gerek üretici cihaza IP68 standardı belirlemiş olsa bile, yine üreticinin bu standartla ilgili notlarını mutlaka inceleyin. Kullanıcıların, gözünden kaçan bu ufak notlar en üst seviye koruma sağlayan cihazın bile sıvı temasından kaynaklı arızalarında garanti dışı tutulmasına sebep olmaktadır.

LG ürünlerinde şuanda LG G6 ve LG V30, IP68 koruma düzeyi sunmaktadır.